En una insólita confesión el tirano comunista Kim Jong Un dice que su corazón esta roto por los muertos norcoreanos en Ucrania

Tiene corazón el tirano.

O algo parecido.

La declaración de Kim Jong Un sobre los soldados norcoreanos muertos combatiendo en Rusia ha sacudido el tablero diplomático asiático.

Su afirmación de que “me duele el corazón” ante las bajas marca un punto de inflexión, no solo por la magnitud de la implicación norcoreana en la guerra de Ucrania, sino por su inusual franqueza ante una realidad tradicionalmente silenciada por el régimen.

Corea del Norte ha enviado entre 10.000 y 14.000 soldados al frente de la guerra entre Rusia y Ucrania, principalmente a la región rusa de Kursk, para apoyar a las fuerzas rusas.

A día de hoy, 22 de agosto del 2025, la relación entre Corea del Norte y Rusia atraviesa un momento sin precedentes.

Desde finales de 2024, Pyongyang ha desplegado tropas para asistir a Moscú en el frente ucraniano, especialmente en la región de Kursk.

Este apoyo se consolidó tras la firma del tratado bilateral en junio de 2024 y ha supuesto la mayor intervención norcoreana en un conflicto externo desde la Guerra de Vietnam.

Sin embargo, hasta hace apenas unos meses, tanto Pyongyang como Moscú evitaban reconocer oficialmente la presencia y las pérdidas de soldados norcoreanos en el campo de batalla.

La decisión de Kim Jong Un de admitir estas bajas responde a varias presiones:

El rápido flujo de información interna sobre las muertes, que hizo imposible seguir ocultando la realidad.

La necesidad de justificar ante la población y las familias afectadas el envío de tropas.

El deseo de reforzar la imagen de “alianza fraternal” con Rusia, presentando los sacrificios como parte de una causa común contra Occidente.

Un giro discursivo: del silencio al homenaje

La retórica oficial norcoreana siempre ha evitado reconocer debilidades o pérdidas militares fuera del país. Sin embargo, ahora Kim Jong Un ha ordenado levantar un monumento en Pyongyang para honrar a los caídos y ha equiparado su sacrificio al de los héroes nacionales que lucharon contra Japón o durante la Guerra de Corea.

Este cambio discursivo implica:

Elevar el estatus simbólico de los soldados muertos.

Enviar un mensaje interno para calmar el descontento social generado por las pérdidas.

Consolidar la narrativa del sacrificio por una causa superior compartida con Rusia.

La magnitud del compromiso humano es relevante: se estima que hasta 5.000 soldados norcoreanos han muerto desde octubre de 2024, convirtiendo este conflicto en el tercero más letal para Pyongyang tras la Guerra de Corea y la japonesa.

La inteligencia surcoreana y ucraniana, junto con informes de Estados Unidos, han estimado que inicialmente se desplegaron unos 1.500 soldados de fuerzas especiales entre el 8 y el 13 de octubre de 2024, y que el número total alcanzó los 12.000 para diciembre de 2024, con planes de enviar hasta 14.000, incluyendo unos 500 oficiales y tres generales. Estas cifras han sido corroboradas por múltiples reportes, aunque Moscú y Pyongyang no han proporcionado datos oficiales precisos.

Bajas:

Estimaciones de bajas: Para enero de 2025, se reportaron 300 soldados norcoreanos muertos y aproximadamente 2,700 heridos. Para abril de 2025, las bajas totales (muertos y heridos) se estimaron en 4,700, de las cuales unas 600 fueron muertes confirmadas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó en diciembre de 2024 que las bajas norcoreanas (muertos y heridos) superaban las 3,000 en la región de Kursk. Fuentes estadounidenses y occidentales han reportado hasta 1,000 muertos y un total de 4,000 bajas (muertos y heridos) para mediados de enero de 2025. La alta tasa de bajas se atribuye a la falta de preparación de los soldados norcoreanos para la guerra moderna, especialmente contra drones y tácticas de combate en trincheras, y a su uso como «carne de cañón» en asaltos frontales masivos bajo el mando ruso, sin apoyo adecuado ni protección contra ataques aéreos.



Soldados norcoreanos hechos prisioneros:

Prisioneros confirmados: En enero de 2025, Ucrania anunció la captura de dos soldados norcoreanos heridos en la región de Kursk, siendo los primeros prisioneros norcoreanos confirmados en el conflicto. La inteligencia surcoreana verificó su origen norcoreano.



