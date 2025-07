¿Sabes por qué ha establecido Japón un grupo policial especial para lidiar con inmigrantes extranjeros?

No se fían de nadie. Así son ellos.

Japón afronta una paradoja demográfica y política. Por un lado, necesita trabajadores extranjeros para sostener su economía ante el envejecimiento y la caída de la población. Por otro, la sociedad japonesa sigue siendo culturalmente homogénea y desconfía de los cambios. El Gobierno acaba de crear una oficina especial para coordinar las políticas sobre residentes foráneos, un tema que ha saltado a la palestra en la campaña electoral para el Senado.

El debate es intenso: algunos partidos piden mayor integración, otros exigen controles más estrictos tras incidentes recientes relacionados con extranjeros.

Esta nueva oficina, bajo la Secretaría del Gabinete, centralizará la información y coordinará acciones entre ministerios clave: Inmigración, Finanzas y Sanidad.

Su objetivo es revisar si los sistemas actuales responden a la realidad del país, evitar el impago de seguros sociales o impuestos por parte de extranjeros, controlar la compra de tierras en zonas sensibles y detectar actividades “preocupantes” antes de que se conviertan en problemas mayores.

El primer ministro Shigeru Ishiba asegura que la oficina escuchará las preocupaciones ciudadanas, pero también reconoce el delicado equilibrio entre regular más y evitar acusaciones de discriminación.

Crisis demográfica y necesidad de mano de obra

Japón lleva años enfrentando una crisis demográfica sin precedentes. La población envejece y disminuye a un ritmo alarmante. Según datos oficiales, el país necesita trabajadores extranjeros para mantener sectores clave como la construcción, la agricultura o los cuidados a mayores. Sin embargo, las leyes migratorias siguen siendo de las más estrictas del mundo desarrollado.

Aunque Japón ha flexibilizado ligeramente sus políticas en los últimos años —por ejemplo, con la introducción de un visado para nómadas digitales en 2024—, el proceso para obtener permisos de trabajo sigue siendo complejo. Solo pueden trabajar legalmente los ciudadanos japoneses, residentes permanentes, cónyuges o hijos de japoneses o residentes permanentes. El resto necesita un visado específico, que suele estar ligado a un empleador o sector concreto. Las empresas que quieren contratar a extranjeros deben cumplir rigurosos requisitos administrativos y fiscales.

La nueva oficina: coordinación y control

La creación de esta oficina no es casual. Coincide con una campaña electoral marcada por el auge de partidos minoritarios con discursos abiertamente xenófobos. Algunos líderes políticos han llegado a afirmar que los extranjeros “faltan el respeto a la cultura japonesa” o que son responsables del aumento de la delincuencia. El ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, ha asegurado que el Gobierno cuenta con medidas para tratar a los infractores extranjeros, incluyendo la deportación.

La oficina también buscará evitar el uso fraudulento del sistema de seguridad social y fiscal por parte de algunos residentes extranjeros. Además, pretende controlar la compra de propiedades por no japoneses en zonas consideradas estratégicas o sensibles. Se trata de una respuesta a la percepción —no siempre basada en datos— de que los extranjeros abusan del sistema o generan problemas sociales.

10 curiosidades sobre los japoneses

Homogeneidad cultural : Más del 98% de la población es étnicamente japonesa. La diversidad cultural es muy baja comparada con otros países desarrollados.

: Más del 98% de la población es étnicamente japonesa. La diversidad cultural es muy baja comparada con otros países desarrollados. Respeto extremo a las normas : La sociedad valora mucho el cumplimiento de las reglas, lo que explica en parte la resistencia al cambio.

: La sociedad valora mucho el cumplimiento de las reglas, lo que explica en parte la resistencia al cambio. Envejecimiento acelerado : Japón tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una esperanza de vida muy alta.

: Japón tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una esperanza de vida muy alta. Trabajo duro : La cultura laboral es exigente, con largas jornadas y pocas vacaciones.

