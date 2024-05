Pegan cinco balazos al primer ministro de Eslovaquia

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue gravemente herido este miércoles 15 de mayo de 2024.

Fico recibió a quemarropa cinco balazos.

Todo su8cedió en plena calle, tras una reunión gubernamental en Handlova, en el centro del país.

Su oficina emitió un comunicado señalando que «su vida está en peligro».

Se acababa de celebrar un consejo de ministros en la localidad, de unos 17.000 habitantes, cuando Fico fue a saludar a decenas de vecinos que se hallaban junto a la Casa de la Cultural -donde se celebró la reunión-, y que estaban detrás de una valla.

En ese momento, cuando tenía al político muy cerca, un hombre de 71 años, sacó una pistola y disparó cuatro o cinco veces contra el primer ministro.

El agresor, que fue detenido tras los disparos, tiene licencia de armas y había gritado antes a Fico: «Robo (Robert), acércate».

Se trata de Juraj Cintula, de 71 años, escritor y miembro de los Escritores Eslovacos de Levice.

Cintula, es un antiguo empleado del servicio de seguridad privada (SBS), por lo que estaba en posesión legal de un arma.

Algunas de sus obras literarias revelan opiniones racistas y xenófobas, especialmente sobre los romaníes.

En uno de sus textos, publicado en el libro Efata denuncia que «nunca ha habido tantos gitanos en Europa como ahora«.

Cintula es un activo bloguero que escribía sobre política, como hacía en su perfil de Facebook, donde no ocultaba su animadversión hacia el actual mandatario eslovaco.

En su faceta política también llegó a crear un movimiento social llamado ‘Movimiento contra la violencia’.

Fico fue trasladado de emergencia al hospital.

«El primer ministro Fico está siendo operado de urgencia tras el intento de asesinato, su estado es extraordinariamente grave«, ha dicho a última hora de la tarde el ministro del interior.

«Fico ha recibido múltiples disparos y actualmente su vida está en peligro», señala la cuenta del mandatario en la red social Facebook.

Los diputados de su partido, Smer, solicitaron la suspensión de la sesión parlamentaria prevista para ese miércoles en Bratislava.

