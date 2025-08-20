Israel da luz ver al plan de asentamientos que partirá en dos Cisjordania y hace virtualmente imposible un Estado palestino

No hay marcha atrás.

Y el objetivo esta meridianamente claro.

Las últimas horas han sido cruciales para el futuro de Medio Oriente.

El gobierno de Israel ha dado luz verde a un proyecto de asentamientos en Cisjordania que, según analistas y fuentes internacionales, dividirá el territorio palestino y dificultará aún más la creación de un Estado palestino independiente.

A día de hoy, 20 de agosto del 2025, la decisión ha provocado una oleada de reacciones tanto en la región como en el ámbito internacional.

El nuevo plan contempla la construcción de miles de viviendas para colonos judíos en puntos estratégicos del territorio ocupado.

El trazado propuesto fragmenta la comunicación entre el norte y el sur de Cisjordania, lo que expertos consideran un obstáculo casi definitivo para cualquier solución basada en dos Estados.

Este movimiento llega en un momento especialmente tenso, con Israel movilizando a 60.000 reservistas para una ofensiva inminente sobre Gaza City, lo que añade presión sobre la ya volátil situación en los territorios ocupados.

Colonos judíos: protagonistas y catalizadores

La expansión de los asentamientos no puede entenderse sin el papel central que juegan los colonos judíos. Muchos consideran estos enclaves no sólo como viviendas sino como puntos estratégicos para garantizar una presencia israelí permanente en zonas clave. Los colonos, organizados y bien apoyados por parte del Estado, han impulsado durante décadas el crecimiento de nuevas urbanizaciones, frecuentemente en zonas que los palestinos consideran vitales para su futuro nacional.

Los asentamientos suelen estar protegidos por infraestructura militar.

Las rutas de acceso están pensadas para conectar directamente con Israel, dificultando la movilidad palestina.

Los colonos ejercen presión política y social para ampliar sus dominios.

Estos factores hacen que el impacto sobre la vida cotidiana palestina sea profundo: restricciones al movimiento, pérdida de tierras agrícolas y una sensación constante de inseguridad.

¿Por qué este plan puede “enterrar” el Estado palestino?

El mapa actual muestra una Cisjordania ya dividida en múltiples áreas bajo distintos grados de control israelí y palestino. Sin embargo, el nuevo proyecto va más allá:

División física del territorio: Al cortar las principales vías que comunican Jenín, Ramala y Hebrón, se complica cualquier administración centralizada palestina. Incremento del número de colonos: La presencia judía se refuerza en zonas consideradas “clave” por ambos bandos. Desplazamiento indirecto: Aunque no implica expulsiones masivas inmediatas, sí fuerza a muchos palestinos a abandonar zonas por falta de servicios o presión social. Presión internacional insuficiente: La condena global existe pero no frena las acciones sobre el terreno.

Según varios expertos citados por medios internacionales, este escenario convierte la idea de un Estado palestino contiguo y viable en algo casi imposible desde el punto de vista logístico y político.

Reservistas movilizados: contexto militar y político

La decisión israelí viene acompañada por una movilización masiva: 60.000 reservistas han sido llamados a filas ante la anunciada ofensiva sobre Gaza City. El foco mediático está puesto tanto en la operación militar como en su impacto indirecto sobre Cisjordania:

Las tensiones aumentan entre comunidades judías y palestinas.

El despliegue militar refuerza la seguridad alrededor de los nuevos asentamientos.

Crece el temor a enfrentamientos directos en varias zonas sensibles.

Este clima bélico dificulta aún más cualquier iniciativa diplomática o negociadora entre las partes.

Antecedentes recientes y evolución probable

La política israelí hacia los territorios ocupados no es nueva, pero sí se ha acelerado desde principios de año. El gobierno actual apuesta abiertamente por consolidar su presencia en Cisjordania como garantía estratégica ante cualquier futuro acuerdo con los palestinos.

Las respuestas internacionales han oscilado entre llamamientos al diálogo y condenas formales, pero sin medidas concretas capaces de frenar el avance sobre el terreno. Los líderes palestinos advierten que este proyecto puede ser “el golpe final” a sus aspiraciones nacionales.

Posibles escenarios:

Fragmentación definitiva del territorio palestino.

Aumento del éxodo rural hacia centros urbanos palestinos.

Radicalización política tanto entre colonos como entre grupos palestinos.

Mayor aislamiento diplomático para Israel ante ciertos actores internacionales.

El conflicto parece lejos de resolverse mientras las excavadoras avanzan sobre Cisjordania y los reservistas toman posiciones cerca de Gaza City.

Un futuro incierto marcado por asentamientos y movilización militar

La combinación entre expansión territorial y presión militar está redefiniendo las reglas del juego. El plan aprobado este miércoles marca un antes y un después: los mapas cambian, las esperanzas se desvanecen y los actores internacionales miran con inquietud cómo se transforma la realidad sobre el terreno.

En este contexto, resulta difícil imaginar un futuro inmediato donde las partes puedan sentarse a negociar desde posiciones equilibradas. Cada nuevo asentamiento construye muros físicos y simbólicos; cada reservista llamado a filas refuerza la sensación de urgencia.

La región entra así en una nueva etapa donde las decisiones políticas tienen consecuencias irreversibles para millones de personas. La historia se escribe día a día entre excavadoras y uniformes, mientras la idea del Estado palestino se desvanece bajo el peso del cemento y el despliegue militar.