Israel alega que el ataque al hospital de Gaza tenía como objetivo una ‘cámara espía’ de los terroristas de Hamas

La bruma de la guerra, que solían decir los reporteros veteranos.

Un nuevo episodio de violencia en la Franja de Gaza ha reavivado el debate internacional sobre la legitimidad de los objetivos militares y la protección de los civiles en zonas de conflicto.

El último ataque del Ejército israelí contra el hospital Nasser, en Khan Younis, ha dejado al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas y varios civiles, según informes de testigos y organizaciones internacionales.

Israel sostiene que el bombardeo buscaba eliminar una cámara utilizada por Hamás para vigilar movimientos de tropas, mientras la organización terrorista niega cualquier presencia de combatientes en el centro médico.

A día de hoy, 27 de agosto de 2025, la tensión sigue aumentando tanto en el terreno como en las esferas diplomáticas.

En paralelo, la Casa Blanca acoge un encuentro clave para definir el futuro de Gaza tras la guerra, con la participación directa del presidente estadounidense y representantes de Israel.

El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, ha asegurado que habrá un acuerdo antes de final de año, alimentando las expectativas sobre un posible cambio de rumbo en la gestión de la crisis.

El ataque al hospital: versiones enfrentadas

El Ejército israelí afirmó que el objetivo del ataque era una cámara supuestamente operada por Hamás, instalada en una zona exterior del hospital donde periodistas solían posicionarse con sus equipos. Según el comunicado oficial, la cámara servía para “observar la actividad de las tropas israelíes y dirigir actividades terroristas”. Sin embargo, la nota no aportó pruebas concluyentes ni identificó a los presuntos terroristas abatidos, aunque se mencionó que entre los fallecidos habría seis miembros de Hamás, uno de los cuales habría participado en la incursión del 7 de octubre de 2023.

La versión israelí contrasta con las declaraciones iniciales del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien lamentó el incidente calificándolo de “trágico error”, sin hacer mención a un objetivo concreto en el hospital. Posteriormente, la oficina de prensa del gobierno reiteró que la guerra es contra los terroristas de Hamás y no contra los civiles, mientras prometía una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

Por su parte, Hamás ha rechazado categóricamente la acusación de que el hospital fuese utilizado con fines militares y sostiene que todas las víctimas eran civiles, incluidos trabajadores de la salud y periodistas. Testigos describen el ataque como un “doble golpe”, con un segundo misil lanzado cuando los equipos de emergencia y la prensa acudían a socorrer a los heridos, lo que ha intensificado la indignación internacional.

Impacto inmediato y reacción internacional

El ataque ha provocado protestas y condenas en diversas capitales, así como un renovado debate sobre el uso de hospitales e infraestructuras civiles durante el conflicto.

Organizaciones de periodistas y derechos humanos denuncian que el bombardeo constituye uno de los más letales contra la prensa desde el inicio de la guerra.

El hospital Nasser, epicentro de la polémica, ha sido señalado repetidamente por el Ejército israelí como un posible refugio de actividades de Hamás, aunque la ONU y diversas ONG insisten en la necesidad de proteger estos espacios.

En medio de la controversia, el Estado Mayor israelí ha ordenado una revisión interna sobre el proceso de autorización del ataque, las municiones empleadas y la toma de decisiones en el terreno. Esta investigación busca dilucidar si se cumplió con los protocolos y si existían alternativas menos letales para neutralizar la presunta amenaza.

El futuro de Gaza en juego: la Casa Blanca toma la iniciativa

Mientras las imágenes del hospital bombardeado recorren el mundo, la agenda diplomática se acelera en Washington. Este miércoles, el presidente estadounidense preside una reunión de alto nivel centrada en los planes para la reconstrucción y administración de Gaza una vez finalice la guerra. El enviado especial Steve Witkoff anticipó la víspera que “hay un plan muy completo para el día después” y que “sin duda habrá un acuerdo antes de que termine el año”, en referencia a la resolución del conflicto y el futuro gobierno de la Franja.

La propuesta estadounidense, que en el pasado generó controversia por sugerir una gestión directa del territorio y la transformación de Gaza en un enclave desarrollado, cuenta con el respaldo del gobierno israelí pero enfrenta críticas de países árabes y europeos, que temen un desplazamiento masivo de población y una alteración del equilibrio regional. El debate en la Casa Blanca refleja las dificultades para alcanzar una solución que garantice la seguridad de Israel y, al mismo tiempo, el respeto de los derechos de la población palestina.

Antecedentes y perspectivas

El contexto no puede entenderse sin repasar los antecedentes inmediatos:

El conflicto actual se desencadenó tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1.200 muertos en Israel, la mayoría civiles.

La respuesta militar israelí ha causado más de 62.000 víctimas mortales en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud local, consideradas creíbles por la ONU.

A lo largo de los últimos meses, se ha documentado el uso de hospitales y escuelas como refugio de desplazados y, en ocasiones, como supuestos puntos de operaciones de Hamás, lo que ha complicado la distinción entre objetivos civiles y militares.

El golpe al hospital Nasser se suma a una larga lista de incidentes que han puesto en entredicho la proporcionalidad de la respuesta israelí y la eficacia de los mecanismos de protección de civiles en zonas de guerra. Cada nuevo ataque alimenta la polarización y dificulta el avance de las negociaciones.

Claves para entender la evolución del conflicto

El enfrentamiento entre Israel y Hamás sigue marcado por la asimetría en capacidad militar y la dificultad de separar combatientes y civiles en un territorio densamente poblado.

Las iniciativas diplomáticas, como la reunión en la Casa Blanca, buscan sentar las bases de una administración posbélica, pero la falta de consenso internacional y la desconfianza entre las partes obstaculizan cualquier acuerdo duradero.

Las versiones enfrentadas sobre episodios como el del hospital Nasser reflejan la batalla por el relato y el uso estratégico de la información en el conflicto.

El desenlace de la crisis dependerá tanto de la presión internacional como de la capacidad de las partes para alcanzar compromisos que respondan a las necesidades de seguridad y derechos humanos. Mientras tanto, los hospitales de Gaza siguen en el punto de mira, convertidos en símbolo de la tragedia humanitaria y de las complejas reglas de la guerra moderna.