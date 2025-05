Zelenski se niega a reunirse en Turquía con ningún representante ruso que no sea Putin: la cumbre del jueves en la cuerda floja

Este martes, 13 de mayo de 2025, el pulso diplomático entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin ha colocado la esperada cumbre de Estambul al borde del colapso.

El presidente ucraniano insiste en que solo negociará con su homólogo ruso y rechaza de plano cualquier reunión con emisarios de menor rango, una posición que ha elevado las apuestas en un momento en que los esfuerzos internacionales por poner fin a la guerra vuelven a chocar con la realidad del campo de batalla y el escepticismo de Moscú.

Zelenski lo ha dejado claro en redes sociales: «Ucrania siempre ha apoyado la diplomacia y estoy listo para ir a Turquía», pero recalca que «Moscú guarda un silencio muy extraño ante la propuesta de una reunión directa» entre ambos mandatarios.

Su asesor presidencial, Mijailo Podoliak, fue más contundente: «No, por supuesto que no. Ese no es el formato», zanjando cualquier especulación sobre un posible encuentro con delegados rusos que no sean Putin.

Un formato bloqueado y condiciones imposibles

En este contexto, las palabras clave del momento son condiciones y desconfianza. Zelenski condiciona su viaje a Estambul a la presencia de Putin, mientras el Kremlin evita confirmar si su líder acudirá o no a la cita. De hecho, Putin sigue sin dar respuesta y mantiene la incógnita, lo que aumenta el riesgo de que la cumbre prevista para este jueves se cancele o quede descafeinada.

Ucrania insiste en el cara a cara entre líderes como única vía para hablar en serio de alto el fuego.

Rusia pide garantías previas, como que Kiev deje de recibir armamento occidental antes siquiera de considerar una tregua.

Los bombardeos rusos sobre territorio ucraniano siguen activos, especialmente en Donbás, Zaporiyia y Jersón.

Mientras tanto, los enviados principales del expresidente estadounidense Donald Trump viajan también a Estambul para explorar vías diplomáticas, aunque su papel todavía es difuso.

Las razones del ultimátum ucraniano

La negativa de Zelenski a reunirse con cualquier otro interlocutor ruso responde tanto a una estrategia política como a una necesidad comunicativa:

Kiev busca mostrar determinación y evitar ser percibido como débil ante Moscú.

El Gobierno ucraniano considera que solo un compromiso directo de Putin puede desbloquear un alto el fuego realista.

Cualquier negociación con funcionarios rusos sería vista como una distracción o incluso una táctica dilatoria del Kremlin.

Por otro lado, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, asegura: «Si Putin rechaza acudir a esa reunión bilateral, demostrará que no quiere la paz».

El frente militar no da tregua

El pulso diplomático se produce mientras el frente sigue activo. En las últimas horas:

Rusia ha intensificado ataques sobre varias regiones ucranianas.

Ucrania denuncia el uso continuado de drones kamikaze Shahed.

Las defensas antiaéreas ucranianas han abatido varios aparatos en Nicolaiev.

Zelenski insiste: «Los bombardeos y ataques rusos continúan. De una forma u otra, Rusia tendrá que poner fin a esta guerra, y cuanto antes, mejor. No tiene sentido continuar con la matanza».

Europa presiona pero ve pocas señales

Desde Bruselas, la vicepresidenta de la Comisión Europea Kaja Kallas acusa al Kremlin de «estar jugando» y reclama «más presión» internacional sobre Rusia para forzar gestos concretos hacia un alto el fuego. La Unión Europea observa con preocupación cómo Moscú exige condiciones previas —como el fin del suministro militar occidental— difíciles de aceptar para Ucrania.

¿Qué puede pasar ahora?

Con la cumbre pendiente del sí o no definitivo de Putin, todo apunta a varios posibles escenarios:

Si Putin acude a Estambul: se abriría una oportunidad histórica para un diálogo directo, aunque las diferencias siguen siendo profundas.

Si Putin no viaja: Zelenski mantendrá su postura y probablemente no habrá avances significativos; la cumbre podría cancelarse o reducirse a contactos indirectos sin valor real.

Si Moscú sigue sin responder: se reforzará la percepción internacional de que Rusia prefiere prolongar el conflicto hasta conseguir mayores ventajas militares sobre el terreno.

En cualquier caso, los movimientos recientes dejan claro que ni Ucrania ni Rusia están dispuestas —por ahora— a ceder en sus exigencias básicas. El simbolismo del posible encuentro cara a cara en Turquía contrasta con la dureza de los combates diarios y las escasas señales reales de voluntad negociadora por parte del Kremlin.

Datos clave y perspectivas

Ucrania ha reiterado su disposición al diálogo si es con Putin directamente.

Rusia insiste en condiciones previas inasumibles por Kiev.

La guerra ya supera los tres años desde la invasión rusa en febrero de 2022.

El frente militar permanece activo mientras las iniciativas diplomáticas naufragan.

Hoy, 13 de mayo de 2025, los focos están puestos en Estambul y las próximas horas serán decisivas para saber si hay margen para reabrir canales diplomáticos serios o si todo queda en otro intento fallido bajo la sombra persistente de los misiles.