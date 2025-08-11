Un ataque de Israel mata a 5 periodistas de Al Jazeera, incluido uno que era dirigente de Hamas

El ejército israelí (IDF) anuncia que este domingo, 10 de agosto de 2025, eliminó a Anas Al-Sharif, un terrorista de Hamás que también trabajaba como corresponsal de Al Jazeera en la Franja de Gaza.

Según Al Jazeera, el tal Al-Sharif murió junto a otras cinco personas, incluyendo a otro reportero, Mohammed Qreiqeh y a tres camarógrafos, identificados por el medio qatarí como Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

El IDF subraya que Al-Sharif estaba involucrado en la planificación de ataques con cohetes y formaba parte de Hamás desde 2013, desempeñando un rol activo en sus operaciones.

La propuesta del primer ministro Benjamín Netanyahu de culminar la toma de Gaza capital llega con una promesa y un choque frontal: “es la mejor manera de terminar la guerra”, dijo al defender una expansión militar para “rematar” a Hamás y cerrar el conflicto cuanto antes.

El contraste lo aportan las advertencias de la ONU sobre una “calamidad” humanitaria si la ofensiva se intensifica en el corazón urbano del enclave, donde cientos de miles de civiles dependen de ayuda y de corredores mínimos para sobrevivir. En este reportaje analizo el tablero militar, político y diplomático de una decisión que puede reconfigurar la guerra a corto plazo y la región a medio plazo.

Este lunes, el debate no es abstracto. Netanyahu afirma que Israel controla ya “entre el 70% y el 75%” de la Franja y que quedan “dos bastiones” por desmantelar: Gaza capital y los “campos centrales” en el área de Al-Mawasi; el gabinete de seguridad instruyó a las FDI a completar esa tarea.

Las palabras clave de enfoque aquí son: Gaza capital, ofensiva israelí, ONU, condena internacional, periodistas, rehenes. Con ellas se entiende la tensión: mientras el Gobierno promete un “fin rápido”, las dinámicas sobre el terreno, el riesgo para civiles y el impacto político exterior avanzan en dirección opuesta.

Lo que plantea Netanyahu y lo que implica

Netanyahu expuso “cinco principios” para cerrar la guerra: Hamás desarmado , liberación de todos los rehenes , desmilitarización de Gaza, control de seguridad israelí y una administración civil no israelí y no vinculada ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina.

, liberación de , de Gaza, israelí y una y no vinculada ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina. Defiende que la toma de Gaza capital y los campos centrales es el paso decisivo para “acabar el trabajo” y evitar que Hamás conserve un santuario urbano y redes de mando.

y los campos centrales es el paso decisivo para “acabar el trabajo” y evitar que Hamás conserve un santuario urbano y redes de mando. Su cálculo: una operación breve y concentrada que degrade los remanentes del aparato militar de Hamás y fuerce su colapso político.

Este planteamiento tiene un coste previsible: combate urbano de alta intensidad en la zona con mayor densidad humana, infraestructuras críticas colindantes y presencia de desplazados. En campañas previas, los asaltos a áreas urbanas en Gaza han elevado el número de víctimas civiles y destruido servicios básicos. Aquí, la advertencia de la ONU sobre una “calamidad” adquiere pleno sentido: la concentración de población y la fragilidad de hospitales, agua y electricidad vuelven una ofensiva ampliada en Gaza capital un multiplicador de riesgo humanitario, algo que ya señalan agencias y diplomacias en las últimas 24-48 horas. Esta escalada, además, tensiona el frente político interno, especialmente con las familias de rehenes, y amplifica la condena internacional. Según el marco que difundió Netanyahu, no contempla un retorno de la Autoridad Palestina a la administración del enclave, lo que anticipa un vacío de gobernanza difícil de llenar aun con “administración civil no israelí” sin hoja de ruta definida.

Rehenes y negociación: por qué un “fin rápido” choca con acuerdos parciales

La promesa de un “fin rápido” reduce espacio para acuerdos parciales de rehenes. En las últimas horas, fuentes políticas y de seguridad han enfriado expectativas de canjes limitados que no incluyan a todos los cautivos, por el incentivo de acelerar la campaña en Gaza capital y los “campos centrales”. Un empuje militar, si se prioriza, suele desplazar a segundo plano negociaciones fragmentadas.

En términos de palanca, Hamás ha utilizado a los rehenes para ganar tiempo y condicionar pausas. Una operación intensa en el núcleo urbano puede elevar el riesgo para ellos y endurecer las posiciones, como advierten colectivos de familias y mediadores. El propio diseño de los “cinco principios” –“todos los rehenes libres” como condición de cierre– hace menos viable aceptar fases parciales.

El dilema es claro: la ventana de diplomacia humanitaria se estrecha cuando la opción militar busca romper el equilibrio en pocos días o semanas. Un “fin rápido” puede significar menos incentivos para pausas técnicas o corredores humanitarios ampliados, justo cuando la ONU advierte de una posible “calamidad”.

Periodistas en la línea de fuego: el caso de Anas Al‑Sharif y el golpe a Al Jazeera

Las FDI confirmaron la muerte de Anas Al‑Sharif , a quien señalan como “terrorista de Hamás” que “se hacía pasar por periodista” y jefe de una célula que impulsaba ataques con cohetes; difundieron que disponen de nóminas, listados de entrenamiento e inteligencia que acreditarían su militancia.

