El vídeo del brutal instante en que un tanque israelí aplasta a un terrorista de Hamás en Gaza

Brutal.

La cruda cara de la guerra.

Todo ocurre este 20 de agosto de 2025 a las 09:00.

La tensión estalla cerca del Corredor Morag cuando un grupo de terroristas de Hamas emerge de un túnel -en plena pausa humanitaria – y desata un ataque contra una posición del ejército israelí (IDF).

Con armas ligeras y proyectiles antitanque, los milicianos palestinos intentan sorprender a las fuerzas israelíes, pero la respuesta es inmediata y fulminante.

Los atacantes intentan penetrar lanzando granadas y disparando armas automáticas.

Los soldados replican con fuego directo, eliminando a varios fanáticos islámicos en un combate cuerpo a cuerpo, mientras aviones de apoyo aéreo ayudan con cohetes y ametralladoras a cerrar la brecha.

El video captura un momento impactante del enfrentamiento en el puesto israelí en Khan Younis: un tanque del IDF aplasta a un terrorista de Hamas armado con un lanzacohetes RPG.

En el informe se dice que es mientras cruza el lugar, pero las imágenes parecen mostrarlo rodilla en tierra, apuntando y a un segundo de disparar.

La grabación muestra la crudeza del choque. Según estimaciones militares, ocho terroristas lograron escapar vivos del sangriento escenario.

La difusión de un vídeo en el que un tanque israelí arrolla a un combatiente armado de Hamás durante una emboscada en Khan Yunis ha desatado una oleada de reacciones, tanto dentro como fuera de la región.

El material muestra la intensidad de los combates y la determinación del ejército israelí por erradicar las células activas de Hamás en el sur de la Franja de Gaza.

Contexto: la guerra sin tregua en el sur de Gaza

A día de hoy, 20 de agosto del 2025, la situación en Gaza sigue siendo crítica.

Las hostilidades entre Israel y Hamás han escalado especialmente tras varios incidentes que han puesto a prueba las treguas temporales negociadas para permitir la entrada de ayuda humanitaria.

Los enfrentamientos recientes en Khan Yunis no son casos aislados, sino parte de una tendencia preocupante donde grupos armados aprovechan estas pausas para reorganizarse o lanzar ataques sorpresa.

En las últimas semanas, Israel ha endurecido su estrategia militar y política.

El Gobierno de Netanyahu aprobó un ambicioso plan para ampliar los asentamientos en Cisjordania, conocido como el proyecto E1, que según analistas internacionales podría dividir la región en dos y “borrar la idea” de un futuro Estado palestino independiente.

Esta decisión ha generado duras críticas por parte de la Autoridad Palestina y preocupación internacional por el riesgo que supone para cualquier perspectiva negociada.

El Gobierno israelí ha ordenado también la movilización de decenas de miles de reservistas ante la inminencia de una nueva ofensiva terrestre sobre Gaza. Esta llamada masiva a filas es una respuesta directa al incremento de ataques por parte de Hamás y otras milicias palestinas, pero también busca enviar una señal clara sobre la determinación israelí para controlar cualquier foco insurgente antes del otoño.

El número total estimado supera los 50.000 reservistas movilizados.

Se han reforzado posiciones en torno a Jan Yunis y Rafah.

Las FDI han incrementado patrullas y controles en las principales carreteras del sur.

El gobierno afirma que se mantendrán “operaciones selectivas” mientras persistan amenazas directas.

Repercusiones políticas y diplomáticas

La publicación del vídeo del tanque ha avivado el debate sobre la proporcionalidad del uso de fuerza militar por parte de Israel. Organizaciones internacionales han vuelto a pedir moderación e investigaciones independientes sobre posibles violaciones al derecho internacional humanitario. Sin embargo, desde Jerusalén se insiste en que cada operación responde a ataques concretos o amenazas inminentes.

Mientras tanto, el anuncio del plan E1 ha intensificado aún más las tensiones con la comunidad internacional:

La Autoridad Palestina ha calificado la decisión como “una declaración formal contra la solución dos Estados”.

Diversos gobiernos europeos han solicitado reuniones urgentes del Consejo de Seguridad.

Estados Unidos mantiene su apoyo a la seguridad israelí pero expresa preocupación por las consecuencias a largo plazo.

Estrategias divergentes y riesgos futuros

La combinación entre operaciones militares intensificadas y decisiones políticas polémicas dibuja un escenario cada vez más complejo. Por un lado, Israel busca asegurar su frontera sur eliminando cualquier presencia armada hostil dentro de Gaza. Por otro, avanza con políticas que dificultan aún más cualquier retorno al diálogo político.

El uso recurrente del término “terrorista” por parte del Gobierno israelí refuerza una narrativa en la que cualquier forma organizada de resistencia armada es considerada ilegítima. Mientras tanto, Hamás continúa capitalizando los incidentes para alimentar su discurso y justificar nuevos ataques.

Respuesta internacional: La presión externa podría forzar pausas adicionales o incluso negociaciones indirectas si aumentan las víctimas civiles o se agravan las condiciones humanitarias. Capacidad militar: La superioridad tecnológica israelí contrasta con tácticas asimétricas cada vez más sofisticadas por parte de Hamás. Desgaste interno: El coste humano y social sigue creciendo tanto entre civiles palestinos como entre soldados israelíes movilizados desde hace meses. Movilización social: En Israel crece el debate sobre el alcance realista del objetivo militar frente al riesgo de enquistamiento indefinido.

Perspectivas inmediatas

El vídeo viralizado no solo revela el nivel extremo al que han llegado los combates urbanos en Gaza sino también el tipo de guerra que se libra actualmente: rápida, brutal y mediatizada al instante. Ninguno de los actores parece dispuesto a ceder terreno o modificar sus planes estratégicos pese a las advertencias internacionales.

Israel combina fuerza militar con medidas políticas destinadas a consolidar hechos consumados sobre el terreno. La aprobación del plan E1 señala un claro alejamiento respecto a cualquier hoja de ruta compartida con los líderes palestinos moderados.

En este contexto, Jan Yunis se convierte en símbolo no solo del sufrimiento actual sino también del callejón sin salida diplomático al que parece abocado el conflicto si no hay un giro inesperado. Las imágenes grabadas por drones o cámaras corporales no son solo testimonio gráfico; representan también una advertencia cruda sobre lo lejos que puede llegar este conflicto si nadie logra detenerlo desde dentro o fuera.

El resultado inmediato es más incertidumbre y una tensión máxima tanto sobre el terreno como en las cancillerías internacionales. Frente a ello, tanto los civiles atrapados como los soldados desplegados viven cada jornada bajo una presión constante e imprevisible: conscientes ambos lados —y quienes les observan desde fuera— que cada día sin solución agrava el riesgo colectivo.