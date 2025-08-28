  • ESP
La guerra en Ucrania y la respuesta europea

Meloni estalla contra Moscú: “Los ataques insensatos a Kiev dejan claro quién no quiere la paz»

Los ataques rusos sobre Kiev, con un saldo trágico de civiles muertos, evidencian que la vía negociadora sigue siendo más un deseo que una realidad.

Giorgia Meloni, primera ministra italiana PD.
Los misiles caen sobre Kiev y el eco llega hasta Roma. Giorgia Meloni, primera ministra italiana, no dudó en condenar lo que calificó como “insensatos” ataques rusos, subrayando una evidencia incómoda: Moscú no cree en la vía diplomática. Y lo cierto es que, tras la enésima oleada de violencia, afirmar lo contrario sería ingenuo.

El parte de víctimas estremece —19 civiles, entre ellos cuatro niños— y pone de manifiesto lo que muchos prefieren minimizar: que en esta guerra la población civil se ha convertido en escudo, víctima y mensaje. Ante ello, Meloni recurre al único lenguaje posible en esos momentos: la solidaridad con los inocentes y la denuncia firme del agresor.

En paralelo, el canciller Antonio Tajani insistió en que Italia “está en primera línea por una paz justa y duradera”. Sin embargo, aquí se abre la gran contradicción del discurso europeo: todos hablan de paz, pero lo hacen en un contexto donde la guerra se intensifica y donde las negociaciones brillan por su ausencia. ¿Puede haber paz mientras uno de los actores se dedica a bombardear indiscriminadamente ciudades e instituciones europeas?

Las declaraciones italianas se inscriben en un gesto necesario: el de mostrar unidad y respaldo a Ucrania. Pero también dejaron al descubierto la fragilidad de la diplomacia internacional, incapaz de frenar una agresión que se prolonga y se agrava. Meloni tiene razón, aunque su denuncia se repita como un eco estéril en cada nuevo ataque: hay un bando que no cree en el diálogo. Y mientras eso siga siendo así, la palabra “paz” seguirá siendo una utopía más que un objetivo.

