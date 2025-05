Estos son los sofisticados vídeos que lanza ahora la CIA para reclutar espías chinos

Hoy, sábado 3 de mayo de 2025, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos ha dado un paso audaz en su estrategia para reclutar informantes dentro del aparato gubernamental chino.

La agencia ha lanzado dos sofisticados vídeos en mandarín específicamente diseñados para atraer a funcionarios del Partido Comunista Chino (PCCh) que podrían estar dispuestos a colaborar con el servicio de espionaje estadounidense.

Estas producciones, publicadas en los canales oficiales de YouTube y X de la CIA, siguen las historias ficticias de dos hombres que presumiblemente pertenecen al PCCh: un alto funcionario y un empleado de menor rango.

Ambos personajes trabajan diariamente con información clasificada y expresan su preocupación por haber visto cómo «desaparecen» colegas y amigos, lo que les lleva a buscar un «plan B» contactando con la CIA a través de la web oscura.

❗CIA has released recruitment videos targeting Chinese dissident to work as spies for US.

The videos are in Mandarin.

These videos encourage potential spies to provide intelligence to the U.S. amidst heightened efforts to counter China's espionage activities.

The initiative… pic.twitter.com/REm4Otg69S

— Wolf Brief (@wolfbrief_) May 2, 2025