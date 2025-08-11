  • ESP
    España América
Mundo

CRISIS HUMANITARIA Y TENSIÓN REGIONAL

Greta Thunberg impulsa una nueva flotilla a Gaza que zarpará desde España

La activista sueca anuncia la salida el 31 de agosto desde puertos españoles y la coordinación con barcos desde Túnez, en el mayor intento de romper el bloqueo sobre Gaza

Greta Thunberg impulsa una nueva flotilla a Gaza que zarpará desde España
Greta Thunberg Agencias
Archivado en: Mundo

Más información

Tsahal, el Ejército de Israel (1)

Israel amplía su ofensiva en Gaza: estos es todo lo que sabemos de sus planes

Netanyahu y la ocupación de Gaza

El Gabinete de Seguridad de Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar Gaza y eliminar a todos los terroristas de Hamas

Greta Thunberg y una red internacional de organizaciones anuncian una nueva flotilla humanitaria a Gaza que pretende partir desde España a finales de mes, con más barcos sumándose desde el norte de África días después. La propuesta, ambiciosa y polémica, tiene por objetivo desafiar el bloqueo marítimo israelí, poner foco en la crisis humanitaria y movilizar acciones coordinadas en decenas de países.

El planteamiento no nace de cero. En junio, Thunberg ya navegó en el velero Madleen dentro de la Freedom Flotilla; la Marina israelí interceptó el barco sin heridos, desvió la carga y deportó a varios activistas, entre ellos a la propia sueca. Aquella experiencia, lejos de frenar la campaña, ha acelerado este nuevo intento, que ahora se presenta como el “mayor” de su tipo, con salida desde España y un segundo contingente desde Túnez. Mis palabras clave: flotilla a Gaza, bloqueo israelí, ayuda humanitaria, España.

Qué se ha anunciado y por qué importa

  • Fecha y puertos: la salida está prevista para el 31 de agosto desde España; otra columna zarparía el 4 de septiembre desde Túnez y otros puertos mediterráneos.
  • Escala: “decenas de barcos” en el Mediterráneo y acciones sincronizadas en más de 44 países, según el llamamiento difundido por la activista.
  • Objetivo: llevar ayuda y presionar para abrir un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza, cuestionando la legalidad del bloqueo marítimo de Israel.
  • Contexto reciente: en junio, el Madleen, con Greta Thunberg a bordo, fue interceptado y remolcado a Ashdod; la ayuda se canalizó por “vías humanitarias reales”, y los activistas fueron deportados o puestos a disposición judicial para su expulsión.

Este anuncio importa porque reabre un frente simbólico: la disputa entre activistas humanitarios y el argumento de seguridad marítima de Israel, con España como plataforma logística y política de la campaña. La combinación de barcos y protestas globales busca elevar el coste reputacional del bloqueo y reforzar la narrativa de urgencia humanitaria.

Antecedentes inmediatos: la flotilla de junio y el patrón de interceptaciones

  • El velero Madleen partió de Catania el 1 de junio con 12 personas a bordo, incluidos Thunberg y la eurodiputada francesa Rima Hassan, con suministros médicos y de primera necesidad; fue interceptado días después bajo autoridad israelí.
  • Israel indicó entonces que la carga era reducida y que la transferiría a Gaza por canales establecidos, y deportó a los activistas tras su paso por Ashdod.
  • Otras embarcaciones vinculadas a la coalición de la flotilla han sido detenidas en semanas posteriores bajo el mismo patrón de seguridad y desvío de la ayuda.

El precedente sugiere que la nueva flotilla desde España afrontará intercepciones previsibles en alta mar o en aproximación a aguas bloqueadas, con desvío a puertos israelíes y posterior expulsión de tripulaciones. Para los organizadores, ese choque forma parte de la estrategia de visibilización y presión pública.

