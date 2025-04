El estudiante palestino Mahmoud Khalil será deportado de EEUU ‘por crear un ambiente hostil’

Este viernes 11 de abril de 2025, un tribunal de inmigración en Luisiana determinó que Mahmoud Khalil, activista propalestino y exestudiante de la Universidad de Columbia, puede ser deportado a Siria, donde nació, o a Argelia, país del que es ciudadano.

La decisión, emitida por la jueza Jamee Comans, se basa en el argumento del gobierno estadounidense de que su presencia representa «consecuencias potencialmente graves para la política exterior» de Estados Unidos.

Este controvertido fallo llega en medio de una creciente tensión política alimentada por la administración del expresidente Donald Trump, quien ha intensificado su cruzada contra activistas y estudiantes extranjeros involucrados en causas críticas hacia Israel.

La detención de Khalil el pasado 8 de marzo marcó el primer arresto bajo esta renovada política de represión.

ICE lo aprehendió en el vestíbulo de su apartamento universitario y lo trasladó a un centro de detención en Luisiana, lejos de su esposa embarazada y su equipo legal.

A pesar de ser residente permanente en EE. UU., las autoridades revocaron su estatus migratorio alegando su participación en protestas propalestinas en Columbia.

Estas manifestaciones, realizadas el año pasado, buscaban denunciar los ataques israelíes sobre Gaza y exigen justicia para el pueblo palestino.

Here is clear proof of Mahmoud Khalil's involvement in a VIOLENT ILLEGAL building TAKEOVER, during which property was DAMAGED, a janitor was taken HOSTAGE, and a guard was HOSPITALIZED.

None of that is peaceful.

Deport him. pic.twitter.com/NWTZYCrA0d

— Mila Joy (@MilaLovesJoe) March 16, 2025