Israel mata a los jefes del grupo terrorista que secuestró y asesinó a lo bebés Bibas

No tendreis sitio donde esconderos.

Ni descanso.

Hoy, domingo 8 de junio de 2025, el conflicto en Gaza ha dado un giro significativo tras la eliminación de dos altos mandos terroristas directamente vinculados con uno de los casos más desgarradores del ataque del 7 de octubre de 2023: el secuestro y posterior asesinato de los bebés Bibas.

Los hermanos Kfir y Ariel Bibas, de 9 meses y 4 años respectivamente, fueron secuestrados junto a su madre, Shiri, el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás al kibutz Nir Oz en Israel.

Según información forense y de inteligencia israelí, los niños fueron brutalmente asesinados por asfixia por sus captores, miembros de las Brigadas Muyahidines, un grupo aliado de Hamás, en noviembre de 2023, un mes después de su secuestro.

Sus restos fueron entregados el 20 de febrero de 2025, confirmando las atrocidades cometidas contra ellos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) anunciaron este sábado 7 de junio de 2025 la muerte de Asaad Abu Sharia, líder de las Brigadas Muyahidín (Kataeb al-Mujahideen), y de Mahmoud Kaheel, alto comandante de la misma organización, en dos operaciones separadas llevadas a cabo en la Ciudad de Gaza.

Hamas terrorists brutally murdered hostage brothers Kfir and Ariel Bibas with their ‘bare hands’ — New York Post

— Liza Rosen (@LizaRosen0000) February 21, 2025