La novedad ahora: España como rampa de salida y coordinación con Túnez

  • La coordinación de salidas desde España y Túnez amplía la huella geográfica y logística de la flotilla, con la meta de consolidar una columna marítima plural y una agenda de protestas paralelas en múltiples capitales.
  • El plan de “decenas de barcos” sugiere una estructura en red, con nodos civiles y organizaciones propalestinas que ya operaron en la misión previa de junio.
  • El mensaje oficial insiste en el carácter “mayor” del intento y en la dimensión global de las acciones de apoyo, más allá de la travesía en sí.

Para España, el papel de puerto de salida puede activar debates internos sobre permisos, seguridad marítima y coordinación con autoridades europeas, dado el historial de intercepciones y la sensibilidad diplomática del corredor hacia Gaza.

Qué puede pasar a continuación

  • Intercepción y desvío: Israel mantiene que el bloqueo es una medida de seguridad y ha actuado de forma consistente con embarcaciones similares; la probabilidad de intercepción es alta.
  • Canalización de la ayuda: si se repite el patrón de junio, la carga podría ser inspeccionada y enviada por vías humanitarias bajo control israelí, no directamente a Gaza por mar.
  • Efecto político: manifestaciones en más de 44 países aumentarían la presión mediática y la movilización social, con España y Túnez en el centro simbólico del dispositivo.
  • Riesgos operativos: en misiones previas se reportaron drones de vigilancia y seguimientos aéreos; los promotores citan estas tensiones como parte del entorno de riesgo.

Claves para entender el encaje legal y las narrativas

  • Los activistas califican el bloqueo de “ilegal” y lo enmarcan en el derecho humanitario y la obligación de facilitar ayuda a civiles; su consigna: abrir un corredor y “romper el asedio”.
  • Israel defiende el control marítimo como cuestión de seguridad, interviene en aguas internacionales aduciendo riesgos y traslada la ayuda a canales controlados; tras las detenciones, aplica deportaciones administrativas.
  • En esa tensión, la flotilla busca ganar legitimidad pública: la participación de Greta Thunberg asegura atención y vincula la solidaridad con Gaza y las redes climáticas y juveniles europeas.

Lo que sabemos hoy y lo que falta por confirmar

  • Confirmado: anuncio de salida desde España el 31 de agosto, columna adicional el 4 de septiembre desde Túnez, y convocatoria de protestas en más de 44 países.
  • Confirmado: precedentes de junio con interceptación, deportación de activistas y redirección de ayuda en puerto israelí.
  • Por concretar: puertos españoles exactos de embarque, permisos y escoltas, composición final de la flota y carga, y coordinación con autoridades marítimas.

A día de hoy, el foco informativo está en la escala y en el intento de internacionalizar el mensaje. Si la salida desde España se materializa con “decenas de barcos”, el dispositivo logístico y la gestión política serán la primera prueba de estrés; la segunda llegará a pocas millas del límite del bloqueo. En ambos frentes, la flotilla a Gaza, la ayuda humanitaria y el papel de España quedarán bajo la lupa pública en las próximas tres semanas.


Puntos rápidos para seguir la historia:

  • 31 de agosto: salida desde España; 4 de septiembre: refuerzo desde Túnez.
  • Meta: “mayor intento” de romper el bloqueo por mar y movilización en 44 países.
  • Antecedente: interceptación del Madleen en junio; deportaciones y desvío de la carga.
  • Probabilidad alta de nuevas interceptaciones; debate en España sobre permisos y seguridad.
  • Palabras clave: flotilla a Gaza, bloqueo israelí, ayuda humanitaria, España.

Cita imprescindible: en su mensaje, Greta Thunberg afirmó que el 31 de agosto “lanzamos el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza con decenas de barcos navegando desde España”, y que el 4 de septiembre se unirán más desde Túnez y “más de 44 países” se movilizarán en acciones simultáneas.

Los mejores productos de gastronomía

PRODUCTOS DE GASTRONOMÍA
Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]