, a quien señalan como “terrorista de Hamás” que “se hacía pasar por periodista” y jefe de una célula que impulsaba ataques con cohetes; difundieron que disponen de nóminas, listados de entrenamiento e inteligencia que acreditarían su militancia. Según la cadena y organizaciones de prensa, Al‑Sharif murió en un ataque cerca del hospital Al‑Shifa junto a otros reporteros y un conductor; Al Jazeera niega que fuese combatiente y califica las muertes como un ataque deliberado a su equipo.

murió en un ataque cerca del hospital Al‑Shifa junto a otros reporteros y un conductor; niega que fuese combatiente y califica las muertes como un ataque deliberado a su equipo. El episodio se enmarca en un bombardeo que, de acuerdo con reportes de la propia cadena y otras redacciones, dejó varios periodistas fallecidos, incluidos profesionales destacados de Al Jazeera.

Este choque narrativo es clave. Para Israel, se trató de un objetivo legítimo contra un miembro de Hamás con rol operativo, con daños colaterales en el entorno del hospital. Para Al Jazeera y organismos de defensa de periodistas, es un patrón de ataques contra la prensa. La calificación oficial de Al‑Sharif como “terrorista” introduce un precedente sensible: si un reportero figura en listados de pago o entrenamiento insurgente, su estatus cambia a combatiente; si no, la protección especial del derecho internacional humanitario prevalece. Hoy, esa disputa alimenta la condena internacional y el escrutinio sobre reglas de enfrentamiento en zonas hospitalarias.

Riesgos humanitarios y diplomacia: el avispero de Gaza capital

La ONU y socios humanitarios alertan que un asalto a gran escala en Gaza capital multiplicaría víctimas civiles y colapsaría servicios críticos, lo que describen como riesgo de “calamidad”. Las operaciones alrededor de hospitales, mercados y refugios improvisados son un indicador temprano del deterioro.

En paralelo, capitales occidentales que respaldaron la campaña contra Hamás aumentan la presión para limitar el daño a civiles y habilitar accesos de ayuda. El foco en Gaza capital, geografía densamente poblada, aviva esa presión.

En términos geopolíticos, la idea de una administración civil no israelí y sin Autoridad Palestina complica la coordinación con actores árabes que condicionan su ayuda a un horizonte político claro. Sin ese ancla, el control militar de facto podría prolongarse. Y, con él, la responsabilidad de seguridad y servicios, elevando costes y fricciones internas en Israel.

Qué cambia con la toma de Gaza capital y qué no

Un control militar reforzado puede fragmentar la cadena de mando de Hamás, reducir su capacidad de fuego indirecto y obligarla a la clandestinidad.

Pero el mosaico de células, túneles y redes sociales en barrios de Gaza capital sugiere que la insurgencia puede mutar a una fase de guerrilla urbana persistente.

Sin un arreglo político aceptado por actores locales y regionales, el “día después” corre el riesgo de convertirse en una ocupación abierta o en una administración interina frágil, precisamente lo que Netanyahu dice querer evitar con su quinto principio.

Tabla rápida de escenarios

| Escenario | Horizonte | Riesgo humanitario | Rehenes | Coste diplomático |

| Toma rápida con control de seguridad israelí | Semanas | Alto en el corto plazo | Menor margen para acuerdos parciales | Alto por operaciones en área densa |

| Ofensiva escalonada con pausas | Meses | Alto pero con ventanas de mitigación | Mayor espacio para canjes | Medio si mejora acceso humanitario |

| Acuerdo político previo a asalto final | Incierto | Medio si se pactan evacuaciones | Reapertura de negociaciones | Medio-bajo si hay compromiso regional |

Lo que vigilar en los próximos días

Movimientos de brigadas de las FDI hacia nodos clave de Gaza capital y anuncios de “zonas seguras” o evacuaciones. Una ausencia de corredores creíbles disparará el riesgo de “calamidad”.

Posiciones de Egipto, Qatar y Estados Unidos sobre pausas técnicas y canjes. Si se descartan acuerdos parciales, la presión de familias de rehenes crecerá.

Investigaciones independientes sobre la muerte de Anas Al‑Sharif y del resto de periodistas. Si emergen pruebas concluyentes en uno u otro sentido, el relato global sobre protección a la prensa se moverá con rapidez.

y del resto de periodistas. Si emergen pruebas concluyentes en uno u otro sentido, el relato global sobre protección a la prensa se moverá con rapidez. Señales sobre el “día después”: quién y cómo asumiría la administración civil que Netanyahu exige que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina.

A día de hoy, la toma de Gaza capital como “mejor vía” para terminar la guerra fija un horizonte de alta incertidumbre. Netanyahu promete eficacia militar y un cierre rápido; la ONU avisa de “calamidad”; los rehenes quedan atrapados entre ambas lógicas; y el periodismo de guerra paga un precio altísimo, como muestra el caso Al‑Sharif. La evolución inmediata dependerá de si se abre una ventana mínima para salvaguardas humanitarias y para una arquitectura política del “día después” que no alimente otra vuelta de violencia. Sin esas dos piezas, la victoria militar podría quedar, otra vez, a medio camino entre el control del terreno y la paz real.