China pasa de multar a quienes tenían más de hijo a pagar a las familias para que tengan bebés

Este miércoles, 6 de agosto de 2025, el gigante asiático vive una paradoja inédita: de penalizar durante décadas a quienes desafiaban la política del hijo único, ahora China no logra incentivar económicamente a las familias para revertir un desplome demográfico sin precedentes.

Las autoridades ofrecen subsidios y ayudas directas, pero la natalidad sigue en caída, con consecuencias que van más allá de la economía y afectan la estructura social y el futuro político del país.

China, durante casi cuarenta años, aplicó una de las políticas de control de natalidad más estrictas del planeta. La conocida política del hijo único, instaurada en 1979, supuso multas astronómicas, despidos y marginación social para quienes la incumplían. El objetivo era frenar el crecimiento demográfico y facilitar el desarrollo económico. Sin embargo, el coste humano y social fue inmenso: desequilibrios de género, envejecimiento acelerado y una generación marcada por la presión estatal.

En 2016, ante el envejecimiento poblacional y el temor a una crisis de mano de obra, el gobierno eliminó la política y permitió a las familias tener dos hijos.

En 2021, se amplió a tres. Pero el daño ya estaba hecho. El número de nacimientos, lejos de recuperarse, ha seguido cayendo: en 2024, nacieron solo 9,54 millones de bebés, la mitad que en 2016. La población total lleva tres años consecutivos disminuyendo, un hecho inédito en la historia reciente de China y que ya alarma a las autoridades y a los expertos internacionales.

El giro de los subsidios: ¿demasiado poco y demasiado tarde?

El gobierno central y los gobiernos locales han puesto en marcha desde este año subsidios para el cuidado infantil. El plan nacional más reciente ofrece 3.600 yuanes (unos 503 dólares) al año por cada niño menor de tres años nacido a partir del 1 de enero de 2025. Se estima que más de 20 millones de familias podrán beneficiarse de esta ayuda, en la que el Estado invertirá el equivalente al 0,1% del PIB nacional.

Ejemplos de incentivos locales recientes : Hohhot, Mongolia Interior: 10.000 yuanes por el primer hijo, y la misma cifra anual por cada hijo adicional hasta 10 años. Lüliang, Shanxi: ayudas de hasta 8.000 yuanes por el tercer hijo. Hefei: 2.000 yuanes por el segundo hijo, 5.000 por el tercero.

Sin embargo, tanto demógrafos chinos como expertos internacionales consideran que estos subsidios son simbólicos y no abordan el núcleo del problema. El coste real de criar un hijo en las grandes ciudades chinas es varias veces superior al monto de las ayudas. Factores como el precio de la vivienda, la educación privada y la inseguridad laboral pesan más en la decisión de no tener hijos que los incentivos estatales.

Además, los subsidios actuales no cubren al primer hijo en muchas provincias, lo que limita su impacto real sobre la tasa global de natalidad. Según la economista Michelle Lam, “es minúsculo pero señala un cambio de mentalidad y allana el camino para más estímulos por venir”.

El precio social del desequilibrio demográfico

La crisis demográfica china es también una crisis social de primer orden. El desequilibrio entre hombres y mujeres, fruto de décadas de preferencia por los hijos varones y abortos selectivos, ha dejado a más de 30 millones de hombres en edad de casarse sin posibilidad real de encontrar pareja femenina. El periodista Alfonso Rojo lo sintetizaba con crudeza: “no hay país que aguante 100 millones de tíos incapaces de encontrar pareja femenina y calientes como monos”. Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, ha dado lugar a un mercado de muñecas sexuales y a nuevas formas de soledad y frustración social.

Consecuencias del desequilibrio de género : Mercado negro de esposas y tráfico de mujeres. Auge de la soledad masculina y de fenómenos de alienación social. Incremento del consumo de productos y servicios sustitutorios, como las muñecas sexuales.

Estos elementos afectan a la cohesión social y pueden derivar en tensiones internas y problemas de seguridad.

¿Qué frena a los jóvenes chinos?

Las causas profundas de la baja natalidad son estructurales. Los jóvenes chinos se enfrentan a:

Costes prohibitivos de la vivienda y la educación. Jornadas laborales extenuantes y escasa protección social. Inseguridad ante el futuro económico y laboral. Cambios culturales: mayor individualismo, postergación del matrimonio y descenso del deseo de tener hijos. Estigma social y discriminación laboral hacia las mujeres con hijos.

Datos clave : La edad media del primer matrimonio ha subido a 29 años. Menos del 7% de las mujeres menores de 30 años declaran querer más de un hijo. El número de matrimonios celebrados en 2024 fue el más bajo desde 1986.

Perspectivas de futuro: ¿hay margen para la recuperación?

A corto plazo, los expertos coinciden en que los subsidios actuales no serán suficientes para revertir la tendencia. Las experiencias de otros países asiáticos, como Japón o Corea del Sur, muestran que una vez que la natalidad cae por debajo de cierto umbral, es extremadamente difícil recuperarla solo con incentivos económicos.

Para que China logre estabilizar su población, será necesario un “compromiso estructural y persistente” en políticas de apoyo a la infancia, igualdad de género, guarderías asequibles y protección laboral para las familias. Además, el Estado deberá abordar el problema del desequilibrio de género, que sigue siendo una bomba de relojería social.

Un futuro en juego

La situación actual supone un desafío existencial para el modelo chino. Si la tendencia continúa, la población podría caer a menos de 800 millones en 2100, con una proporción creciente de ancianos y un mercado laboral en contracción. El país que antes temía la superpoblación se enfrenta ahora a la amenaza opuesta: el envejecimiento y la posible irrelevancia económica.

En este contexto, la frase de Alfonso Rojo resuena como advertencia: un país con decenas de millones de hombres sin pareja y sin perspectivas de futuro puede convertirse en un polvorín social. La paradoja china de pasar de multar a quienes tenían demasiados hijos a no poder pagarles lo suficiente para que los tengan resume el giro radical de una sociedad en busca de respuestas para un futuro cada vez más incierto.