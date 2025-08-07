Israel ha diezmado a Hamás, pero la organización mantiene su red financiera y sigue pagando a sus terroristas

Hoy, 7 de agosto de 2025, la guerra entre Israel y Hamás sigue marcando el pulso de Oriente Medio.

Los bombardeos y las operaciones terrestres israelíes han devastado barrios enteros en Gaza, con el objetivo declarado de eliminar a la organización islamista.

Sin embargo, la capacidad de Hamás para pagar sueldos a sus militantes y mantener su estructura de mando revela la complejidad del conflicto y los límites del poder militar para erradicar movimientos profundamente arraigados.

El ejército israelí ha proclamado la destrucción de miles de combatientes de Hamás y el colapso de buena parte de sus infraestructuras militares.

Los portavoces oficiales insisten en que las filas del grupo están diezmadas y que su operatividad sobre el terreno ha disminuido drásticamente desde los ataques masivos iniciados en octubre pasado.

Según fuentes militares, el número de efectivos activos se ha reducido en más del 70% respecto a los niveles previos a la ofensiva.

Las incursiones en túneles y refugios han permitido eliminar altos mandos y confiscar arsenales.

Pese a ello, Hamás mantiene células activas capaces de lanzar cohetes y coordinar emboscadas.

El liderazgo israelí admite que el objetivo estratégico –la desaparición total del grupo– está lejos de cumplirse. Las redes clandestinas, el apoyo social entre parte de la población gazatí y la financiación exterior explican la resiliencia del movimiento.

El misterio de las finanzas: salarios pagados bajo asedio

Uno de los datos más sorprendentes es que, pese a las enormes dificultades logísticas y económicas, Hamás sigue abonando salarios a sus integrantes. Según un reportaje reciente de BBC News, los pagos continúan llegando incluso mientras los bombardeos destruyen infraestructuras clave y la economía local está colapsada.

Testimonios desde Gaza indican que los combatientes siguen recibiendo sus estipendios mensuales.

La red financiera utiliza intermediarios, transferencias informales (hawala) e incluso efectivo transportado físicamente a través de túneles o rutas alternativas.

Parte del dinero proviene de donaciones exteriores –principalmente Irán y otros actores regionales– que logran sortear los controles fronterizos.

Esta capacidad financiera permite que Hamás mantenga su lealtad interna y refuerce el mensaje propagandístico ante una población exhausta por el asedio. También explica por qué el desmantelamiento total del grupo no ha sido posible solo con medios militares.

La presión internacional: “No habrá paz hasta que Hamás sea desmantelado”

En Washington, la política exterior estadounidense ha endurecido notablemente su postura. Marco Rubio, actual secretario de Estado, reitera casi a diario que “no habrá paz hasta que Hamás sea completamente desmantelado” (CBS News). El Gobierno estadounidense respalda sin matices la ofensiva israelí e insiste en un futuro para Gaza libre del control islamista.

Rubio lo expuso con claridad en una reciente entrevista televisiva:

“Puede haber mecanismos para lograr una paz duradera, pero jamás mientras Hamás gobierne Gaza con armas.” La administración estadounidense vincula cualquier plan de reconstrucción o ayuda internacional al fin del dominio político-militar del grupo. Estados Unidos presiona a aliados árabes para evitar cualquier legitimación indirecta del movimiento palestino más allá de un cese al fuego condicionado.

Esta posición endurece las negociaciones sobre posibles treguas. Israel insiste en que no cesará su operación hasta garantizar que no quede ni una estructura operativa relevante en Gaza. Mientras tanto, Hamás exige garantías internacionales antes de aceptar cualquier retirada militar israelí o alto el fuego definitivo.

Los rehenes: una emergencia humanitaria sin solución

Otro aspecto central es la situación desesperada de los rehenes. Según declaraciones recogidas por medios estadounidenses, al menos 20 personas –ajenas al conflicto directo– permanecen cautivas en túneles bajo Gaza, con riesgo inminente para sus vidas. Este drama humanitario presiona tanto al Gobierno israelí como a mediadores internacionales.

Familiares denuncian falta de avances reales en las negociaciones.

Las condiciones médicas y psicológicas se deterioran por días; varias ONG alertan sobre riesgo inminente para algunos secuestrados.

La liberación sigue siendo moneda de cambio para Hamás en cualquier posible acuerdo.

La presencia de estos rehenes complica todavía más cualquier hoja de ruta hacia el final del conflicto: Israel rechaza cualquier alto el fuego mientras sigan cautivos, mientras Hamás utiliza su situación como principal baza negociadora.

La respuesta internacional: bloqueo político e incertidumbre futura

La comunidad internacional observa con preocupación cómo se enquista el conflicto. Las propuestas estadounidenses para “reconstruir Gaza” tras el final del dominio islamista chocan con la negativa frontal tanto de Hamás como del resto del liderazgo palestino a aceptar una tutela extranjera directa (Anadolu Agency).

Algunos puntos clave:

Jordania y Egipto rechazan acoger refugiados gazatíes o asumir funciones administrativas en el enclave.

La Autoridad Palestina denuncia cualquier intento externo como “una violación flagrante” del derecho internacional.

El debate sobre el papel futuro de organismos como UNRWA sigue abierto tras revelaciones sobre infiltración islamista en sus filas.

Mientras tanto, Estados Unidos endurece sanciones contra quienes considera “cómplices” indirectos del terrorismo o críticos excesivamente duros con Israel.

¿Hacia dónde va Gaza?

El futuro inmediato sigue marcado por incógnitas:

Israel continuará su campaña militar al menos hasta asegurarse la neutralización operativa total –si es alcanzable– del aparato militar islamista.

El tejido social gazatí se erosiona cada día más por la destrucción masiva y la crisis humanitaria.

Hamás resiste gracias a sus redes clandestinas y apoyo exterior; su supervivencia plantea dudas serias sobre el éxito estratégico israelí.

La liberación de rehenes es prioritaria pero sigue estancada por posiciones irreconciliables.

La combinación entre presión militar directa, aislamiento internacional progresivo y mantenimiento clandestino del flujo económico permite entender cómo Hamás –pese al asedio más duro desde su creación– sigue representando un factor central e imprevisible para toda la región. El conflicto parece lejos de cerrarse; solo nuevas fórmulas políticas podrán romper este ciclo letal entre castigo colectivo, resistencia armada e impasse diplomático.