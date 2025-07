Trump anuncia que Israel acepta un alto el fuego de 60 días en Gaza y que espera que los terroristas de Hamas tambien lo hagan

El presidente Donald Trump sorprendió este martes al afirmar que Israel ha aceptado los términos para un alto el fuego de 60 días en Gaza, condicionado a la liberación de rehenes por parte de Hamás.

Esta declaración llega tras meses de negociaciones estancadas y en un contexto marcado por una escalada militar y humanitaria persistente en la Franja.

Trump lanzó el mensaje desde su plataforma Truth Social, subrayando: “Israel ha acordado las condiciones necesarias para finalizar el cese al fuego de 60 días, durante el cual trabajaremos con todas las partes para terminar la guerra”.

El mandatario advirtió a Hamás que “no conseguirá una oferta mejor — SOLO EMPEORARÁ” si rechaza el acuerdo.

El anuncio se produce después de intensas reuniones en la Casa Blanca entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el ministro israelí Ron Dermer, asesor clave de Benjamin Netanyahu.

Según fuentes oficiales israelíes, Dermer confirmó la disposición de Israel para aceptar la última propuesta mediada por Qatar, abriendo la puerta a negociaciones indirectas con Hamás para concretar el acuerdo.

Claves del posible acuerdo y escepticismo internacional

El plan contempla:

Un alto el fuego de 60 días para negociar una salida permanente al conflicto.

para negociar una salida permanente al conflicto. La liberación de algunos rehenes israelíes retenidos por Hamás.

retenidos por Hamás. Negociaciones paralelas sobre la administración futura de Gaza.

El compromiso, por parte de Israel, de que cualquier tregua duradera implique la eliminación del poder militar y político de Hamás.

La reacción internacional oscila entre la esperanza y la cautela. Por ahora, ni Hamás ni Israel han dado detalles públicos ni confirmado oficialmente los términos del acuerdo. Uno de los principales escollos sigue siendo la exigencia de Hamás: garantías claras de que el cese al fuego temporal derivará en un fin definitivo de la guerra. Los intentos previos fracasaron precisamente por esta falta de garantías firmes.

Trump ha insistido en que Qatar y Egipto presentarán este “último ofrecimiento” a Hamás. La presión estadounidense se ha redoblado tras el reciente éxito diplomático al lograr una tregua entre Israel e Irán tras casi dos semanas de enfrentamientos directos.

Contexto sangriento: cifras y antecedentes

La guerra, iniciada tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás —que dejó unos 1.200 muertos en Israel y 250 secuestrados— se ha cobrado ya más de 56.000 vidas palestinas, según datos del Ministerio de Salud gazatí gestionado por Hamás. Los combates recientes han provocado más víctimas: solo este martes se reportaron al menos 116 muertos adicionales en Gaza. Israel mantiene su ofensiva terrestre y aérea, justificando su acción como indispensable para acabar con la infraestructura militar islamista.

Las dos únicas treguas anteriores (la última entre enero y marzo) permitieron intercambios limitados de rehenes y prisioneros, pero se rompieron rápidamente al no avanzar hacia un arreglo duradero.

El debate sobre la educación y la radicalización infantil

En medio del drama humanitario surge otro frente polémico: las acusaciones sobre la educación en Gaza. La ministra israelí May Golan declaró en una entrevista televisiva con Piers Morgan: “Los niños en Gaza están siendo criados con ‘Mein Kampf’. Se les enseña a matar judíos desde que nacen. Si no me creen, hablen con los rehenes liberados”. Golan defendió con vehemencia la política israelí ante las críticas internacionales por los daños civiles y negó rotundamente los bloqueos sistemáticos a la ayuda humanitaria.

Este tipo de declaraciones alimenta el debate sobre el impacto del conflicto prolongado en las generaciones jóvenes palestinas, así como sobre las responsabilidades respectivas respecto al adoctrinamiento y la instrumentalización infantil. La ministra insistió también en que Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos, argumento recurrente del gobierno israelí para explicar las elevadas cifras de víctimas no combatientes.

Piers Morgan, conocido presentador británico, cuestionó duramente a Golan por sus afirmaciones pasadas sobre Gaza e incluso por su cercanía ideológica con figuras ultranacionalistas como Itamar Ben Gvir o Bezalel Smotrich. Golan replicó: “Soy derechista, pero eso no significa que disfrute con el sufrimiento inocente”, insistiendo siempre en culpar a Hamás del coste civil.

Perspectivas: ¿Punto de inflexión o repetición del ciclo?

La iniciativa liderada por Trump llega justo cuando aumentan las presiones internacionales para detener una guerra cada vez más impopular fuera y dentro de Israel. Sin embargo:

No hay señales claras aún sobre si Hamás aceptará lo propuesto.

Netanyahu insiste públicamente en que no aceptará ningún cese definitivo hasta “derrotar completamente” a Hamás.

El futuro político-administrativo de Gaza sigue sin definirse; Israel rechaza tanto a Hamás como a la Autoridad Nacional Palestina para gobernar el enclave tras el conflicto.

Los Estados árabes (Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí) podrían tener un papel clave si finalmente se establece un nuevo marco post-Hamás.

Mientras tanto, organizaciones humanitarias denuncian una crisis sin precedentes: distribución irregular de alimentos, ataques cerca de centros logísticos y una cifra creciente de desplazados internos.

Mirando adelante

La propuesta actual podría marcar un giro si logra traducirse en hechos concretos. Sin embargo, la historia reciente del conflicto muestra que los anuncios suelen quedarse cortos ante los intereses opuestos y las desconfianzas mutuas. Si finalmente se logra iniciar este alto el fuego, será imprescindible:

Monitoreo internacional independiente.

Garantías reales para ambas partes.

Un proceso político inclusivo sobre el futuro gazatí.

Todo ello mientras persiste un clima político cada vez más polarizado tanto dentro como fuera del Estado israelí, donde voces como las de May Golan añaden tensión al ya complejo panorama social.

Por ahora —y a falta del sí definitivo por parte de Hamás— Oriente Medio sigue pendiente del próximo movimiento diplomático o militar. El desenlace inmediato depende menos del optimismo presidencial que del difícil equilibrio entre seguridad, justicia e intereses geopolíticos cruzados.