Atentado antisemita en EEUU: 6 heridos tras un ataque con lanzallamas casero contra una manifestación en favor de la liberación de los rehenes israelíes

El odio.

En su forma más descarnada.

Este 1 de junio de 2025, Colorado es noticia internacional tras un brutal ataque antisemita en el corazón de Boulder.

Un fanático armado con un lanzallamas improvisado ha dejado seis heridos, dos de ellos en estado grave, durante una manifestación pacífica que reclamaba la liberación de rehenes israelíes en Gaza.

Mohammad Soliman, el atacante, gritó ‘Free Palestine’ antes de lanzar el fuego sobre los asistentes, todos mayores entre 67 y 88 años.

El suceso ocurre en un contexto de creciente tensión social y política en Estados Unidos, donde los incidentes antisemitas han registrado un repunte alarmante desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás.

Las palabras del gobernador Jared Polis reflejan la conmoción: “Mi pensamiento está con las personas heridas por este acto atroz y dirigido contra la comunidad judía… es inconcebible que la comunidad esté afrontando otro ataque antisemita aquí en Boulder”.

Mohammad Soliman just lit a bunch of elderly Jews on fire in Colorado while shouting "Free Palestine" Police: "Too early for a motive" pic.twitter.com/qElnrTTzwS — End Wokeness (@EndWokeness) June 1, 2025

Un ataque planeado y simbólico

La agresión se produjo la tarde del domingo, durante una concentración en el Pearl Street Mall, una céntrica zona peatonal de Boulder. Los participantes, muchos de edad avanzada, formaban parte del evento ‘Run for Their Lives’, organizado para mantener viva la memoria y exigir la liberación de los rehenes retenidos por Hamás desde hace más de seiscientos días.

El atacante, identificado como Mohammed Sabry Soliman, fue detenido minutos después por la policía local.

Las autoridades han activado el centro de operaciones de emergencia y mantienen acordonadas varias manzanas del centro para descartar la presencia de otros artefactos o amenazas añadidas.

Soliman, de 45 años, es un ciudadano egipcio que ingresó a Estados Unidos en 2022 con una visa de no inmigrante (B1/B2) que expiró en febrero de 2023, atacó a participantes de una marcha pacífica organizada por el grupo “Run for Their Lives”, que aboga por la liberación de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza.

Durante el atentado en Pearl Street Mall, Soliman habría gritado frases como “¡Palestina libre!”, “¡Fin a los sionistas!” y “¡Son asesinos!”, mientras usaba un lanzallamas improvisado y arrojaba cócteles Molotov.

Soliman, quien residía recientemente en Colorado Springs, fue arrestado en la escena con heridas menores y llevado a un hospital.

Fuentes indican que solicitó asilo en 2022 y recibió un permiso de trabajo bajo la administración Biden, vigente hasta marzo de 2025.

Reacciones inmediatas y respuesta institucional

El FBI investiga el caso como un “ataque terrorista dirigido”, según confirmó su director Kash Patel. La cooperación entre agencias estatales y federales es total. El propio gobernador Polis ha garantizado recursos adicionales y apoyo psicológico para las víctimas y sus familias.

Estos son los puntos clave sobre la respuesta oficial:

El gobernador condenó el acto como “terror” y pidió aplicar todo el peso de la ley.

La policía mantiene cerrado el centro hasta asegurar que no hay riesgos adicionales.

El FBI lidera la investigación junto a las autoridades locales.

Contexto: ola antisemita e impacto global

Este atentado no es un hecho aislado. En las últimas semanas, Estados Unidos ha visto incrementarse los episodios de odio contra comunidades judías a raíz del conflicto en Oriente Medio. Organizaciones como la Liga Antidifamación (ADL) han alertado sobre “una oleada creciente y preocupante” que amenaza la convivencia social.

En este caso, el ataque coincide con la festividad judía de Shavuot y se produce justo cuando la comunidad aún digiere recientes asesinatos antisemitas en Washington D.C. El simbolismo es doble: se ataca no solo a personas sino al acto mismo de memoria por los rehenes, una cuestión muy sensible tanto para Israel como para sus aliados.

Heridos y situación sanitaria

Las autoridades sanitarias han confirmado que los seis heridos presentan quemaduras graves; dos permanecen ingresados con pronóstico reservado. La rápida actuación de los servicios médicos evitó daños mayores. La franja de edad avanzada entre las víctimas agrava el impacto emocional del suceso.

En cifras:

Seis víctimas confirmadas.

Dos heridos graves.

Todos entre 67 y 88 años.

Escenarios futuros: seguridad, convivencia y radicalización

La pregunta ahora es cómo evitar que estos episodios se repitan. Expertos apuntan a varios retos inmediatos:

Reforzar la seguridad en eventos públicos vinculados a comunidades minoritarias.

Intensificar las campañas educativas contra el antisemitismo.

Mejorar la coordinación entre fuerzas policiales locales y federales.

Promover espacios seguros donde las diferentes comunidades puedan expresar sus demandas sin miedo a represalias violentas.

En paralelo, analistas políticos advierten del riesgo de radicalización tanto entre simpatizantes propalestinos como entre grupos extremistas opuestos a cualquier diálogo. La polarización social amenaza con convertir cada acto simbólico en un posible objetivo.

El debate sobre libertad de expresión y límites del activismo

El caso reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar el activismo político sin cruzar la línea hacia el odio o la violencia. Organizaciones defensoras de derechos civiles subrayan que rechazar actos terroristas no debe suponer restringir las protestas legítimas ni criminalizar causas sociales complejas como el conflicto israelí-palestino.

Sin embargo, tras lo ocurrido en Boulder, muchas voces reclaman medidas más estrictas contra quienes utilicen consignas políticas para justificar ataques físicos o psicológicos a colectivos vulnerables.

“El odio no tiene cabida en Colorado para nadie”, sentenció el gobernador Polis al conocer los hechos.

La sociedad estadounidense enfrenta así un doble reto: garantizar justicia para las víctimas sin alimentar nuevos odios ni caer en generalizaciones peligrosas. Los próximos días serán clave para determinar si las instituciones están preparadas para frenar esta ola o si, por el contrario, asistiremos a una nueva escalada de violencia ideológica.