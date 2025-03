Los terroristas de Hamas aceptan liberar 5 rehenes vivos a cambio de un alto el fuego, pero Israel exige más

La inclemente presión militar de Israel sobre los terroristas de Hamás produce frutos.

La estrategia militar, destinada a debilitar su estructura mediante la eliminación física de líderes clave, parece estar teniendo un efecto mayor entre los fanáticos de lo que algunos pronosticaban

Importante es la neutralización de figuras destacadas dentro de la organización, incluyendo comandantes militares y políticos.

Esta ofensiva sostenida no solo ha mermado la capacidad operativa de Hamás, sino que también ha generado un clima de incertidumbre y desorganización entre sus filas, forzándolos a reconsiderar sus posturas intransigentes .

A esta presión militar se han sumado las protestas callejeras en Gaza, donde la población, hastiada por la tiranía y las privaciones impuestas por Hamás, ha comenzado a alzar su voz contra el grupo.

Las manifestaciones, lideradas en parte por clanes y tribus influyentes, reflejan un creciente rechazo al control brutal de los terroristas y su manejo de la crisis humanitaria, especialmente en la distribución de ayuda.

Hoy, domingo 30 de marzo de 2025, las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes han entrado en una fase crítica.

Hamas ha aceptado una nueva propuesta egipcia para liberar a cinco rehenes, incluido el soldado estadounidense-israelí Edan Alexander, a cambio de una tregua temporal.

Sin embargo, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido con una contrapropuesta, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro inmediato del conflicto.

This is Edan Alexander, a 20 year old American still being tortured in Gaza. Pray for him to brought home 🎗️🙏 pic.twitter.com/eKkiyVBiZz

— The Jewish Warrior 🇮🇱✡️ (@CoolJew09) March 30, 2025