Turquía se levanta: Masiva protesta callejera contra el régimen del tiránico Erdogan

Turquía se encuentra sacudida por una revuelta sin precedentes contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, desencadenada por la detención de Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y principal figura de la oposición.

El arresto de Imamoglu, acusado falsamente de corrupción y vínculos con organizaciones terroristas, es percibido por muchos como una maniobra política orquestada por Erdogan para eliminar a su rival más formidable de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Lo que comenzó como protestas aisladas tras su detención el 19 de marzo se ha transformado en una movilización masiva, con cientos de miles de personas tomando las calles en más de 55 provincias, desde Estambul hasta Ankara, exigiendo su liberación y el fin de lo que consideran una deriva autoritaria.

Estas manifestaciones, las más grandes en más de una década, reflejan un hartazgo profundo hacia un líder que, tras 22 años en el poder, reprime libertades, manipula la justicia y hunde la economía del país.

El hartazgo de los turcos de bien con Erdogan no es nuevo, pero ha alcanzado un punto de inflexión con esta revuelta callejera en favor de Imamoglu, quien simboliza para muchos la esperanza de un retorno a la democracia y al laicismo que caracterizó los ideales de Atatürk.

Los ciudadanos, especialmente los jóvenes, están agotados por la crisis económica, la falta de oportunidades y la represión constante, que incluye detenciones masivas —más de 2,000 personas arrestadas desde el inicio de las protestas— y el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua contra manifestantes pacíficos.

Imamoglu, con su gestión exitosa en Estambul y su victoria electoral en 2019 frente al partido de Erdogan, se ha convertido en un ícono de resistencia, galvanizando a una población que clama por justicia, elecciones anticipadas y el fin de un régimen que ven como tiránico.

