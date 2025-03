Putin maniobra en la sombra para rehacer lazos entre Rusia y EE UU, mientras Europa abraza a Zelensky

El pasado 28 de febrero de 2025, el mundo asistió a un espectáculo insólito en el Despacho Oval.

Donald Trump y Volodímir Zelensky protagonizaron una discusión a gritos que marcó un antes y un después en las relaciones entre EE UU y Ucrania.

Mientras Vladimir Putin maniobra en la sombra para rehacer lazos entre Rusia y EE UU, Europa ha dado un paso al frente para respaldar a Zelensky.

Trump quiere resultados rápidos, y Putin lo sabe.

Mientras, en Kiev, el reloj no para.

El encuentro entre Trump y Zelensky empezó como una reunión formal.

Querían firmar un acuerdo sobre minerales ucranianos a cambio de apoyo militar. Pero todo se torció rápido.

Trump acusó a Zelensky de “jugar con la Tercera Guerra Mundial” y de no agradecer lo suficiente la ayuda estadounidense. Zelensky respondió exigiendo garantías de seguridad frente a Rusia.

El tono subió, las cámaras grabaron, y el ucraniano salió de la Casa Blanca sin el pacto y con una relación rota.

Moscú no tardó en celebrar. Vladímir Putin y sus portavoces vieron en el choque una oportunidad de oro. Rusia lleva semanas hablando con EE UU, incluso antes del viernes. Una llamada reciente entre Trump y Putin ya había puesto las bases para un acercamiento.

Ahora, con Ucrania fuera de la ecuación, Russia pushes forward with rebuilding US ties after Trump-Zelensky showdown. El Kremlin apuesta por acuerdos económicos y un posible fin negociado de la guerra, siempre que sea en sus términos.

Mientras tanto, Europeans embrace Zelensky after he was vilified by Trump. Los líderes del continente reaccionaron con rapidez. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, escribió en redes: “Tu dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano”. António Costa y Roberta Metsola, del Consejo y el Parlamento europeos, repitieron el mensaje. No fue solo retórica. Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Pedro Sánchez telefonearon a Zelensky para mostrar apoyo. España, Francia, Alemania y Polonia dejaron claro: Ucrania no está sola.

¿Qué pasó exactamente el viernes?

El 28 de febrero, Zelensky llegó a Washington con un objetivo: asegurar el respaldo continuo de EE UU. Quería un acuerdo que vinculara minerales ucranianos a garantías de defensa. Trump y su vicepresidente, J.D. Vance, tenían otra agenda. Durante la rueda de prensa, Vance criticó la ayuda militar pasada, diciendo que la diplomacia con Rusia era el camino. Zelensky interrumpió, recordando que Putin había roto acuerdos antes. Trump estalló. Gritó que Ucrania no estaba en posición de exigir y que sin EE UU la guerra habría acabado en semanas.

El desenlace fue abrupto. Tras la bronca, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, pidieron a Zelensky que se fuera. La comida preparada quedó en bandejas sin tocar. El acuerdo sobre minerales, clave para Trump, quedó en el aire. Horas después, Trump escribió en redes que Zelensky no era bienvenido hasta que aceptara la paz bajo las condiciones de Washington.

Rusia mueve ficha

Moscú no perdió tiempo. Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, alabó la “contención” de Trump y Vance por no “abofetear” a Zelensky. Dmitri Medvédev, ex presidente ruso, llamó al ucraniano “cerdo insolente” y pidió cortar la ayuda a Kiev. Más allá de las bravatas, el Kremlin ve una ventana para negociar con EE UU. Fuentes cercanas a ambos gobiernos говорят que una cumbre Trump-Putin está en marcha, quizá en Arabia Saudí, donde ya se reunieron Rubio y Serguéi Lavrov el pasado martes.

Rusia quiere un alto el fuego que congele el frente actual. A cambio, ofrece aliviar tensiones con EE UU y abrir puertas económicas. Para Trump, obsesionado con los negocios, la idea seduce. Quiere recuperar los miles de millones gastados en Ucrania a través de acuerdos con Moscú. Pero esto deja a Ucrania en una posición débil. Sin armas estadounidenses, resistir sería casi imposible.

Europa se vuelca con Zelensky

En contraste, Europeans embrace Zelensky after he was vilified by Trump. Macron insistió en que Rusia es el agresor y Ucrania la víctima. Scholz dijo que “nadie quiere la paz más que los ucranianos”. Sánchez tuiteó en tres idiomas: “Ucrania, España está contigo”. Los países bálticos, temerosos de Rusia, también se sumaron. Kaja Kallas, jefa de Exteriores de la UE, fue más allá: “El mundo libre necesita un nuevo líder, y eso depende de nosotros, los europeos”.

¿Qué significa esto en la práctica? Europa promete más apoyo militar y financiero. El domingo, Keir Starmer, primer ministro británico, acogerá a Zelensky y otros líderes en Londres para discutir un plan de paz. Pero hay dudas. Sin EE UU, el músculo europeo podría no bastar. Alemania y Francia lideran, pero países como Hungría, con Viktor Orbán aplaudiendo a Trump, rompen la unidad.

Reflexiones y pronósticos

El choque del viernes expuso una verdad incómoda: Trump prioriza a Rusia sobre Ucrania. Su visión es simple. Las grandes potencias mandan, y los pequeños obedecen. Quiere un trato con Putin, y Zelensky es un obstáculo. Esto no es solo un rifi-rafe personal. Es un giro geopolítico. EE UU se aleja de Europa y se acerca a Moscú. Rusia lo sabe y empuja por esa puerta.

Para Ucrania, el panorama es sombrío. Zelensky intenta recomponer la relación con Washington. El sábado, en Londres, agradeció la ayuda pasada de EE UU y pidió un apoyo más firme. Pero Trump no cede. Exige un alto el fuego ya, sin garantías futuras. Si Kiev no acepta, podría quedarse sola.

Europa, mientras, se arma de paciencia y recursos. Quiere liderar, pero le falta cohesión. La OTAN, con Mark Rutte al frente, urge a Zelensky a ser flexible. Sin EE UU, el bloque atlántico tiembla. Y Rusia sonríe. Putin no necesita disparar más. Solo espera a que sus rivales se desangren entre sí.

¿Hacia dónde vamos?

Aquí van tres escenarios posibles: