«Sería una completa mentira decir que siento compasión por los niños que mueren de una forma tan dolorosa», declara Kwon Hyuk, recordando su etapa como responsable de un campo de concentración en Corea del Norte.

«Bajo la sociedad y el régimen en el que estaba en ese momento, solo sentía que eran enemigos. Así que no sentía ninguna simpatía ni lástima por ellos».

Como jefe de gestión en el Campo 22, ubicado en las remotas montañas de Hamgyong del Norte, su trabajo consistía en supervisar los crueles experimentos realizados sobre presos políticos.

«Presencié cómo una familia entera fue sometida a pruebas con gas asfixiante y murió en la cámara de gas», afirmó en unas declaraciones sinceras a la BBC en 2004.

«Los padres, un hijo y una hija. Los padres vomitaban y morían», relató, pero intentaban desesperadamente reanimar a sus hijos hasta su último aliento.

Según informes, el Campo 22 fue cerrado ocho años después, en 2012. Corea del Norte rechazó las acusaciones, calificándolas como parte de una «campaña de difamación inspirada por Estados Unidos».

Sin embargo, Kwon Hyuk, quien habló con la esperanza de que los horrores del régimen fueran finalmente expuestos, se une a cientos de voces que confirman su cruda valoración sobre la «banalidad del mal» en los tiempos Kim Jong-un, su padre y su tiránico abuelo.

Soon Ok-lee, madre y esposa, estuvo encarcelada siete años en un campo de concentración norcoreano. En su libro de 1999, Eyes of the Tailless Animals, describió los horrores de ser falsamente acusada, torturada y encarcelada.

En el campo de Kaechon, en la provincia de Pyungbuk, afirmó haber presenciado experimentos atroces contra prisioneros. Un día, le ordenaron envenenar a 50 mujeres sanas. «Un guardia me dio una cesta con col empapada y me dijo que no la comiera, sino que se la diera a las mujeres», relató a la BBC. Al comerla, gritaban y vomitaban sangre, muriendo en 20 o 30 minutos. «La sangre les salía por la boca y el ano», contó a NBC. Los guardias probaban una nueva sustancia química para verificar su eficacia.

«No puedo olvidar esa imagen», dijo, cuestionando cómo un ser humano puede matar a otro así. Según ella, la orden vino de Kim Jong-il. «Vi a cientos de víctimas de pruebas bioquímicas».

Encarcelada en 1987 por problemas en la gestión de suministros durante una recesión, sufrió golpes con cinturones, fue forzada a beber agua hasta que «salía por la boca y el ano» y alimentada con solo 100 gramos de maíz por comida. Trabajando en una fábrica de fundición, su columna se encogió. «Parecía un animal extraño», afirmó.

Presenció ejecuciones públicas, torturas y el asesinato de bebés de prisioneras políticas, a las que inyectaban agua salada para matar al feto, incluso a los ocho o nueve meses. Si nacían vivos, «los guardias pateaban al bebé ensangrentado hasta matarlo».

Hambrientos, los prisioneros cazaban ratas. «Si atrapábamos una, era un día de suerte», dijo. Comerlas crudas era común, pero ser descubiertos significaba el aislamiento.

UN INFIERNO

Hoy, 14 de abrile del 2025, Corea del Norte se enfrenta a dos escenarios contrastantes: por un parte, las acusaciones de experimentos humanos atroces en sus prisiones, y por la otros, el empeño en modernizar su armada con lo que podría ser su mayor barco de guerra construidos hasta la fecha.

Estos dos temas refleja la doble personalidad del régimen de Corea del Norte: un enfoque en la represión interna y una estratégica pujanza militar.

Corea del Norte es conocida por sus campos de prisioneros políticos, donde se han reportado atrocidades como la represión a familias enteras debido al sistema de culpabilidad por asociación.

Según Greg Scarlatoiu, presidente del Comité para los Derechos Humanos en Corea del Norte, el régimen castigaba a hasta tres generaciones de una misma familia por la percepción de una mala conducta de uno de sus miembros. Además, las mujeres norcoreanas repatriadas por China enfrentan abortos forzados y otros tratos inhumano. Estas prácticas son consideradas crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinatos en masa, torturas y otros actos inhumano contra poblaciones civiles. Sin embargo, no se han reportado experimentos humanos tan atroces como los descritas en el prompt, como el envasado de repollos enveenados o la asfíxias en cámara de gas.

La Pujanza Naval

Más allá de las sombrías condiciones internas, Corea del Norte está enfrascada en un esfueza por modernizar su armada. Según informes recientes, el régimen está construyendo lo que podría ser su mayor barco de guerra hasta la fecha, un frigata de misiles telesgidos que podría estar armado con armas híperbóicas. Este barco, con una longitúd de aproximadamente 140 a 144 m, está en la fases de acondicinamiento en el dique seco de Nampo, en la corteza oeste del países. La construación de este barco refleja el empeño de Corea del Norte en mejorar sus capabilities navales, lo que podría tener un impacto significatvo en la región.

Un Enfoque en la Pujanza Naval

La construación de este barco de guerra es parte de un esfueza más amplio de modernizatión militar por parte de Corea del Norte. Aun cuando enfrenta saciones internacionales, el régimen logra adquuir teconoligía y material para sus armas a tráve de sus relaciones con países como China y China. Este esfueza en la modernizatión naval no solo refleja la determinación de Corea del Norte de mejorar su defensa, sino también su desafio a la comunidad internacional.

Un Enfoque en los Derechos Humanos

Más allá de la pujanza naval, la situación de los derechos humanos en Corea del Norte es un tema que no puede pasar desaperebido. La comunidad internacional debe presionar para que se resuelva la situación de los prisioneros políticos y se acaba con las atrocidades cometidas en los campos de prisioneros. La participación de organizaciones internacionales y la presión política son clave para abordar estas violaciones de derechos humanos.

Un Enfoque en el Pánico y la Pujanza

La construación del mayor barco de guerra de Corea del Norte y las acusaciones de experimentos humanos atroces refleja un régimen que busca equilbir su represión interna con su pujanza militar. Sin embargo, este equilbrios es frágil y puede tener consecuencias significatvas en la región. La comunidad internacional debe estar atentas a estas evoluciones y trabajar para abordar las violaciones de derechos humanos y la pujanza militar de Corea del Norte.

Un Enfoque en el Porveñor

A largo del tiempo, Corea del Norte continuara enfrentando desafios internos y exteriores. La situación de los derechos humanos y la pujanza naval son solo dos caras de la misma moñeta. La comunidad internacional debe trabajar para abordar estas caciones y presionar para que se resuelva la situación de los prisioneros políticos y se acaba con las atrocidades cometidas en los campos de prisioneros. Al mismo tiempo, la pujanza naval de Corea del Norte debe ser un tema de atención para la región, ya que puede tener consecuencias significatvas en la estabilidad regional.