Razones por las que prefieren morir antes que rendirse:

Adoctrinamiento y miedo al régimen : Los soldados norcoreanos son sometidos a un intenso adoctrinamiento ideológico que glorifica el sacrificio por el régimen de Kim Jong-un. Rendirse es considerado una traición, con graves consecuencias para ellos y sus familias, incluyendo ejecución, tortura o internamiento en campos de trabajo forzado.

: Los soldados norcoreanos son sometidos a un intenso adoctrinamiento ideológico que glorifica el sacrificio por el régimen de Kim Jong-un. Rendirse es considerado una traición, con graves consecuencias para ellos y sus familias, incluyendo ejecución, tortura o internamiento en campos de trabajo forzado. Supervisión estricta : Informes indican que los soldados norcoreanos son vigilados por sus propios oficiales para evitar deserciones. Se les ordena luchar hasta la muerte, y algunos han sido reportados ejecutando a compañeros que intentan rendirse.

: Informes indican que los soldados norcoreanos son vigilados por sus propios oficiales para evitar deserciones. Se les ordena luchar hasta la muerte, y algunos han sido reportados ejecutando a compañeros que intentan rendirse. Falta de confianza en el enemigo : Los soldados creen, debido a la propaganda, que serán torturados o asesinados si son capturados por las fuerzas ucranianas, lo que los lleva a preferir la muerte en combate.

: Los soldados creen, debido a la propaganda, que serán torturados o asesinados si son capturados por las fuerzas ucranianas, lo que los lleva a preferir la muerte en combate. Cultura militar y presión social: La cultura militar norcoreana exalta el heroísmo y el sacrificio, y rendirse es visto como una deshonra personal y colectiva. Además, muchos soldados provienen de entornos empobrecidos y ven el combate como una forma de demostrar lealtad al régimen, con promesas de recompensas para sus familias.

Implicaciones internas: fisuras y límites

El reconocimiento público de las bajas refleja una presión interna creciente. A diferencia de otros despliegues históricos limitados (como Egipto, Siria o Irán), esta vez el coste humano es difícilmente disimulable. Los rumores y noticias sobre los caídos se han extendido rápidamente dentro del país, obligando a las autoridades a cambiar su tradicional estrategia comunicativa.

Las consecuencias internas pueden resumirse así:

El Gobierno busca legitimar su decisión ante una sociedad cada vez más informada y afectada directamente.

La exaltación del sacrificio militar pretende reforzar la moral castrense y evitar un potencial cuestionamiento al liderazgo.

La medida también sugiere que existen límites objetivos al grado de exigencia que puede imponer el régimen a su población.

Proyección exterior: consolidación del eje Moscú-Pyongyang

La admisión oficial sirve también para afianzar el vínculo político-militar con Rusia, presentando a Corea del Norte como socio indispensable y “camarada de armas” frente a Occidente. Esto refuerza varias tendencias:

La cooperación militar bilateral se hace explícita y visible internacionalmente.

Corea del Norte busca aumentar su relevancia estratégica y diplomática, capitalizando el apoyo a Moscú como moneda de cambio ante futuros escenarios negociadores.

Pyongyang se posiciona como actor central en el bloque antioccidental liderado por Rusia.

En palabras recientes tras reunirse con Sergei Lavrov, Kim Jong Un reiteró “el pleno apoyo norcoreano a Moscú” en su campaña militar, subrayando el carácter estratégico e irreversible del pacto entre ambos países.

Escenarios futuros: incertidumbre y riesgos

El reconocimiento abierto de las bajas introduce nuevas variables para la estabilidad interna norcoreana y la dinámica internacional:

Si las pérdidas humanas siguen aumentando o si se percibe que no hay avances claros en Ucrania, podría crecer el descontento popular o militar dentro del país. La alianza con Rusia puede fortalecer al régimen frente a presiones externas pero también lo hace más dependiente económicamente y expuesto a sanciones. En caso de negociaciones para poner fin al conflicto ucraniano, la cuestión norcoreana será inevitablemente parte del debate internacional.

Tabla comparativa: despliegues militares históricos norcoreanos

Conflicto Soldados desplegados Bajas estimadas Reconocimiento oficial Guerra Vietnam 1.000 14 Año 2000 Siria/Egipto/Irán Cientos Desconocido Nunca Rusia (Ucrania) 10.000 aprox. Hasta 5.000 Abril 2025

A día de hoy, lo relevante no es solo cuántos soldados caen ni cómo se gestionan esas pérdidas, sino cómo este giro discursivo puede alterar el equilibrio regional y las propias bases internas del régimen norcoreano. En un contexto donde cada palabra cuenta tanto como cada vida perdida, Kim Jong Un da un paso arriesgado pero calculado hacia una nueva fase política y diplomática.