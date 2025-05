Trump acorrala a Ramaphosa con un video sorpresa: choque en la Casa Blanca por el “genocidio blanco” en Sudáfrica

Un nuevo episodio de alta tensión entre dos líderes mundiales.

La visita del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a la Casa Blanca, que inicialmente pretendía fortalecer lazos comerciales y dialogar sobre cooperación, se transformó en un escenario para el enfrentamiento público.

Este 21 de amyo den 2025, Donald Trump aprovechó el encuentro para exponer sus acusaciones de que los afrikáners —los blancos sudafricanos descendientes de colonos europeos— sufren un “genocidio” sistemático en su país.

La escena fue cuidadosamente orquestada: el presidente estadounidense, por sorpresa, ordenó bajar las luces del Despacho Oval antes de reproducir un vídeo que mostraba cánticos y declaraciones de políticos sudafricanos, algunos reclamando la expropiación de tierras y la exterminación física de los granjeros blancos.

El vídeo incluía imágenes de cruces blancas alineadas en memoria de los agricultores asesinados.

Según Trump, estas pruebas reflejan una violencia dirigida específicamente contra los afrikáners, a quienes denominó “la tribu blanca de África”.

This is undoubtedly one of the single greatest moments in presidential history.

Donald Trump asked what it will take for him to believe there is no white genocide going on in South Africa.

President Cyril Ramaphosa offers a preposterous answer.

Donald Trump then plays five… pic.twitter.com/3xM8vrdmoQ

— Viva Frei (@thevivafrei) May 21, 2025