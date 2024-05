Reino Unido: ¿Por qué el primer ministro ha adelantado las elecciones al 4 de julio?

Desde el número 10 de Downing Street, su residencia oficial, Sunak declaró que había solicitado al rey Carlos III disolver el Parlamento el 30 de mayo para permitir la realización de los comicios.

Sunak expresó su orgullo por los logros de su gobierno conservador y afirmó su intención de luchar por “cada voto”.

Reconociendo las «circunstancias inciertas» que enfrenta el país debido a la guerra en Ucrania y la inflación que afecta a los británicos, Sunak aseguró que el plan de su gobierno está funcionando.

«Es el momento de decidir en quién confiar», dijo Sunak a los británicos. «Debemos elegir si queremos seguir construyendo el futuro que ustedes han creado o arriesgarnos a empezar de cero».

Para el líder del Partido Laborista de oposición, Keir Starmer, el anuncio de Sunak es «el momento que el país ha estado esperando» tras 14 años de gobiernos conservadores. «Juntos, podemos detener el caos, pasar página y reconstruir Gran Bretaña«, afirmó Starmer.

El primer ministro hizo el anuncio bajo la intensa lluvia y con la música de un manifestante de fondo, que sonaba a todo volumen. La canción, «Things Can Only Get Better» (Las cosas solo pueden mejorar), fue un tema utilizado por el laborista Tony Blair en su campaña de 1997.

Durante semanas, se esperaba que las elecciones se celebraran en otoño, lo que habría permitido a Sunak cumplir al menos dos años en el cargo y posiblemente beneficiarse de una mejora económica. Sin embargo, algunos, incluido el viceprimer ministro Oliver Dowden, presionaron para adelantar las elecciones, argumentando que el deseo del electorado de tener voz pronto podría aumentar el riesgo de una derrota conservadora si se retrasaban los comicios.

En este contexto, Sunak optó por convocar las elecciones ahora, antes de que la situación pudiera empeorar.

El primer ministro destacó que algunos de sus objetivos se han cumplido o están en camino de cumplirse, señalando la reducción de la inflación como un éxito. Aunque esto no se debe exclusivamente a las acciones del gobierno, es lógico que intenten obtener crédito por la mejora económica.

Además, mencionó el plan de enviar algunos solicitantes de asilo a Ruanda, un proyecto aún en curso pero que podría influir en los votantes si se implementa durante la campaña electoral.

Así comienza la campaña. Los conservadores advertirán repetidamente sobre el riesgo de cambio, mientras que los laboristas y otros partidos insistirán en la necesidad de un nuevo rumbo.

El resultado será extraordinario, pase lo que pase. Si las encuestas son correctas, habrá un cambio de partido en el gobierno. Si están equivocadas, será una de las mayores sorpresas de los últimos años.