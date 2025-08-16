El vídeo del ministro israelí Ben Gvir recordando la ‘sangre derramada’ al líder palestino Barghouti

Las imágenes estremecen.

Por el kugar, los protagonistas y, sobre todo, el mensaje.

La grabación del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, encarando al líder palestino Marwan Barghouti en una celda de aislamiento ha desatado una ola de indignación entre los palestinos y sus aliados, además de un enconado debate internacional.

El vídeo, difundido este viernes 15 de agosto de 2025, muestra a Ben Gvir recordando la “sangre derramada” por los atentados palestinos y negando cualquier posibilidad de clemencia para Barghouti, condenado a cinco cadenas perpetuas por su implicación directa en ataques mortales contra civiles israelíes.

Este episodio llega en un momento de máxima tensión, tras semanas marcadas por atentados, represalias militares y una política de firmeza por parte del gobierno israelí.

La sociedad israelí vive bajo la constante amenaza de ataques: solo en el último mes se han registrado varios incidentes graves en Jerusalén y Cisjordania, alimentando el sentimiento de inseguridad y la exigencia de castigo ejemplar para los perpetradores.

Ben Gvir telling the arch terrorist Marwan Barghouti what happens to those who mess with the Jews. 💥 pic.twitter.com/I8ZWhBDwr5 — Hillel Fuld (@HilzFuld) August 15, 2025

El trasfondo del vídeo: justicia, venganza y política

El enfrentamiento entre Ben Gvir y Barghouti no es un mero gesto simbólico. El ministro reiteró ante las cámaras que “a quien asesine a nuestros hijos y mujeres, los aniquilaremos. No nos derrotarás”, palabras que han sido interpretadas como una reafirmación de la política israelí de tolerancia cero ante el terrorismo palestino. El mensaje no solo iba dirigido a Barghouti, sino a toda la comunidad palestina y a quienes apoyan su liberación.

Barghouti, considerado por muchos palestinos como un símbolo nacional y posible líder futuro, fue condenado en 2004 por su papel en la organización de atentados mortales durante la Segunda Intifada. El tribunal israelí le impuso cinco cadenas perpetuas consecutivas, reflejando la gravedad de los crímenes atribuidos: asesinatos múltiples en atentados coordinados contra civiles israelíes.

La condena de Barghouti es emblemática para Israel. Representa una línea roja: ningún dirigente implicado en crímenes sangrientos será liberado antes de cumplir íntegramente su sentencia. Ben Gvir lo expresó con rotundidad ante las peticiones de clemencia: “Quien tenga sangre judía en sus manos debe cumplir su pena hasta el final”. Barghouti lleva 20 años entre rejas; le restan aún 40 años según la sentencia original.

Los crímenes terroristas palestinos: contexto reciente

La violencia palestina contra civiles ha sido una constante desde el inicio del conflicto. En las últimas décadas, organizaciones como Tanzim (fundada por Barghouti), Hamas o la Yihad Islámica han perpetrado atentados que han dejado miles de víctimas israelíes. Los ataques suelen dirigirse contra autobuses, cafeterías o mercados concurridos; buscan sembrar el terror y paralizar la vida cotidiana.

Solo en 2024, más de 40 civiles israelíes murieron en atentados atribuidos a células palestinas radicalizadas.

La respuesta israelí suele ser inmediata: detenciones masivas, operaciones militares selectivas y endurecimiento del régimen penitenciario para los condenados por terrorismo.

Los familiares de las víctimas insisten en que “cualquier concesión es una traición al dolor sufrido”.

En paralelo, organizaciones internacionales han cuestionado las condiciones carcelarias para los presos palestinos. Informes recientes denuncian torturas sistemáticas, negligencia médica grave y represión psicológica contra figuras como Abdullah Barghouti (sin relación directa con Marwan), condenado a 67 cadenas perpetuas por terrorismo. El uso del aislamiento extremo busca cortar cualquier capacidad organizativa dentro de la prisión.

La vida bajo amenaza constante en Israel

La sociedad israelí vive con la presión diaria del terrorismo. Las alertas por posibles infiltraciones armadas son frecuentes; los sistemas de defensa antimisiles se activan cada semana ante lanzamientos desde Gaza o el sur del Líbano. Los ciudadanos evitan lugares públicos en fechas señaladas y confían en la vigilancia policial para frenar potenciales ataques suicidas.

Las autoridades insisten en que “la única forma de garantizar seguridad es aplicar todo el peso de la ley contra los terroristas”. La postura oficial rechaza cualquier negociación con presos implicados en crímenes mortales. Solo bajo circunstancias excepcionales –como intercambios por rehenes– se ha debatido liberar figuras como Barghouti, aunque siempre con fuerte oposición social.

El debate sobre clemencia e influencia internacional

La figura de Marwan Barghouti divide opiniones dentro y fuera de Palestina. Para sus seguidores, representa la resistencia legítima frente a la ocupación; para Israel y buena parte del mundo occidental, es responsable directo de asesinatos indiscriminados. Líderes internacionales como Desmond Tutu o Jimmy Carter han pedido su excarcelación como gesto hacia un proceso político inclusivo. Sin embargo, voces israelíes insisten en que “la justicia debe ser inflexible cuando se trata de sangre inocente”.

El Documento de los Prisioneros, redactado por Barghouti desde prisión, logró reunir a Fatah, Hamas y otras facciones bajo una visión común para Palestina. Pero sus esfuerzos pacificadores no borran las condenas ni las heridas abiertas por los atentados pasados.

¿Qué puede venir ahora?

A día de hoy, 16 de agosto del 2025, el vídeo filtrado ha intensificado aún más el clima hostil entre ambos pueblos. Organizaciones pro-palestinas denuncian amenazas directas contra Barghouti y alertan sobre posibles represalias dentro de prisión. Su familia expresa temor por su vida e insiste en que “el Estado debe garantizar su seguridad frente a cualquier abuso”.

Por otro lado:

El gobierno israelí refuerza su discurso punitivo.

Los colonos intensifican sus acciones violentas tras anuncios recientes sobre nuevos asentamientos ilegales en Jerusalén Este.

La comunidad internacional observa con inquietud cómo cada nuevo incidente reduce aún más las opciones para un diálogo fructífero.

En este contexto marcado por dolor acumulado e incapacidad política para romper el ciclo violento, los gestos como el protagonizado por Ben Gvir parecen diseñados para reafirmar líneas divisorias más que para tender puentes. El drama humano se perpetúa entre muros físicos y simbólicos; cada palabra pronunciada delante de una cámara tiene ecos que resuenan mucho más allá del espacio carcelario.

El conflicto sigue sin solución fácil ni cercana. Pero cada imagen viral –como esta– obliga a mirar sin filtros lo profundo del enfrentamiento y lo difícil que será cicatrizar las heridas abiertas durante décadas.