Putin y Xi exhiben músculo en Tianjin: la OCS como alternativa global

La ciudad portuaria de Tianjin se ha transformado este fin de semana en el escenario donde los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) escenifican un nuevo pulso global.

La presencia de Vladímir Putin y Xi Jinping junto a mandatarios de India, Irán y otros países euroasiáticos, subraya la intención de consolidar este foro como contrapeso ante el bloque occidental.

La cita congrega a más de veinte jefes de Estado y gobierno, convirtiéndose en la mayor reunión desde la fundación del organismo en 2001.

El ambiente es tenso pero cargado de gestos simbólicos: saludos cálidos entre líderes y un extenso banquete inaugural presidido por Xi marcan el tono del encuentro.

La agenda oficial pone el foco en tres ejes: seguridad regional, cooperación energética y mecanismos para reducir la dependencia del dólar estadounidense.

La OCS: bloque emergente frente a Occidente

La OCS nació hace dos décadas con el objetivo de combatir el terrorismo y fortalecer la seguridad fronteriza. Hoy agrupa al 40% de la población mundial y al 25% del PIB global. Su crecimiento ha sido notable, incorporando a potencias como India, Pakistán e Irán, y sumando socios como Turquía o Egipto.

El modelo operativo del bloque es peculiar: no existe cláusula defensiva como en la OTAN; las decisiones se toman por consenso y las alianzas son flexibles. Pekín, impulsor principal del foro, busca proyectar su liderazgo ante el Sur Global mientras Moscú aspira a consolidar mercados alternativos para su energía y apoyo político tras su aislamiento por la guerra en Ucrania.

En palabras recientes del presidente Xi Jinping, la OCS representa “un ejemplo para un nuevo tipo de relaciones internacionales”, donde se prioriza el multilateralismo frente al “unilateralismo y proteccionismo” estadounidense.

Putin y Xi: alianza estratégica con matices

El aterrizaje de Putin en Tianjin se produce pocos días antes del desfile militar por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso busca visibilidad internacional tras meses marcado por sanciones occidentales y el estancamiento bélico en Ucrania. Según analistas citados por medios asiáticos, Rusia necesita “todos los beneficios que aporta la OCS como jugador global” y el respaldo económico chino es clave para Moscú.

Sin embargo, aunque ambos líderes exhiben unidad ante las cámaras, las dinámicas internas muestran matices claros. China ejerce su papel como socio principal; controla los ritmos diplomáticos y evita que Moscú eclipse su protagonismo. Los resultados están “pre-escritos” y cualquier disidencia es gestionada con habilidad por Pekín.

Durante las sesiones bilaterales, Putin mantendrá reuniones con Recep Tayyip Erdogan (Turquía) sobre Ucrania, y con Masud Pezeshkian (Irán) sobre el programa nuclear iraní. India también juega un papel relevante: Narendra Modi explora vías para normalizar relaciones con China tras años de fricciones fronterizas y aumenta su perfil estratégico ante Washington tras nuevos aranceles comerciales estadounidenses.

Temas clave: seguridad regional y economía alternativa

Las discusiones más relevantes giran en torno a:

Seguridad regional: Combate al terrorismo, estabilidad fronteriza y respuesta coordinada ante amenazas comunes.

Energía: Rusia busca clientes alternativos para sus hidrocarburos; China quiere garantizar suministros estables.

Alternativas al dólar: Se debate la creación del Banco de Desarrollo de la OCS inspirado en los BRICS; se busca fortalecer transacciones en monedas locales o regionales.

Tecnología digital: China impulsa avances tecnológicos como parte del desarrollo compartido.

Además:

Irán defiende abiertamente a la OCS como “alternativa a la hegemonía estadounidense”, buscando legitimidad internacional tras recientes enfrentamientos militares y sanciones renovadas por parte de Occidente.

El Sur Global observa con atención los movimientos del bloque; cada vez más países expresan interés por ingresar como miembros plenos o socios de diálogo.

Gestos simbólicos entre líderes

La cumbre ha destacado por las imágenes de camaradería entre Putin, Xi Jinping y Narendra Modi. Las fotografías muestran abrazos, risas e incluso gestos simbólicos como Modi reuniendo a ambos líderes para escenificar unidad. Estos detalles refuerzan el mensaje visual que tanto China como Rusia quieren transmitir: fortaleza interna frente a presiones externas.

Por otro lado:

Las protestas en Indonesia han provocado la cancelación del viaje del presidente Prabowo Subianto a China; las tensiones internas en algunos países miembros o asociados reflejan los desafíos para consolidar una plataforma verdaderamente cohesionada.

Perspectivas futuras

La declaración final —la llamada “Declaración de Tianjin”— trazará las líneas maestras para la próxima década: más integración política, nuevas instituciones financieras propias y cooperación tecnológica. El bloque pretende convertirse no sólo en contrapeso militar sino también económico ante los vaivenes geopolíticos que marcan esta etapa.

En palabras del ex primer ministro kirguís Djoomart Otorbaev, “la unión creciente del Sur Global es impresionante; cada vez más naciones buscan adherirse”. A día de hoy, el mundo observa cómo China refuerza su papel como alternativa global mientras Putin aprovecha este escaparate multilateral para proyectar resiliencia.

El desenlace inmediato dependerá tanto del contexto internacional —tensiones económicas con EE.UU., guerra en Ucrania— como de las dinámicas internas entre los propios miembros. Pero lo esencial está claro: Tianjin ha servido para que Xi Jinping y Putin exhiban músculo juntos y marquen una hoja de ruta alternativa al liderazgo occidental.