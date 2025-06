La nueva estatua de Stalin en el Metro de Moscú, prueba que Putin reescribe la historia de Rusia tras la invasión de Ucrania

No se le puede quitar mérito al tiránico La decisión de Josef Stalin.

Su decisión de construir un lujoso metro en Moscú, inaugurado en 1935, fue un ambicioso proyecto que combinó utilidad práctica con propaganda política.

El bestial dictador, mientras segaba vidas como si fueran mies con el ‘Terror Rojo’, y en un contexto de industrialización acelerada y penurias económicas, Stalin ordenó la creación de un sistema subterráneo que no solo facilitara el transporte, sino que también reflejara la grandeza del régimen soviético.

Las estaciones, diseñadas con mármol, mosaicos y lámparas ornamentadas, eran verdaderos «palacios del pueblo», destinados a impresionar tanto a los ciudadanos como al mundo.

Y lo logró, pero resucitarlo ahora no tiene un pase.

A restored high relief of Joseph Stalin has been unveiled at Moscow’s Taganskaya metro station, nearly 60 years after the original was dismantled under Khrushchev. Recreated from archival photos, it marks the metro’s 90th anniversary and reflects growing historical reappraisal. pic.twitter.com/u6RpPmJSug

— Brian McDonald (@27khv) May 15, 2025