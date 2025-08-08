El Gabinete de Seguridad de Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar Gaza y eliminar a todos los terroristas de Hamas

Sigue adelante sin importarle las críticas y protestas.

Este viernes, 8 de agosto de 2025, la crisis en Oriente Medio ha dado un nuevo giro. El gabinete de seguridad de Israel ha aprobado el plan presentado por Benjamin Netanyahu para que el ejército ocupe por completo Gaza City y elimine a los combatientes de Hamás. La decisión, tomada tras horas de debate, marca una escalada significativa en un conflicto que ya acumula casi dos años y cuyas consecuencias humanitarias y geopolíticas se sienten mucho más allá de la región.

La aprobación del plan coincide con la adopción formal de cinco principios para poner fin a la guerra, una hoja de ruta que busca sentar las bases para un futuro sin la presencia militar y política de Hamás en la Franja. Mientras tanto, sobre el terreno, el avance militar israelí continúa presionando a una población civil cada vez más acorralada.

El gabinete ha optado por respaldar lo que Netanyahu define como una «toma» y no una ocupación permanente, consciente del peso legal y político del término. En palabras del primer ministro, “la única manera de garantizar la seguridad es desmantelar completamente a Hamás y devolver a los rehenes”. La estrategia incluye preparar al ejército israelí para controlar Gaza City mientras se promete asistencia humanitaria a los civiles fuera de las zonas de combate.

Los informes indican que más del 88% del territorio gazatí ya está bajo órdenes de evacuación o declarado zona militar. El desplazamiento masivo ha empujado a más de dos millones de palestinos hacia pequeñas áreas costeras, aumentando la densidad poblacional en condiciones extremadamente precarias. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre niveles récord de desnutrición infantil y colapso sanitario.

Las cinco condiciones israelíes para acabar la guerra

El gabinete adoptó cinco principios considerados esenciales para finalizar las operaciones militares:

Desarme completo de Hamás .

. Devolución inmediata de todos los rehenes , vivos o fallecidos.

, vivos o fallecidos. Desmilitarización total de la Franja.

de la Franja. Supervisión israelí continua sobre la seguridad en Gaza.

en Gaza. Creación de un gobierno civil alternativo, desvinculado tanto de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina.

Estas exigencias reflejan una visión maximalista: Israel no contempla una retirada ni negociaciones mientras Hamás conserve capacidad militar o influencia política relevante. Además, se busca evitar que el vacío sea ocupado por actores considerados hostiles o inestables.

Reacciones internas y externas

La decisión no ha sido unánime ni exenta de críticas. Sectores militares han advertido sobre los riesgos operativos y humanitarios de ocupar Gaza City, donde cerca de un millón de personas residen aún. Las familias israelíes con rehenes en Gaza han lanzado protestas simbólicas, temiendo que una ofensiva total ponga en peligro la vida de sus seres queridos. Por su parte, Hamás califica el movimiento como un intento deliberado por torpedear cualquier posibilidad realista de alto el fuego y acusa a Netanyahu de anteponer sus intereses personales al bien común.

Internacionalmente, la aprobación del plan ha generado preocupación en capitales europeas y Washington. Temen que una ocupación prolongada derive en un conflicto regional aún mayor e imposibilite cualquier proceso negociador a medio plazo.

Casi dos años bajo asedio

El conflicto actual estalló tras los ataques masivos lanzados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, Israel ha incrementado progresivamente su presencia militar en Gaza, pasando del cerco inicial al control efectivo del 75% del enclave según estimaciones militares recientes. La ofensiva sobre Gaza City se percibe como el último paso antes del colapso definitivo del aparato militar y administrativo dirigido por Hamás.

En paralelo, se multiplican las presiones diplomáticas internacionales y las iniciativas humanitarias para evitar una catástrofe mayor. Sin embargo, hasta ahora ninguna propuesta externa ha logrado frenar el avance israelí ni abrir vías creíbles para un alto el fuego duradero.

Perspectivas: ¿qué puede venir ahora?

Los analistas coinciden en que la ocupación total de Gaza City podría requerir hasta cinco meses, debido a la resistencia esperada y la complejidad urbana del terreno. Durante ese tiempo:

El número de desplazados seguirá creciendo.

Las infraestructuras básicas sufrirán daños irreparables.

El riesgo sanitario y alimentario aumentará.

La pregunta clave es si Israel podrá imponer un nuevo orden político sin crear un vacío que facilite el auge de otros grupos armados o exacerbe aún más la radicalización social. Tampoco está claro quién gestionará la reconstrucción civil ni cómo reaccionarán actores regionales como Egipto o Irán ante una presencia militar israelí extendida.

Por ahora, Netanyahu apuesta por mantener la presión máxima hasta lograr sus objetivos estratégicos: “Solo cuando Hamás deje de existir habrá paz real”, repite ante cada comparecencia. Pero sobre el terreno, cada día sin acuerdo suma víctimas civiles y distancia más cualquier atisbo realista de reconciliación.

Mientras tanto, Gaza sigue siendo epicentro del sufrimiento humano y laboratorio geopolítico donde se decide no solo su futuro inmediato sino también el equilibrio regional durante los próximos años.