Trump contra sus críticos: la peligrosa frontera entre el orden y el autoritarismo

Donald Trump volvió a recurrir a su estilo combativo en el Despacho Oval, asegurando que quienes lo acusan de actuar como un dictador están profundamente equivocados. “No soy un dictador, soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente”, proclamó, mientras firmaba varias órdenes ejecutivas y defendía su estrategia de reforzar la seguridad en Washington con tropas federales, e incluso amenazaba con replicar la medida en Chicago.

Lo que para el presidente es una demostración de liderazgo, para muchos es un pulso preocupante con los fundamentos democráticos del país. Los alcaldes y gobernadores, particularmente en ciudades de tendencia demócrata como Chicago, han rechazado tajantemente la idea de tropas federales en sus calles, alegando que el remedio sería peor que la enfermedad. Pero lejos de atender esas voces, Trump las confronta y las ridiculiza, definiendo a Chicago poco menos que como un “campo de muerte”, aunque las estadísticas no lo colocan entre los primeros puestos en criminalidad.

El problema no está en la frase rotunda —“no soy un dictador”— sino en lo que queda implícito. Porque cada vez que un líder democrático debe recordarle a su nación que no incurre en prácticas autoritarias, tarde o temprano asoma la duda.

El despliegue de tropas federales en ciudades que lo rechazan no se entiende solo como una medida de seguridad: también es un gesto de poder, uno que erosiona la autonomía local y que alimenta la narrativa de que la fuerza federal puede imponerse por encima de la voluntad de los representantes elegidos en ese territorio.

Trump se presenta a sí mismo como un salvador incomprendido, alguien que “no recibe elogios” por proteger a comunidades que, en su visión, no saben lo que necesitan. Pero la pregunta que persiste no es quién tiene razón sobre las cifras de criminalidad, sino cuánto puede aguantar la democracia estadounidense cuando el propio presidente coquetea con la frontera entre la autoridad legítima y el autoritarismo.