Dos millones de evacuados en Japón por la alerta de tsunami tras un gran terremoto en Rusia

Hoy, 30 de julio de 2025, el mundo asiste a una nueva demostración de la fuerza de la naturaleza. Un potente terremoto de magnitud 8,8 sacudió durante la madrugada la costa oriental de Rusia, con epicentro cerca de la península de Kamchatka. El temblor, uno de los más intensos registrados en la región desde 1952, provocó la activación inmediata de alertas de tsunami en toda la cuenca del Pacífico, desde Asia Oriental hasta América Latina.

La alarma no tardó en extenderse. Las sirenas comenzaron a sonar en Japón, Hawái, la costa oeste de Estados Unidos y en numerosos países latinoamericanos bañados por el Pacífico. Las imágenes que llegan desde las islas Kuriles, en el extremo oriental ruso, muestran calles inundadas y residentes huyendo hacia zonas altas. En Japón, se repiten las escenas de evacuación, con especial atención en Hokkaido y la costa norte, donde el primer tsunami dejó olas de hasta 30 centímetros, aunque se temía que las siguientes pudieran superar el metro.

Al menos dos millones de personas han sido evacuadas en Japón luego de que se emitiera una alerta de tsunami provocada por un terremoto de gran magnitud registrado en el este de Rusia. El sismo, que alcanzó una magnitud preliminar de 8,3 en la escala de Richter, se produjo en la región de Kamchatka, cerca de la costa del Pacífico, y generó olas que se dirigieron hacia el archipiélago japonés.

Las autoridades japonesas activaron inmediatamente los protocolos de emergencia y comenzaron la evacuación de zonas costeras en varias prefecturas, especialmente en Hokkaido, Tohoku y otras áreas del noreste del país, que históricamente han sido vulnerables a este tipo de fenómenos.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una advertencia de tsunami para gran parte de la costa pacífica, y pidió a los residentes que se trasladen a zonas elevadas y sigan las instrucciones de los servicios de emergencia. En algunas localidades, las olas ya han alcanzado alturas de entre 1 y 2 metros, aunque no se han reportado daños significativos hasta el momento.

El primer ministro japonés convocó una reunión de emergencia para coordinar la respuesta del gobierno ante el riesgo de nuevas réplicas y posibles daños estructurales. Por su parte, el presidente de Estados Unidos también se pronunció a través de su cuenta oficial de X, enviando un mensaje de apoyo a las naciones afectadas y recordando que hay alertas y vigilancias de tsunami activas en Hawái, Alaska y la costa oeste estadounidense.

Las autoridades rusas, por su parte, confirmaron que el sismo tuvo su epicentro a una profundidad considerable en el mar, y que se está monitoreando el desarrollo de la situación. No se han reportado víctimas fatales en territorio ruso hasta ahora.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico continúa monitoreando la propagación de las olas a lo largo del océano, y ha advertido que podrían producirse nuevas oleadas en las próximas horas.

Tras el terremoto ocurrido en el Océano Pacífico, el presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en su cuenta oficial de X:

“Debido a un fuerte sismo en el Océano Pacífico, se ha emitido una alerta de tsunami para los residentes de Hawái. También hay una vigilancia de tsunami para Alaska y la costa del Pacífico de Estados Unidos. Japón se encuentra dentro de la zona afectada. ¡Manténganse fuertes y a salvo!”.

