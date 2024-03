Matanza en Moscú: El ISIS reivindica el atentado en el que han sido asesinadas 143 personas

Los psicópatas de ISIS se atribuyen la responsabilidad del ataque en un popular complejo de salas de conciertos cerca de Moscú, que este viernes 22 de marzo de 2024, ha dejado 143 cadáveres y más de 150 personas heridas.

Los 6 asaltantes, fanáticos islámicos, irrumpieran en el lugar con armas y dispositivos incendiarios, provocando una carnicería.

El grupo terrorista musulmán asumió la responsabilidad del ataque, en una breve declaración publicada por la agencia de noticias Amaq, afiliada a ISIS, en Telegram el viernes.

Los medios rusos señalan a ciudadanos de Tayikistán.

En un mensaje televisado, el presidente Vladímir Putin, se dirigió este sábado a la nación para calificar de «atentado sangriento dirigido contra personas pacíficas» lo sucedido este viernes en sala Crocus City Hall de Moscú.

Putin ha declarado este domingo día 24 día de luto nacional y expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Cuatro facinerosos han sido atrapados y varios más han huido, según la agencia Tass.

Las autoridades, que elevan a 143 la cifra de muertos -casi todos acribillados a balazos pero más de tres decenas abrasados-, cortan la autovía donde fue localizado el vehículo de los fanáticos.

Actualmente hay un operativo por toda la capital de Rusia para capturar a los implicados en el atentado, algunos de los cuales habrían «escapado en un coche blanco».

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha detenido a 11 sospechosos de haber participado en el ataque, en un grado u otro.

Imágenes de vídeo del Ayuntamiento de Crocus muestran el enorme complejo, que alberga tanto el music hall como un centro comercial, en llamas y con humo elevándose en el aire.

La agencia estatal RIA Novosti informó que los individuos armados «abrieron fuego con armas automáticas» y «lanzaron una granada o una bomba incendiaria, que provocó un incendio». Luego “presuntamente huyeron en un automóvil Renault blanco”.

El techo del lugar se derrumbó parcialmente.

El incendio había sido controlado en gran medida más de seis horas después.

El ataque del viernes, el más mortífero ataque terrorista contra Moscú en décadas, se produjo menos de una semana después de que el presidente Vladimir Putin ganara unas elecciones manipuladas por una abrumadora mayoría para asegurar otro mandato, fortaleciendo su control sobre el país que ha gobernado desde el cambio de gobierno. el siglo.

Con la atención centrada en la guerra del país con la vecina Ucrania, Putin había pregonado un mensaje de seguridad nacional antes de que los rusos acudieran a las urnas.

La matanza se produjo antes de un concierto del grupo Picnic, según Rusia 24.

«Personas no identificadas vestidas de camuflaje irrumpieron en el Ayuntamiento de Crocus y comenzaron a disparar antes del inicio del concierto», dijo la Fiscalía General, citada por TASS.

Now Putin will Take Revenge of Moscow Crocus City Hall by cleaning ISIS terrorists …✊🇷🇺

India Stand with Russia 🇮🇳🇷🇺 pic.twitter.com/8w5wCHSpmb

— Sumit (@SumitHansd) March 23, 2024