La Unión Europea alerta a España sobre la infiltración de criminales entre los inmigrantes ilegales que llegan en patera desde Argelia

Era un secreto a voces.

Sabíamos que Mohamed VI vacía regularmente las cárceles marroquíes y empuja sis alharaca a los delincuentes a poner pies en polvorosa.

Lo nuevo es los Argelia.

Y, sobre todo, que sea la Unión Europea la que alerte sobre ello.

A las puertas del otoño, el Mediterráneo occidental vuelve a estar bajo el foco.

La llegada de pateras cargadas de inmigrantes irregulares desde Argelia ha alcanzado cifras inéditas.

Y la UE, con datos y documentos en la mano, advierte de que entre ellos se camuflan facinerosos con intenciones delictivas.

La avalancha de ilegales, que estos días desborda los recursos en Baleares y la costa peninsular, pone en jaque a los sistemas de control y plantea un dilema de seguridad y gestión humanitaria sin precedentes.

A día de hoy, 28 de agosto de 2025, la presión migratoria es palpable.

Más de 4.700 inmigrantes han arribado a las Islas Baleares en lo que va de año, un 120% más que en 2024.

Si la tendencia se mantiene, las previsiones apuntan a 13.000 llegadas solo en el archipiélago, consolidando la ruta argelina como una de las principales vías de entrada a Europa.

Frontex y la alerta por infiltración criminal

El último informe anual de riesgos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Annual Risk Analysis 2025-2026, advierte con claridad: «Esto puede permitir que personas con intenciones potencialmente maliciosas se mezclen con migrantes irregulares, entren en la Unión Europea sin ser detectadas y participen potencialmente en actividades delictivas». Este análisis, publicado a principios de verano, subraya que las mafias que trafican con personas han perfeccionado sus tácticas para sortear los controles en origen, lo que facilita la infiltración de criminales en los flujos migratorios.

El riesgo no es nuevo, pero el contexto lo agrava. Desde la ruptura del tratado de amistad entre España y Argelia en 2022, tras el giro de Madrid en el contencioso del Sáhara Occidental, los flujos desde Argelia se han disparado. Las rutas que antes salían principalmente de Marruecos se han desplazado hacia el este, impulsadas por el endurecimiento de los controles marroquíes y el consiguiente vacío en la vigilancia de la costa argelina.

Avalancha hacia Baleares y desbordamiento de recursos

Las cifras muestran un cambio radical. Hasta 2022, la llegada anual a Baleares rondaba las 500 personas. Ese año, tras la ruptura diplomática, el número se disparó a 2.637 inmigrantes en 176 embarcaciones. En 2025, los datos han pulverizado todos los registros anteriores: solo hasta agosto, la cifra se ha multiplicado por doce respecto a la media previa a la crisis argelina.

El impacto es evidente:

Centros de acogida saturados y recursos desbordados.

Solicitud de declaración de contingencia migratoria extraordinaria por parte de Ceuta, que aloja a más de 500 menores extranjeros no acompañados, muy por encima de su capacidad ordinaria.

Previsiones de traslados de menores a la Península para evitar el colapso de los servicios de protección.

Desde el Ejecutivo autonómico balear lo resumen con una frase clara: «Somos la nueva frontera sur».

Mafias de carne humana y sofisticación criminal

La sofisticación de las mafias detrás de esta oleada migratoria es uno de los elementos que más preocupa a las autoridades europeas. Según los informes, estas redes han perfeccionado sus métodos para garantizar la llegada de los cayucos a su destino. Utilizan rutas menos vigiladas, embarcaciones rápidas y sistemas de comunicación encriptados. Además, se han detectado vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y nuevas sustancias psicoactivas, lo que eleva el riesgo de que criminales aprovechen el flujo migratorio para entrar en la UE y operar desde dentro.

El precio de una plaza en una patera o cayuco refleja el negocio detrás del drama humano. Según testimonios recabados en investigaciones recientes, los migrantes llegan a pagar entre 2.000 y 4.000 euros por un lugar en la embarcación, dependiendo de la ruta, la peligrosidad del trayecto y el tipo de embarcación utilizada. Las mafias ofrecen «paquetes» que incluyen traslados, documentación falsa e incluso asesoría para eludir los controles fronterizos.

Perspectivas y escenarios de futuro

La tendencia migratoria desde Argelia no muestra signos de remitir.

La situación geopolítica en el norte de África, con Argelia aislada diplomáticamente respecto a España y la UE, dificulta la cooperación en materia de control fronterizo. La presión sobre Baleares y la costa levantina seguirá creciendo si no se refuerzan los acuerdos y los medios de vigilancia.

Frontex ha incrementado la presencia de patrullas y ha destinado un millón de euros en nuevas lanchas para el control marítimo, pero los expertos advierten que solo una cooperación efectiva con los países de origen y tránsito permitirá contener el fenómeno. Mientras tanto, la sofisticación de las redes criminales y el elevado precio que pagan los migrantes por cruzar el Mediterráneo garantizan que las mafias sigan viendo este tráfico como un negocio rentable y de bajo riesgo.

La alerta de la Unión Europea es un recordatorio de que la gestión de la migración irregular exige respuestas coordinadas, recursos suficientes y una vigilancia constante frente a la amenaza de infiltraciones criminales. El desafío está en conjugar la protección de los derechos humanos de los migrantes con la seguridad y la estabilidad de las sociedades receptoras.

El verano de 2025 marca un punto de inflexión: la frontera sur de Europa ha cambiado de escenario, y el futuro inmediato dependerá de la capacidad de respuesta de las instituciones y la colaboración internacional.