: La cultura laboral es exigente, con largas jornadas y pocas vacaciones. Higiene impecable : Las calles están limpias y el reciclaje es una prioridad nacional.

: Las calles están limpias y el reciclaje es una prioridad nacional. Tecnología avanzada : Japón es líder mundial en robótica e innovación tecnológica.

: Japón es líder mundial en robótica e innovación tecnológica. Comida saludable : La dieta japonesa es famosa por su equilibrio y variedad.

: La dieta japonesa es famosa por su equilibrio y variedad. Transporte público eficiente : Los trenes son puntuales al minuto y muy seguros.

: Los trenes son puntuales al minuto y muy seguros. Sociedad reservada : Los japoneses suelen ser discretos en público y evitan conflictos abiertos.

: Los japoneses suelen ser discretos en público y evitan conflictos abiertos. Festivales tradicionales: A lo largo del año se celebran cientos de festivales (matsuri) que mezclan religión, cultura y diversión.

Las estrictas leyes migratorias

Japón mantiene uno de los sistemas migratorios más cerrados entre las democracias avanzadas. Aunque ha abierto algunos canales para trabajadores cualificados o nómadas digitales, el proceso sigue siendo burocrático y selectivo. Los visados están muy regulados y suelen depender de un contrato laboral previo. Las empresas que quieren contratar extranjeros deben demostrar que no encuentran candidatos locales adecuados.

Además, Japón no tiene una política clara de inmigración permanente para trabajadores no cualificados. Muchos extranjeros llegan con visados temporales y tienen pocas opciones para establecerse a largo plazo. El Gobierno ha endurecido recientemente las normas para convertir permisos de conducir extranjeros en licencias japonesas tras un aumento de accidentes con implicación de no japoneses.

La pena de muerte: un debate social persistente

El tema migratorio no es el único asunto polémico en Japón. El país sigue aplicando la pena capital, algo excepcional entre las democracias avanzadas. Hace apenas tres semanas se ejecutó a Takahiro Shiraishi, conocido como el “asesino de Twitter”, por el asesinato y descuartizamiento de nueve personas en 2017. Fue la primera ejecución desde 2022.

Las ejecuciones se realizan en secreto y solo se informa a los condenados horas antes. Actualmente hay 105 personas en el corredor de la muerte; 49 solicitan un nuevo juicio. A pesar del rechazo internacional y las críticas de organizaciones como Amnistía Internacional, una encuesta gubernamental reciente muestra que el 80% de los japoneses apoya mantener la pena capital para crímenes especialmente graves.

El ministro Suzuki ha defendido públicamente este sistema, argumentando que responde a la opinión mayoritaria y que es necesario ante delitos extremadamente violentos. Sin embargo, casos como el de Iwao Hakamada —condenado a muerte durante décadas antes de ser absuelto— han puesto en duda la fiabilidad del sistema judicial japonés.

Perspectivas: ¿hacia dónde va Japón?

El futuro inmediato depende del resultado electoral del próximo domingo. Si bien el Partido Liberal Democrático (PLD) podría perder su mayoría en la Cámara Alta, es poco probable que haya un giro radical en política migratoria. La sociedad japonesa sigue dividida: necesita trabajadores extranjeros pero teme perder su identidad cultural.

La nueva oficina será clave para gestionar este equilibrio delicado. Su éxito dependerá de su capacidad para coordinar políticas eficaces sin caer en la discriminación ni alimentar el discurso xenófobo. Al mismo tiempo, Japón debe afrontar otros debates sociales profundos, como el futuro de la pena capital o la modernización de su sistema judicial.

Lo que está claro es que Japón ya no puede ignorar su crisis demográfica ni el impacto globalizador del siglo XXI. El país se encuentra en una encrucijada: abrirse al mundo sin perder lo que lo hace único o cerrarse aún más y arriesgarse al estancamiento económico y social.