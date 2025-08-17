Trump y Putin en Alaska: ¿cuánto tiempo le queda a Rusia para terminar de triturar a Ucrania?

La íoncognita ahoras es cuanto tiempo le queda al Kremlin.

Porque sobre el terreno, en el frente , sigue implacable atacando y arrancandom poedazos de territorio a Ucrania.

El ambiente en Anchorage era tenso y expectante.

Este viernes, 15 de agosto de 2025, Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en una base militar estadounidense para abordar la guerra en Ucrania, uno de los conflictos más sangrientos y persistentes de la década.

Pese al despliegue mediático y las promesas previas de buscar una “solución rápida”, la cumbre terminó sin avances concretos.

El líder ruso no cedió terreno, mientras que el estadounidense se marchó con su credibilidad internacional más cuestionada que nunca.

Una negociación estancada

Durante casi tres horas, ambos mandatarios mantuvieron conversaciones directas. Trump había manifestado su deseo de conseguir un alto el fuego inmediato, desvinculando el proceso de presiones europeas: “Quiero ver un cese de hostilidades rápido. Europa no me dicta nada, pero estará implicada en el proceso”, declaró antes del encuentro. Sin embargo, Putin no ofreció ninguna concesión real y, según analistas presentes en Alaska, ni siquiera consideró una pausa táctica en los combates.

En paralelo a la reunión, las fuerzas rusas intensificaron sus ataques sobre posiciones ucranianas. El propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido que solo el apoyo estadounidense podría frenar la ofensiva rusa, pero no fue invitado a las conversaciones.

El mito negociador de Trump se resquebraja

La cita dejó al descubierto las limitaciones del estilo negociador del presidente estadounidense. “No hemos llegado a ningún acuerdo”, admitió Trump al salir del encuentro. El mandatario ha construido parte de su narrativa política sobre la imagen de gran negociador, capaz de cerrar acuerdos internacionales complejos. Sin embargo, ante un Putin inflexible y determinado a mantener la presión militar sobre Ucrania, esa reputación quedó en entredicho.

Diversos expertos han señalado que la estrategia del líder ruso pasa por ganar tiempo y desgastar a Ucrania mientras Estados Unidos debate sus próximos pasos. “La táctica de Putin es demorar y prolongar el conflicto”, subraya uno de los análisis publicados tras la cumbre. Para Trump, esta postura supone un desafío directo: cualquier iniciativa diplomática está condenada al fracaso si Rusia sigue apostando por la vía militar.

Preguntas incómodas tras el fracaso

El desenlace del encuentro genera interrogantes sobre el futuro de la política exterior estadounidense y el papel real que puede desempeñar Washington en resolver la guerra. La ausencia de compromisos claros por parte de Putin deja a Trump expuesto a críticas internas y externas:

¿Tiene Estados Unidos capacidad real para frenar la agresión rusa?

¿Por qué Zelenski quedó fuera del diálogo?

¿Es factible lograr un alto el fuego sin exigir concesiones territoriales a Ucrania?

El debate sobre si Trump regaló tiempo estratégico a Putin se intensifica. A día de hoy, 17 de agosto del 2025, el Kremlin parece ganar margen para consolidar posiciones en Ucrania mientras Occidente busca una respuesta eficaz.

Antecedentes recientes y escenarios futuros

Este encuentro fue el primero cara a cara entre los dos líderes desde el inicio de la invasión rusa en 2022. En meses previos, Trump había sugerido una “solución negociada”, aunque sin detallar garantías para Kiev ni sanciones adicionales para Moscú. Por su parte, Putin insiste en que cualquier acuerdo debe reconocer avances rusos sobre territorio ucraniano—a lo que Washington no está dispuesto.

El escenario actual plantea varias posibilidades:

Una nueva reunión entre ambos líderes—quizá en Moscú—sin fecha definida.

Intensificación de los ataques rusos mientras prosiguen las negociaciones diplomáticas.

Reforzamiento del apoyo militar occidental a Ucrania si persiste el estancamiento.

Impacto internacional y legado político

El resultado del encuentro afecta tanto a Ucrania como al equilibrio global. Los aliados europeos observan con preocupación cómo Estados Unidos parece perder capacidad para imponer condiciones al Kremlin. La imagen internacional de Trump se debilita; su aspiración al Nobel de la Paz se aleja tras este revés diplomático.

En contraste, Putin aprovecha cada oportunidad para consolidar su influencia regional y proyectar fortaleza ante sus socios internos y externos. Su éxito relativo deja patente que Rusia sigue siendo capaz de dictar ritmos y términos en este conflicto prolongado.

Claves para entender lo que viene

Sin avances concretos tras la cumbre, Rusia dispone de más tiempo para intensificar operaciones militares.

La reputación negociadora estadounidense queda tocada; crecen las dudas sobre el liderazgo global.

Ucrania continúa bajo presión creciente, sin garantías inmediatas ni promesas firmes por parte de Occidente.

El futuro dependerá de próximas rondas diplomáticas y del grado de unidad entre aliados occidentales.

En este complejo tablero internacional, cada movimiento cuenta. La partida está lejos de terminar y los próximos meses serán decisivos para definir si hay espacio real para la paz o si el tiempo regalado desde Alaska solo sirve para que Rusia siga afianzando su posición sobre Ucrania.