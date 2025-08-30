EEUU veta la presencia en la ONU del líder palestino Mahmud Abbas

Se han quedo sin voz.

Una decisión que reaviva tensiones globales: Estados Unidos ha bloqueado la participación del palestino Mahmud Abbas, en una reunión de alto nivel en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Mahmud Abbas, conocido como Abu Mazen, es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) desde 2005 y líder de Fatah. Importancia: Promueve la solución de dos estados y negocia paz con Israel, pero su influencia está limitada por la división con Hamás, la ocupación israelí y su baja popularidad entre buena parte de la población.

El gesto de Trump, interpretado como un nuevo golpe a la legitimidad internacional del movimiento palestino, llega cuando el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas ha escalado hasta niveles inéditos y el mapa político del territorio sufre transformaciones profundas.

A día de hoy, 30 de agosto del 2025, el movimiento diplomático estadounidense se inscribe en una coyuntura marcada por la ofensiva militar israelí en Gaza, el avance imparable de los asentamientos en Cisjordania y una sensación creciente de que las perspectivas para un Estado palestino viable se desvanecen.

Analistas internacionales ven este veto no sólo como una maniobra política puntual, sino como reflejo de una estrategia más amplia que condiciona el futuro del proceso de paz.

La vida cotidiana para millones de personas bajo ocupación o asedio sigue deteriorándose ante la mirada atenta —y cada vez más dividida— del resto del mundo.

En este contexto incierto, cualquier avance hacia una paz sostenible parece depender menos que nunca del diálogo directo entre las partes afectadas y más del juego estratégico entre potencias globales.

La actualidad demuestra que el conflicto palestino-israelí está lejos de encontrar una salida estable.

Cada decisión diplomática y cada metro cuadrado ocupado o bombardeado tienen repercusiones directas sobre el equilibrio geopolítico regional y mundial.

Si algo queda claro tras este nuevo veto estadounidense es que Oriente Próximo seguirá siendo terreno fértil para nuevas crisis y reconfiguraciones inesperadas.

Un veto con consecuencias regionales

El bloqueo estadounidense impidió que el representante palestino presentara su posición ante los líderes mundiales reunidos en Nueva York. El argumento oficial alude a cuestiones administrativas y protocolos diplomáticos, pero múltiples voces dentro y fuera de Naciones Unidas lo consideran un acto político con profundas implicaciones. El gesto se suma a una serie de medidas recientes que han debilitado la posición internacional palestina y han reforzado a Israel como socio estratégico prioritario para Washington.

La ausencia palestina limita el debate global sobre posibles soluciones al conflicto.

El veto complica los esfuerzos europeos y árabes para reactivar negociaciones multilaterales.

El avance israelí sobre Cisjordania: asentamientos y cambio del mapa

Mientras tanto, sobre el terreno, Israel continúa expandiendo sus asentamientos en Cisjordania. Esta política, según organizaciones internacionales y expertos en derecho internacional, hace «virtualmente imposible» la creación de un Estado palestino viable y contiguo. El incremento acelerado del número de colonos —más de 700.000 actualmente— y las infraestructuras exclusivas para ellos fragmentan aún más el territorio.

Nuevos asentamientos bloquean corredores esenciales para una posible conectividad territorial palestina.

Las restricciones a la movilidad y las demoliciones forzadas han desplazado a miles de familias.

El resultado es un cambio irreversible del mapa físico y demográfico, donde cada nueva construcción refuerza la presencia israelí y reduce las posibilidades prácticas para un futuro Estado palestino. Esta dinámica erosiona aún más la confianza entre las partes y aleja cualquier horizonte inmediato de paz negociada.

La situación en Gaza: hacia la derrota final de Hamas

En paralelo, la guerra en Gaza vive uno de sus episodios más sangrientos. Las Fuerzas Armadas israelíes han intensificado sus operaciones militares con el objetivo declarado —según palabras recientes del primer ministro Benjamin Netanyahu— de lograr la “derrota total” del movimiento islamista Hamas. Los bombardeos continuados han dejado miles de muertos, mientras que las infraestructuras civiles están al borde del colapso.

La presión militar sobre Hamas ha generado divisiones internas dentro del grupo.

Miles de gazatíes han salido a protestar contra Hamas, al que acusan tanto del desastre humanitario como de impedir soluciones políticas.

El asedio israelí ha sido acompañado por restricciones extremas al acceso humanitario, exacerbando la crisis alimentaria y sanitaria. Aunque algunos mediadores internacionales han conseguido avances parciales hacia treguas temporales o intercambios humanitarios, Israel insiste públicamente en no detener su ofensiva hasta desarmar completamente a Hamas y recuperar a los rehenes aún cautivos.

Un futuro cada vez más incierto

La combinación entre bloqueo diplomático, expansión territorial israelí y guerra abierta contra Hamas dibuja un escenario donde las posibilidades reales para un Estado palestino independiente son cada vez más remotas. El mapa resultante es uno donde Israel consolida su control sobre los principales recursos y accesos estratégicos, mientras que los líderes palestinos ven restringidos sus espacios políticos tanto dentro como fuera del país.

Para muchos observadores internacionales, este cúmulo de acontecimientos marca un punto de inflexión: