Brigitte Macron abofetea al presidente francés durante su visita oficial a Vietnam

Este lunes, 26 de mayo de 2025, las redes sociales y los medios internacionales han centrado su atención en Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, tras la difusión de unas imágenes a su llegada a Vietnam. El video muestra un gesto inesperado: la primera dama parece dar un manotazo en la cara al presidente francés en la puerta del avión presidencial. La escena, grabada por la prensa internacional, ha servido para alimentar todo tipo de especulaciones sobre la relación de la pareja presidencial y ha reavivado el interés por la historia singular de su matrimonio.

Desde Hanói, Macron ha negado rotundamente que existiera cualquier tipo de pelea doméstica. Según sus declaraciones a los periodistas, “con mi esposa estábamos bromeando, como lo hacemos a menudo”, pidió calma ante el revuelo generado y trató de restar importancia al episodio que rápidamente se hizo viral. Sin embargo, el incidente ha vuelto a poner bajo el foco público la relación entre ambos y las constantes polémicas que rodean a la pareja.

Un gesto viral que desata interpretaciones

El incidente se produjo justo cuando el avión presidencial aterrizaba en Hanói, primera parada de una gira asiática del mandatario francés que incluye también Indonesia y Singapur. Las imágenes muestran el momento exacto en que Brigitte Macron se acerca a Emmanuel y le empuja el rostro con ambas manos. El presidente reacciona sorprendido pero enseguida recupera la compostura y saluda a los medios antes de descender las escaleras. Al ofrecerle el brazo a su esposa, como suele ser habitual en actos oficiales, Brigitte lo ignora y se apoya sola en la barandilla para bajar del avión.

La difusión del video por parte de agencias internacionales como Associated Press generó rápidamente un aluvión de comentarios en redes sociales. Muchos internautas especularon sobre una supuesta crisis matrimonial o incluso una discusión previa al desembarco presidencial. La oficina de comunicación del Elíseo llegó inicialmente a negar la autenticidad de las imágenes, aunque más tarde las confirmó como verídicas y calificó el gesto como “una inofensiva riña de pareja”.

Uno de los colaboradores próximos al presidente subrayó que “fue un momento en el que el presidente y su esposa se relajaban antes del inicio de la visita, estaban bromeando”, insistiendo en que se trató de “un momento de complicidad” entre ambos. No es la primera vez que la pareja despierta interpretaciones encontradas por su comportamiento público.

El peculiar matrimonio Macron: historia de un vínculo poco convencional

La relación entre Emmanuel y Brigitte Macron ha sido desde siempre objeto de atención mediática por sus particularidades. Se conocieron en los años noventa cuando él era alumno adolescente y ella profesora en un colegio privado jesuita. Brigitte estaba casada entonces y tenía tres hijos. La diferencia de edad —ella es 25 años mayor— ha sido motivo constante de titulares y debates públicos tanto en Francia como fuera del país.

Tras años manteniendo discreción sobre su romance y posponiendo su boda durante una década para no afectar a sus hijos, finalmente se casaron en 2007. Desde entonces han hecho frente juntos a campañas electorales, críticas públicas e incluso teorías conspirativas sobre los motivos reales de su unión o supuestas crisis internas. Brigitte ha optado casi siempre por un perfil bajo como primera dama, aunque ocasionalmente ha roto ese silencio para defender su relación o explicar decisiones personales difíciles tomadas por el bien familiar.

Este episodio reciente —que muchos interpretan como una simple broma privada sacada de contexto— revive viejas discusiones sobre los límites entre lo público y lo privado para los líderes internacionales y sus familias.

Opinión pública: entre la curiosidad y la crítica

La viralidad del video refleja cómo cualquier gesto inesperado puede ser amplificado hasta extremos insospechados cuando se trata de figuras públicas. En Francia, la imagen del matrimonio Macron siempre ha estado marcada por cierta dualidad: admiración por su resiliencia ante las críticas pero también recelo ante lo inusual de su historia personal.

Listamos algunos puntos clave que han marcado esta relación:

Se conocieron cuando él tenía 15 años y ella era profesora.

Se casaron tras más de diez años manteniendo la relación fuera del foco público.

Brigitte es 25 años mayor que Emmanuel Macron.

Han hecho frente juntos a numerosos episodios mediáticos controvertidos.

Mantienen una rutina pública donde suelen mostrarse unidos, aunque con gestos espontáneos como el ocurrido en Hanói.

Contexto internacional: diplomacia bajo presión

La llegada accidentada a Vietnam no solo puso bajo los focos a la pareja sino también al propio viaje diplomático. Francia busca reforzar sus relaciones estratégicas con países del sudeste asiático frente al creciente peso regional chino. Sin embargo, esta agenda quedó temporalmente eclipsada por el eco mediático del episodio con Brigitte.

El propio Macron ironizó sobre el fenómeno mediático reciente: “Hay gente que ha visto los vídeos y piensa que he compartido una bolsa de cocaína, que he tenido un careo con el Presidente turco y que ahora me estoy peleando con mi mujer. Nada de eso es cierto”, zanjó ante los medios internacionales.

Más allá del incidente: ¿cómo afecta este episodio?

Aunque todo apunta a un simple malentendido amplificado por las cámaras —un reflejo más del escrutinio constante sobre las vidas privadas de los líderes— lo ocurrido sirve para recordar cómo pequeños gestos pueden tener gran impacto mediático en plena era digital.

El matrimonio Macron sigue siendo singular tanto por su origen como por su capacidad para sobrevivir bajo presión mediática constante. Como suele ocurrir con ellos, cada episodio refuerza tanto las simpatías como las críticas hacia una pareja tan carismática como atípica.