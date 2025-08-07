Los ayatolás de Irán han ejecutado en la primera mitad de 2025, más del doble de personas que en el mismo período de 2024

Como quien siega.

Hoy, 7 de agosto de 2025, el régimen de los ayatolás en Irán se sitúa de nuevo en el centro de la atención internacional tras confirmarse que ha ejecutado a 612 personas solo en los primeros seis meses de este año, un dato que supera con creces las ya alarmantes cifras del mismo periodo de 2024.

La magnitud de este aumento ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales, que ven en esta escalada un síntoma de endurecimiento del aparato represivo iraní y una herramienta de control social en un contexto de tensión geopolítica y crisis interna.

La noticia, confirmada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y reconocida por medios internacionales, revela que el número de ejecuciones en Irán se ha más que duplicado respecto a las 297 documentadas en el primer semestre de 2024.

El país, bajo el liderazgo de Massoud Pezeshkian, mantiene así su posición como uno de los principales ejecutores estatales del mundo, con una tendencia ascendente que parece imparable y que se refuerza tras la llegada al poder del nuevo presidente el pasado año.

Contexto: represión interna y desafío externo

El uso intensivo de la pena de muerte no es un fenómeno nuevo en Irán. El régimen teocrático ha recurrido históricamente a la ejecución como instrumento para suprimir la disidencia, intimidar a la población y enviar mensajes tanto a rivales internos como a la comunidad internacional. Sin embargo, la cifra de 612 ejecutados en seis meses marca un récord reciente, incluso para los estándares de la República Islámica.

Este incremento se produce en un contexto de máxima tensión regional. En los últimos meses, los ataques israelíes sobre territorio iraní y la respuesta militar de Teherán han elevado el riesgo de un conflicto abierto en Oriente Próximo. Además, el régimen se enfrenta a una ola de descontento popular persistente desde la muerte de Jina Mahsa Amini en 2022, que desató el movimiento «Mujeres, Vida, Libertad» y puso en jaque el monopolio ideológico y policial de los ayatolás.

Las autoridades iraníes justifican muchas de las ejecuciones alegando delitos de terrorismo, espionaje o tráfico de drogas. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU denuncian el uso «arbitrario y desproporcionado» de la pena capital, así como la ausencia de juicios justos y la especial vulnerabilidad de minorías étnicas y religiosas, opositores políticos y personas en situación de exclusión social.

Claves del endurecimiento

Entre los factores que explican este repunte de ejecuciones destacan:

Aprobación de nuevas leyes : El Parlamento iraní estudia ampliar la definición de espionaje y colaboración con «Estados hostiles», incluyendo actividades en línea y contacto con medios extranjeros, lo que podría hacer que más delitos sean castigados con la muerte.

: El Parlamento iraní estudia ampliar la definición de espionaje y colaboración con «Estados hostiles», incluyendo actividades en línea y contacto con medios extranjeros, lo que podría hacer que más delitos sean castigados con la muerte. Represión de minorías : Un porcentaje significativo de las ejecuciones afecta a miembros de minorías étnicas, como kurdos y baluches, a menudo acusados de delitos de seguridad nacional o tráfico de drogas.

: Un porcentaje significativo de las ejecuciones afecta a miembros de minorías étnicas, como kurdos y baluches, a menudo acusados de delitos de seguridad nacional o tráfico de drogas. Instrumentalización política : Las ejecuciones se emplean para sofocar protestas y desmovilizar a la sociedad civil. El endurecimiento coincide con momentos de crisis institucional y presión internacional, como el reciente conflicto abierto con Israel y la reanudación de negociaciones nucleares.

: Las ejecuciones se emplean para sofocar protestas y desmovilizar a la sociedad civil. El endurecimiento coincide con momentos de crisis institucional y presión internacional, como el reciente conflicto abierto con Israel y la reanudación de negociaciones nucleares. Desigualdad judicial: El acceso limitado a defensa legal y la opacidad de los procesos judiciales hacen que la pena de muerte se aplique de forma sumaria y a menudo sin garantías mínimas, según han denunciado repetidamente organizaciones internacionales.

Evolución reciente y comparación internacional

Para entender la dimensión del fenómeno, basta comparar los datos globales: en 2024 se registraron al menos 1.518 ejecuciones en el mundo, la cifra más alta desde 2015. De ellas, el 64% se produjeron en Irán, que junto a Arabia Saudí e Irak concentra el 91% de las ejecuciones conocidas.

En 2024, Irán ya había alcanzado el récord de 972 ejecuciones en todo el año. El ritmo actual sugiere que la cifra de 2025 podría superar ampliamente ese máximo histórico, salvo que se produzca un giro inesperado en la política penal del régimen.

El endurecimiento de la represión no solo se mide en números. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha advertido del riesgo inminente para al menos 48 personas actualmente en el corredor de la muerte, 12 de las cuales podrían ser ejecutadas en cualquier momento. Türk denuncia que el nuevo proyecto de ley sobre espionaje «amplía peligrosamente el alcance de la pena capital», y reclama la abolición inmediata de la pena de muerte en Irán.

Impacto social y respuesta internacional

La escalada de ejecuciones tiene un impacto profundo en la sociedad iraní. La atmósfera de miedo y desconfianza se agrava, especialmente en regiones donde las minorías son objeto de persecución sistemática. Las familias de los condenados denuncian la falta de transparencia y la imposibilidad de acceder a información sobre el paradero o el estado de sus seres queridos.

La comunidad internacional ha intensificado sus críticas. Diversos gobiernos europeos y organizaciones de derechos humanos han exigido un moratorio inmediato sobre la pena de muerte en Irán y han pedido sanciones selectivas contra los responsables de las ejecuciones masivas. Sin embargo, la presión diplomática hasta la fecha ha tenido un efecto limitado, dada la prioridad que las autoridades iraníes otorgan a la estabilidad interna y la defensa de su modelo de Estado frente a las amenazas externas.

¿Qué puede pasar a partir de ahora?

El futuro inmediato dependerá de varios factores:

Evolución del conflicto con Israel : Si la tensión militar sigue en aumento, es probable que el régimen intensifique la represión interna para evitar cualquier desbordamiento social o político.

: Si la tensión militar sigue en aumento, es probable que el régimen intensifique la represión interna para evitar cualquier desbordamiento social o político. Negociaciones nucleares : Un eventual acuerdo podría suavizar la presión internacional y abrir la puerta a reformas, aunque no hay indicios de que la pena de muerte vaya a ser abolida a corto plazo.

: Un eventual acuerdo podría suavizar la presión internacional y abrir la puerta a reformas, aunque no hay indicios de que la pena de muerte vaya a ser abolida a corto plazo. Movilización social: Si los movimientos de protesta logran rearticularse, como ocurrió tras la muerte de Mahsa Amini, el régimen podría recurrir de nuevo a la ejecución como herramienta disuasoria.

En suma, el alarmante aumento de las ejecuciones en Irán durante la primera mitad de 2025 pone de manifiesto la profundidad de la crisis política y social que atraviesa el país. La estrategia de los ayatolás, lejos de buscar una apertura, apuesta por la represión y el castigo ejemplar como respuesta a los desafíos internos y externos. El destino de cientos de iraníes sigue, hoy, pendiente de un hilo en los pasillos de la justicia de la República Islámica.