Este psicópata islamista sueco ha sido acusado del asesinato de un piloto jordano quemado vivo por ISIS

Este miércoles, 28 de mayo de 2025, la noticia de la imputación en Suecia de un islamista vinculado al asesinato del piloto jordano Muath al-Kasasbeh ha devuelto a la actualidad uno de los episodios más brutales en la historia reciente del terrorismo yihadista.

Osama Krayem, el psicópata, ha sido acusado formalmente de crímenes relacionados con su implicación directa en la ejecución retransmitida del piloto, quemado vivo por miembros del autodenominado Estado Islámico (ISIS) en 2015.

El caso genera conmoción no solo por la crueldad del crimen, sino porque evidencia cómo la sombra de las atrocidades cometidas por el ISIS sigue presente en Europa.

El acusado habría actuado como parte activa en los mecanismos de propaganda y castigo de la organización yihadista.

La investigación sueca, apoyada en cooperación internacional, arroja luz sobre los movimientos y la integración posterior en Europa de individuos que participaron directamente en crímenes de guerra durante el auge del califato.

