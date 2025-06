Israel difunde un vídeo que muestra a milicianos dispararando contra civiles gazatíes durante la recogida de ayuda humanitaria

La difusión de un nuevo vídeo por parte del Ejército israelí, en el que se observa a milicianos de Hamás disparando contra civiles palestinos que trataban de recoger ayuda humanitaria en el norte de Gaza, ha generado un intenso debate internacional y ha reavivado las tensiones en torno al reparto de suministros esenciales en medio del conflicto.

En plena crisis humanitaria, con la Franja devastada tras más de 600 días de ofensiva israelí, las imágenes publicadas han sido presentadas por Israel como prueba del “desprecio” de Hamás por la vida de su propia población.

Las imágenes muestran a varios hombres armados disparando desde posiciones elevadas hacia una multitud que se agolpa cerca de un punto de distribución.

Según el comunicado oficial israelí, los atacantes serían miembros de Hamás y el objetivo, impedir el acceso directo de los civiles a la ayuda, reforzando así el control del grupo sobre los suministros internacionales.

Captured Drone footage has revealed armed & masked individuals hurling rocks & firing at Gazan civilians attempting to collect looted humanitarian aid in southern Khan Yunis.

Hamas is trying its hardest to harm the new operation of food distribution

