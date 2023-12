Hamás rompió la tregua para no liberar a mujeres rehenes y evitar que relatarán al mundo sus espantosas violaciones

Parece que una de las razones por las que no quieren liberar a las mujeres que mantienen como rehenes y por las que esta ruptura se ha roto es porque «no quieren que estas mujeres cuenten el espanto, las torturas y violaciones que han padecido durante su secuestro detención”.

Eso declaró a la prensa Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, este 4 de diciembre de 2023.

El portavoz estadounidense se negó a proporcionar más detalles, destacando el carácter delicado de la cuestión, pero declaró que Estados Unidos «no tenía motivos para dudar» de las informaciones sobre la violencia sexual atribuida a Hamás.

Israel detuvo su ofensiva en Gaza como parte de un acuerdo negociado bajo los auspicios de Qatar y Estados Unidos que prevé la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás durante su sangriento ataque en suelo israelí el 7 de octubre.

Se dio prioridad a los menores, las madres y las ancianas que iban a ser liberadas.

Israel released the video of the kidnapping of one of the female hostages who was released a few days ago.

On October 7, Amit Susana did her best trying to break free but she was outnumbered 7 Palestinian civilians to 1 Israeli woman.pic.twitter.com/wJgNfnhGCw

