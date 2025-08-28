Meloni estalla contra Moscú: “Los ataques insensatos a Kiev dejan claro quién no quiere la paz»

Los misiles caen sobre Kiev y el eco llega hasta Roma. Giorgia Meloni, primera ministra italiana, no dudó en condenar lo que calificó como “insensatos” ataques rusos, subrayando una evidencia incómoda: Moscú no cree en la vía diplomática. Y lo cierto es que, tras la enésima oleada de violencia, afirmar lo contrario sería ingenuo.

El parte de víctimas estremece —19 civiles, entre ellos cuatro niños— y pone de manifiesto lo que muchos prefieren minimizar: que en esta guerra la población civil se ha convertido en escudo, víctima y mensaje. Ante ello, Meloni recurre al único lenguaje posible en esos momentos: la solidaridad con los inocentes y la denuncia firme del agresor.

En paralelo, el canciller Antonio Tajani insistió en que Italia “está en primera línea por una paz justa y duradera”. Sin embargo, aquí se abre la gran contradicción del discurso europeo: todos hablan de paz, pero lo hacen en un contexto donde la guerra se intensifica y donde las negociaciones brillan por su ausencia. ¿Puede haber paz mientras uno de los actores se dedica a bombardear indiscriminadamente ciudades e instituciones europeas?

Las declaraciones italianas se inscriben en un gesto necesario: el de mostrar unidad y respaldo a Ucrania. Pero también dejaron al descubierto la fragilidad de la diplomacia internacional, incapaz de frenar una agresión que se prolonga y se agrava. Meloni tiene razón, aunque su denuncia se repita como un eco estéril en cada nuevo ataque: hay un bando que no cree en el diálogo. Y mientras eso siga siendo así, la palabra “paz” seguirá siendo una utopía más que un objetivo.