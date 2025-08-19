Los terroristas de Hamas, agobiados por la presión militar israelí, aceptan un alto el fuego y liberarán rehenes en dos tandas

La madrugada en Gaza se tiñó de expectativa tras meses de bombardeos y destrucción.

Este lunes, Hamas anunció la aceptación de una propuesta de alto el fuego presentada por Egipto y Qatar, abriendo la puerta a una posible pausa en la violencia y, sobre todo, a la liberación de rehenes israelíes que llevan meses en manos del grupo islamista.

La propuesta se basa en un marco presentado por el enviado estadounidense Steve Witkoff en junio.

Vería a los terroristas liberar a aproximadamente la mitad de los 50 rehenes israelíes restantes, de los cuales se cree que 20 están vivos, en dos grupos durante una tregua inicial de 60 días.

La noticia surge cuando la ofensiva israelí en la Franja parece lejos de su final, y mientras el gobierno de Benjamin Netanyahu perfila sus próximos pasos en el enclave palestino, que incluyen vaciar de población la ciudad de Gaza.

A día de hoy, 19 de agosto de 2025, la situación en Gaza sigue siendo crítica.

La aceptación de la tregua por parte de Hamas supone una oportunidad para aliviar la presión sobre una población exhausta por la guerra, pero la respuesta israelí aún no es definitiva.

Los mediadores internacionales, principalmente de Egipto y Qatar, han logrado lo que parecía imposible hace apenas unas semanas: sentar a las partes en torno a una propuesta que, al menos sobre el papel, podría abrir un paréntesis de 60 días en la violencia.

¿Qué implica el nuevo alto el fuego?

Suspensión de hostilidades durante 60 días : El plan contempla el cese de actividades militares por parte de Hamas y una pausa en los ataques israelíes en áreas específicas del enclave.

: El plan contempla el cese de actividades militares por parte de Hamas y una pausa en los ataques israelíes en áreas específicas del enclave. Liberación de rehenes : Se prevé la liberación de al menos 10 rehenes israelíes en una primera fase, junto a la entrada masiva de ayuda humanitaria para la población civil de Gaza.

: Se prevé la liberación de al menos 10 rehenes israelíes en una primera fase, junto a la entrada masiva de ayuda humanitaria para la población civil de Gaza. Retirada parcial de tropas israelíes : Israel se comprometería a retirar fuerzas de ciertas zonas ocupadas recientemente, aunque sin abandonar el control total de la Franja.

: Israel se comprometería a retirar fuerzas de ciertas zonas ocupadas recientemente, aunque sin abandonar el control total de la Franja. Ayuda humanitaria: La entrada de convoyes con alimentos, medicinas y combustible será supervisada por organismos internacionales para paliar la grave crisis que afecta a más de dos millones de gazatíes.

La propuesta, respaldada también por Estados Unidos, busca sentar las bases para un acuerdo definitivo, aunque las condiciones exactas sobre el intercambio de prisioneros palestinos y la seguridad futura de Gaza permanecen en negociación.

La ofensiva israelí en Gaza: implacable y sin tregua

Pese al anuncio de Hamas, la maquinaria militar israelí no da señales de detenerse. El ejército ha intensificado sus ataques sobre la ciudad de Gaza, considerada el último bastión de la resistencia islamista. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, confirmó que la próxima fase de la operación será aún más dura, con operaciones por tierra, aire y mar centradas en la capital del enclave y los campamentos de refugiados del litoral.

Más de 62.000 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, según datos de organismos internacionales. El número de desplazados supera ya el millón, hacinados en condiciones extremas en campamentos improvisados.

desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, según datos de organismos internacionales. El número de desplazados supera ya el millón, hacinados en condiciones extremas en campamentos improvisados. Las Fuerzas de Defensa de Israel justifican la ofensiva por la necesidad de eliminar a Hamas y liberar a los rehenes, pero organizaciones humanitarias y la ONU advierten que la situación roza el colapso, con acusaciones de crímenes de guerra y denuncias ante la Corte Internacional de Justicia.

Los planes de Netanyahu para Gaza

La estrategia de Netanyahu se ha endurecido tras el fracaso de varios intentos previos de alto el fuego. El primer ministro israelí ha reiterado que no permitirá la supervivencia política ni territorial de Hamas en la Franja, incluso a costa de los rehenes. Su objetivo declarado es el control total del enclave y el desmantelamiento de la infraestructura islamista, seguido de la creación de un «gobierno de transición» bajo supervisión internacional o árabe, pero sin anexión formal del territorio a Israel.

Israel baraja desplazar a cientos de miles de palestinos más hacia el sur, en un intento de vaciar de combatientes y civiles la ciudad de Gaza antes de una ofensiva final.

El gabinete de seguridad israelí mantiene su compromiso de liberar a todos los rehenes, aunque algunas voces internas advierten que la presión militar podría poner en peligro la vida de los cautivos.

¿Cuántos rehenes siguen vivos?

La cuestión de los rehenes es central en el pulso entre Hamas e Israel.

Según los últimos datos oficiales, quedan alrededor de 20 rehenes israelíes con vida en Gaza, aunque las cifras varían y no hay confirmación independiente sobre su estado de salud. La nueva propuesta de alto el fuego contempla la liberación escalonada de la mitad de ellos en una primera fase, a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos y garantías de seguridad para los mediadores.

El destino de los rehenes sigue siendo incierto, con informes contradictorios sobre su localización y condiciones.

Las familias de los cautivos han intensificado sus protestas en Tel Aviv y Jerusalén, exigiendo al gobierno que priorice su liberación sobre los objetivos militares.

Un futuro incierto

El anuncio de Hamas supone un giro en un conflicto que parecía enquistado, pero el futuro inmediato sigue plagado de incógnitas. Israel aún no ha aceptado formalmente la propuesta, y el avance de sus tropas sobre la ciudad de Gaza podría dinamitar la frágil tregua antes incluso de que comience.

El papel de los mediadores internacionales será crucial en las próximas horas. Si la tregua se consolida, se abrirá una ventana para negociar un acuerdo más amplio que aborde las causas estructurales del conflicto, la reconstrucción del enclave y el destino de los prisioneros de ambos bandos. Pero cualquier avance dependerá de la voluntad política de Netanyahu y de la presión internacional para frenar una ofensiva que ya ha dejado una huella imborrable en la historia reciente de Oriente Medio.

Mientras tanto, en las calles de Gaza, la esperanza de un alto el fuego se mezcla con el temor a una nueva escalada. La liberación de los rehenes podría marcar el comienzo de una desescalada, pero nadie se atreve aún a prever el desenlace de una crisis que ha redefinido el equilibrio de fuerzas en la región.