Hoy, 12 de agosto de 2025, el tablero geopolítico da un giro inesperado que deja a Europa frustrada y boquiabierta. Donald Trump, con su estilo impredecible, planea un encuentro cara a cara con Vladímir Putin, y sorprendentemente abre la puerta a que Volodímir Zelenski se siente a la mesa, en un gesto que mezcla audacia y pragmatismo.

Los países del Viejo Continente quedan relegado a un urticante segundo plano, excluidos de las grandes decisiones, mientras el socialista Pedro Sánchez -a pesar de su histérico postureo- es confinado por los rociaos europeos y por EEUU en el cuarto de las escobas, marginado en una negociación clave para la paz deben el mundo.

El contexto inmediato viene cargado. Tras la bronca televisada entre Donald Trump, JD Vance y Zelenski en el Despacho Oval, Washington suspendió brevemente ayuda militar e inteligencia y empujó una propuesta de alto el fuego de 30 días que no prosperó por el rechazo ruso.

Desde entonces, la Casa Blanca busca un acuerdo rápido centrado en parar el fuego y en concesiones económicas y estratégicas, con una coreografía que prioriza contactos bilaterales y restringe la silla a socios europeos.

Qué está pasando ahora mismo

Señales desde Washington apuntan a una reunión Trump-Putin con posibilidad de incorporar a Zelenski en algún formato, como encuentro secuencial o entrada puntual, mientras se mantiene fuera al resto de líderes europeos.

El precedente inmediato es la reunión del 28 de febrero: un choque público sin garantías de seguridad para Kiev, intento de canjear minerales críticos por apoyo y cancelación de la rueda de prensa conjunta.

En Europa, el episodio aceleró debates de defensa, con gobiernos moviendo ficha hacia mayor gasto militar y autonomía estratégica, en parte por la incertidumbre sobre el paraguas estadounidense.

Según análisis y coberturas recientes, la lógica en la Casa Blanca combina presión arancelaria y oferta de desescalada, en un marco en el que Trump se reserva el papel de árbitro único y reduce el tamaño de la mesa. Esa arquitectura deja espacio a Zelenski si acepta parámetros de discusión básicamente bilaterales, pero excluye a Bruselas, Berlín, París y Madrid como actores presentes en la sala.

Por qué Europa queda fuera (y qué implica)

Washington quiere velocidad y control del relato: menos sillas, menos filtraciones, más margen para anuncios sorpresa. Eso choca con el método europeo, basado en posiciones comunes y coordinación multilateral.

La escena Oval Office evidenció prioridades: alto el fuego inmediato por encima de garantías de seguridad para Ucrania y sin compromisos claros sobre defensa a largo plazo, un esquema que muchos socios europeos cuestionan.

El rechazo ruso a un alto el fuego condicionado mostró límites de la presión unilateral, pero no ha cambiado la preferencia de Trump por un canal estrecho con Putin y una invitación acotada a Zelenski.

Consecuencia práctica: si el formato se consolida, la UE verá reducido su papel de garante y financiador a postproducción del acuerdo (reconstrucción, verificación, sanciones), sin haber moldeado el contenido.

España: Sánchez en la periferia del juego

Pedro Sánchez ha apoyado públicamente a Ucrania, reclamando una “paz justa y duradera” y criticando el tono de Trump tras el choque de febrero.

Qué puede hacer Madrid mientras tanto:

Coordinar con Berlín y París una posición de mínimos europeos sobre fronteras, sanciones y garantías a Kiev.

Blindar la ayuda militar y el apoyo industrial a Ucrania para no perder relevancia cuando se repartan incentivos y verificaciones.

Preparar un paquete español-UE de reconstrucción condicionado a cumplimiento de cualquier alto el fuego, para ganar palanca en la fase de implementación.

Antecedentes que explican el momento

El 28 de febrero, la reunión Trump-Zelenski descarriló en directo. Trump evitó prometer garantías de seguridad, insistió en “hacer primero el acuerdo” y subrayó el coste humano semanal de la guerra, colocando el énfasis en parar los combates cuanto antes.

Días después, la Administración suspendió durante alrededor de una semana la ayuda a Kiev y ligó su reanudación a un alto el fuego de 30 días, que quedó en nada por el “no” de Moscú.

La percepción de agravio en capitales europeas catalizó discursos de rearme y autonomía estratégica, que han seguido creciendo al hilo de las señales de una posible cumbre Trump-Putin con Zelenski como invitado parcial y Europa fuera.

Qué podría pasar en las próximas semanas

Tres escenarios de probabilidad y riesgo:

Entrada limitada de Zelenski en una cita Trump-Putin

Formato: sesiones bilaterales por separado y breve encuentro trilateral.

Resultado posible: anuncio de principios de alto el fuego sin garantías sólidas, con verificación difusa.

Riesgos: ventajas tácticas para Rusia si congela líneas actuales; descontento europeo por exclusión.

Cita sin Zelenski, con promesa de incorporarlo después

Formato: preacuerdo Washington-Moscú y presión posterior sobre Kiev.

Resultado: tensiones con Kiev y con la UE; posibilidad de filtraciones y desgaste político.

Riesgos: erosión de confianza de Zelenski hacia Washington, costes domésticos para Trump si no hay avances.

Ampliación de formato por presión aliada

Formato: canal paralelo con líderes europeos para validar parámetros mínimos.

Resultado: legitimidad mayor, pero menos margen para un acuerdo rápido.

Riesgos: dilación y retorno al statu quo militar sobre el terreno.

Señales a vigilar

Lenguaje de la Casa Blanca sobre “alto el fuego” vs “garantías de seguridad” y cualquier mención a calendarios o “pausas técnicas” en el frente.

Movimientos de Moscú ante la presión arancelaria y su disposición a aceptar observadores o verificadores externos.

La agenda de Zelenski y su disposición a entrar en un formato estrecho sin socios europeos presentes.

y su disposición a entrar en un formato estrecho sin socios europeos presentes. Reacciones en Bruselas y en La Moncloa si se consuma la exclusión, incluyendo propuestas para condicionar ayuda económica futura a los términos del acuerdo.

En suma, caminamos hacia una negociación rápida, de alto impacto político y baja inclusividad. Washington sopesa una foto con Putin y quizá con Zelenski que deje a Europa en la antesala. Para Pedro Sánchez, el reto es no quedar como figurante: anclar una posición europea firme sobre fronteras y garantías, sostener la ayuda a Kiev y preparar palancas para el día después. Si la mesa se achica, la influencia se gana por persistencia, coordinación y control de los recursos que harán viable cualquier paz.

Fuentes clave citadas en el texto: cobertura del enfrentamiento Oval Office y del parón temporal de ayudas, y reportes sobre los planes de un encuentro inminente Trump-Putin con opción de sumar a Zelenski y excluir al resto de Europa.