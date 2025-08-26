Macron se suma al ajedrez geopolítico de Trump: ¿lucha antidrogas o cerco a Maduro?

La decisión de Francia de enviar más buques a Guadalupe y reforzar su presencia en el Caribe no puede leerse únicamente como una medida técnica contra el narcotráfico. Lo que asoma tras este “operativo de cooperación” es un alineamiento político y militar con Estados Unidos, justo en un momento en que la administración de Donald Trump multiplica la presión sobre Nicolás Maduro y señala directamente al Cartel de los Soles como una extensión del poder venezolano en la economía criminal internacional.

El discurso oficial de París pretende situar el envío de buques en el terreno de la defensa de sus territorios de ultramar y en la cooperación global frente al crimen organizado. Sin embargo, reducir este gesto a una medida de seguridad sería ingenuo. El despliegue en aguas caribeñas, coincidente con el de Washington, suma a Europa al mismo teatro de operaciones donde ya participan países vecinos como Trinidad y Tobago, que no dudaron en respaldar a EE.UU. e incluso ofrecer su territorio para operaciones militares. Se configura, en suma, un frente multinacional con más implicaciones políticas que policiales.

La reacción de Caracas no sorprende: Maduro, cada vez más atrincherado, responde a la presencia extranjera con un movimiento interno de corte propagandístico —el despliegue de 4,5 millones de milicianos—. Ese gesto busca mostrar fortaleza patriótica, pero también evidencia hasta qué punto la confrontación externa se convierte en combustible para mantener cohesionada a su base interna.

La cuestión de fondo es que el Caribe se ha vuelto un tablero de guerra híbrido, donde el combate al narcotráfico se superpone con la estrategia de aislamiento a un régimen señalado de criminal y autoritario. Y allí radica la ambigüedad: ¿estamos ante una operación genuinamente antidrogas o frente a un cerco político con rostro militar?

En este contexto, Francia no solo refuerza sus costas: refuerza también un bloque internacional decidido a acorralar a Maduro. La diferencia entre ambos objetivos —combatir el narcotráfico y precipitar un cambio de régimen— es cada vez más difusa. Y ese desdibuje tiene consecuencias: el Caribe amenaza con convertirse en el eslabón más visible de un choque que desborda fronteras y pone a prueba el equilibrio geopolítico regional.