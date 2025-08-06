Estos son los 9 paises que tienen en el mundo la bomba nuclear: ¿cómo lo consiguieron?

Hoy, 6 de agosto de 2025, en el 80 aniversario de la destrucción de Hiroshima, el debate sobre las armas nucleares vuelve a ser protagonista.

El mundo observa con inquietud cómo los riesgos de proliferación nuclear y las tensiones entre potencias no solo permanecen, sino que crecen en algunos frentes.

Saber cuáles son los nueve países que poseen armas nucleares, cómo las obtuvieron y por qué el caso de Israel sigue rodeado de secretismo, resulta esencial para entender la política internacional actual.

Palabras clave como proliferación nuclear, Israel, Irán y disuasión marcan el pulso de este reportaje.

La lista de países con capacidad nuclear reconocida o asumida se ha mantenido estable en los últimos años. Se trata de:

Rusia Estados Unidos China Francia Reino Unido India Pakistán Corea del Norte Israel (no oficial, pero ampliamente asumido)

A continuación, repasamos cómo cada uno de ellos llegó a ese estatus, cuál es su situación actual y por qué Israel es una excepción.

El club original: las cinco potencias del TNP

Los cinco primeros —Estados Unidos, Rusia (antes Unión Soviética), China, Francia y Reino Unido— son los llamados “Estados poseedores de armas nucleares” reconocidos por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Este tratado, firmado en 1968, distingue entre quienes ya tenían armas antes de 1967 y los que no. La historia de su desarrollo nuclear es la siguiente:

Estados Unidos fue el primer país en desarrollar y usar armas nucleares en 1945, con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.

fue el primer país en desarrollar y usar armas nucleares en 1945, con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Unión Soviética (hoy Rusia) probó su primera bomba en 1949, dando inicio a la carrera armamentista de la Guerra Fría.

(hoy Rusia) probó su primera bomba en 1949, dando inicio a la carrera armamentista de la Guerra Fría. Reino Unido realizó su primera prueba en 1952, buscando mantener un papel relevante en el tablero global.

realizó su primera prueba en 1952, buscando mantener un papel relevante en el tablero global. Francia se sumó en 1960, tras el veto de Estados Unidos a compartir tecnología nuclear.

se sumó en 1960, tras el veto de Estados Unidos a compartir tecnología nuclear. China detonó su primera bomba en 1964, convencida de que solo así podría garantizar su seguridad e independencia estratégica.

Hoy, estos cinco países mantienen arsenales considerables, aunque han reducido su número de ojivas respecto a los máximos de la Guerra Fría. Según datos recientes:

País Ojivas nucleares (2025) Rusia 4.309 Estados Unidos 3.700 China 600 Francia 290 Reino Unido 225

Fuente: SIPRI, junio 2025.

India y Pakistán: rivalidad atómica en el sur de Asia

India y Pakistán nunca firmaron el TNP y desarrollaron sus armas por rivalidad mutua. India detonó su primera bomba en 1974 bajo el nombre de Smiling Buddha, presentando la prueba como “explosión nuclear pacífica”. Pakistán, temiendo quedar en desventaja, aceleró su programa y realizó su primer test en 1998. Ambos países han incrementado sus arsenales en los últimos años:

India : unas 180 ojivas.

: unas 180 ojivas. Pakistán: alrededor de 170 ojivas.

Ambos han invertido en misiles balísticos y en miniaturización de armas, sumando incertidumbre a la seguridad regional.

Corea del Norte: la ruptura del consenso

Corea del Norte fue signataria del TNP, pero abandonó el tratado en 2003 alegando amenazas estadounidenses. Realizó su primera prueba en 2006 y desde entonces ha avanzado en el desarrollo de misiles de largo alcance. Aunque el número exacto de armas es incierto, se estima que dispone de entre 40 y 50 ojivas y capacidad para aumentar esa cifra en poco tiempo.

Israel: el secreto peor guardado

A diferencia del resto, Israel nunca ha confirmado ni desmentido de manera oficial tener armas nucleares. La política de “ambigüedad nuclear” —nuclear opacity— le permite disuadir a sus adversarios sin asumir el coste político de reconocer su arsenal. Es el único país que nunca ha firmado el TNP en la región de Oriente Medio.

Según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Israel poseería unas 90 ojivas, aunque otras fuentes elevan la cifra hasta 200 o incluso 400.

Su programa comenzó en los años 60, con ayuda francesa para construir el reactor de Dimona.

El Estado hebreo nunca ha realizado una prueba nuclear reconocida, pero existen fuertes indicios de ensayos encubiertos.

La ambigüedad oficial le permite a Israel mantener la disuasión y evitar sanciones internacionales. No obstante, la mayoría de los expertos, y filtraciones de técnicos israelíes, confirman que el país es una potencia nuclear de facto.

El caso de Irán: la carrera de los ayatolás por la bomba

Irán no es miembro del club nuclear, pero su programa es motivo de preocupación global. Teherán firmó el TNP y ha declarado que su programa nuclear es solo para fines civiles. Sin embargo, la comunidad internacional sospecha que busca la capacidad para construir una bomba en poco tiempo:

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirmó en marzo que Irán ha enriquecido uranio al 60%, cerca del umbral para uso militar (más del 90%).

Las agencias de inteligencia estadounidenses aseguran que Irán no está construyendo activamente un arma, pero los avances técnicos lo dejan “a un paso técnico” de conseguirla si decide avanzar.

Israel considera la posibilidad de un Irán nuclear como una amenaza existencial y ha atacado instalaciones nucleares iraníes en los últimos meses para frenar ese desarrollo.

En abril y junio de este año, la tensión escaló tras ataques e intercambios de misiles entre ambos países. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que “no permitirá que Irán obtenga armas nucleares”, y la situación se mantiene en vilo.

La proliferación nuclear: desafíos y riesgos actuales

La presencia de armas nucleares en manos de nueve países sigue siendo uno de los mayores retos de la seguridad internacional. La carrera armamentística entre Estados Unidos y China, el aumento de arsenales en el sur de Asia y la incertidumbre sobre el programa de Irán mantienen viva la amenaza nuclear.

El TNP ha limitado la proliferación, pero no ha logrado el desarme completo ni ha impedido la aparición de nuevos actores.

ha limitado la proliferación, pero no ha logrado el desarme completo ni ha impedido la aparición de nuevos actores. El arsenal mundial, aunque reducido, sigue teniendo capacidad para destruir el planeta varias veces.

Las políticas de ambigüedad, como la de Israel, añaden capas de complejidad y riesgo.

La situación actual exige vigilancia constante y diplomacia activa. El caso de Israel, que nunca ha confirmado oficialmente su estatus nuclear, y la carrera de los ayatolás en Irán por conseguir la bomba, son ejemplos claros de la fragilidad de los equilibrios globales. La historia de cómo estos países obtuvieron sus armas nucleares —y la posibilidad de que otros quieran seguir ese camino— mantiene la proliferación en el centro de la agenda internacional.