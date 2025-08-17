Trump asegura que Xi le ha prometido no invadir Taiwán durante su presidencia

Las palabras se las lleva el viento, pero ahñí están.

De momento.,

La noticia ha sacudido los círculos diplomáticos: Donald Trump declaró este viernes, 15 de ahgosto de 2025, que Xi Jinping le prometió personalmente que China no invadiría Taiwán mientras él ocupe la presidencia de Estados Unidos.

La afirmación llega en un momento de máxima tensión en el estrecho de Taiwán, tras meses de maniobras militares y declaraciones cruzadas entre Pekín y Taipéi.

La promesa de Xi, según Trump, fue clara y directa: “No lo haré mientras seas presidente”.

Trump añadió que el líder chino se definió como paciente, subrayando que “China es muy paciente”, lo que deja entrever una estrategia a largo plazo por parte de Pekín.

La Casa Blanca aún no ha emitido una confirmación oficial sobre el contenido exacto de la conversación, pero la declaración ya ha generado reacciones tanto en Washington como en Taipei.

A día de hoy, 17 de agosto de 2025, las palabras de Trump contrastan con los movimientos recientes del ejército chino y el despliegue militar constante en torno a la isla. Para muchos observadores, la promesa verbal no elimina la incertidumbre sobre el futuro inmediato del estrecho.

Antecedentes: historia de una tensión persistente

La raíz del conflicto entre China y Taiwán se remonta a la guerra civil china, que finalizó en 1949. Desde entonces, Taiwán ha funcionado como país independiente de facto, aunque nunca reconocido como tal por Pekín. China considera la isla una provincia separatista y ha reiterado que está dispuesta a recurrir a la fuerza para lograr su reunificación.

Durante las últimas décadas, especialmente tras el ascenso de Xi Jinping, China ha intensificado tanto su retórica como sus maniobras militares cerca del estrecho. El verano pasado, tras el discurso del presidente taiwanés Lai Ching-te, Pekín llevó a cabo simulacros masivos de bloqueo e invasión sobre la isla, con incursiones aéreas y marítimas cada vez más frecuentes.

Taiwán, por su parte, ha reforzado sus ejercicios militares anuales Han Kuang, centrados en mejorar sus capacidades defensivas ante una posible invasión. El Ministerio de Defensa taiwanés advierte que cualquier movimiento agresivo tendrá “consecuencias devastadoras para el Indo-Pacífico y el mundo”.

Comparación militar: fuerzas chinas y taiwanesas frente a frente

La superioridad militar china respecto a Taiwán es abrumadora. Los datos más recientes muestran:

Presupuesto militar : China destinó 296.439 millones de dólares a defensa en 2023; Taiwán apenas 16.600 millones. El gasto chino es 18 veces mayor.

: China destinó 296.439 millones de dólares a defensa en 2023; Taiwán apenas 16.600 millones. El gasto chino es 18 veces mayor. Personal militar : El Ejército Popular de Liberación (EPL) cuenta con más de un millón de soldados de infantería, casi la mitad desplegados cerca del estrecho. Taiwán suma poco más de 150.000 efectivos en servicio activo.

: El Ejército Popular de Liberación (EPL) cuenta con más de un millón de soldados de infantería, casi la mitad desplegados cerca del estrecho. Taiwán suma poco más de 150.000 efectivos en servicio activo. Fuerza aérea : China dispone de unos 3.100 cazas modernos; Taiwán apenas supera los 300 aparatos.

: China dispone de unos 3.100 cazas modernos; Taiwán apenas supera los 300 aparatos. Armada : Pekín opera dos portaaviones activos y planea ampliar su flota; Taipei depende principalmente de corbetas y fragatas suministradas por Estados Unidos.

: Pekín opera dos portaaviones activos y planea ampliar su flota; Taipei depende principalmente de corbetas y fragatas suministradas por Estados Unidos. Misiles y defensa antiaérea: China multiplica por diez la capacidad lanzadora y dispone de misiles balísticos capaces de alcanzar cualquier punto del territorio taiwanés.

En cuanto a las capacidades navales, expertos del CSIS señalan que un hipotético ataque chino requeriría una operación anfibia masiva, donde las unidades navales serían esenciales para tomar la isla. Otra opción barajada por analistas sería imponer una cuarentena marítima —similar a un bloqueo— sin cortar suministros esenciales.

Las fuerzas armadas taiwanesas han respondido con ejercicios propios y despliegue móvil de misiles antibuque tras las últimas maniobras chinas. La Guardia Costera china también juega un papel cada vez más activo en patrullas e inspecciones alrededor de las islas periféricas Kinmen y Matsu.

Evolución reciente y escenarios futuros

El anuncio realizado por Trump no frena el despliegue militar chino cerca del estrecho. En abril, China ejecutó ejercicios con fuego real e incursiones aéreas sobre Taiwán, cruzando líneas no oficiales que históricamente servían como frontera tácita entre ambos territorios. Las maniobras han incluido ataques simulados contra infraestructuras críticas y demostraciones coordinadas entre ejército, armada y fuerza aérea.

Por su parte, Taiwán mantiene una estrategia defensiva basada en la disuasión, modernizando sus sistemas antiaéreos y reforzando su cooperación con Estados Unidos. La administración Trump ha instado repetidamente a Taipei a aumentar su presupuesto militar hasta el 10% del PIB para garantizar una defensa efectiva frente al gigante asiático.

En Washington, el tema sigue siendo “el más importante y sensible” dentro de las relaciones bilaterales según portavoces chinos. Aunque EE.UU. es el principal proveedor internacional de armamento a Taiwán, mantiene la política de “una sola China” y evita reconocer oficialmente al gobierno insular como Estado independiente.

Incertidumbre estratégica: ¿pausa o calma tensa?

El compromiso verbal entre Trump y Xi aporta un respiro momentáneo pero no garantiza estabilidad duradera. Las capacidades militares chinas siguen creciendo año tras año —con aumentos presupuestarios superiores al 7% anual— mientras continúan las patrullas marítimas permanentes alrededor de Taiwán.

Para muchos analistas internacionales, este equilibrio precario podría romperse ante cualquier cambio político o provocación inesperada. Las próximas semanas serán clave para observar si Pekín reduce sus maniobras o si opta por mantener la presión sobre Taipei.

La promesa personal entre líderes añade un matiz diplomático interesante pero deja sin resolver el pulso estratégico sobre uno de los puntos más calientes del planeta. En medio del juego geopolítico global, el futuro inmediato del estrecho sigue siendo incierto —y cualquier movimiento puede redefinir el mapa político asiático.