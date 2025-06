Ucrania golpea de nuevo a Putin: explosivos submarinos destruyen parte del puente que une Crimea con Rusia

Otra y ya van muchas.

Y también espectacular.

Porque llega cuando el Kremlin todavía no ha digerido la ‘Operación Teleraña‘, con la que los ucranianos destruyeron mas de un cuarto de sus aviones estratégicos, usando drones metidos de contrabando en camiones.

Hoy, miércoles 4 de junio de 2025, Ucrania ha vuelto a demostrar su capacidad para golpear objetivos estratégicos rusos con un sofisticado ataque al emblemático puente que conecta Rusia continental con la península de Crimea.

Los Servicios de Seguridad de Ucrania (SSU) confirmaron ayer la ejecución de una operación que incluyó la detonación de explosivos submarinos equivalentes a 1.100 kilogramos de TNT, causando graves daños en los soportes inferiores de la estructura.

El ataque, realizado a las 4:44 de la madrugada del martes, provocó el cierre inmediato del puente desde las seis de la mañana hasta pasadas las cinco de la tarde, hora de Moscú.

Según el comunicado oficial del SSU, «los soportes submarinos han sufrido daños en su nivel inferior» y «el puente se encuentra en estado de emergencia».

La operación, meticulosamente planificada durante varios meses, fue supervisada personalmente por el jefe del organismo, Vasil Maliuk.

🔴UKRAINE 🇺🇦-RUSSIA 🇷🇺| #Blow : Ukraine forces blew up the #KerchBridge connecting Russia to #Crimea at dawn on June 3, 2025, using drones & underwater explosives. The #SBU chief Vasyl Malyuuk has indicated that this bridge, used by the Russian army, was a legitimate target. pic.twitter.com/BhYzVwyWbI

— Kedar (@Kedar_speaks88) June 3, 2025