Esperpento de la flotilla a Gaza: el bochorno del regreso exprés por mareos y mal tiempo

Un regreso que desata el sarcasmo.

Un centenar de activistas y políticos embarcaron en Barcelona rumbo a Gaza en la llamada Global Sumud Flotilla, con la intención declarada de romper el bloqueo israelí y llevar ayuda humanitaria. Apenas unas horas después, la expedición volvía a puerto, alegando el mal tiempo y el fuerte oleaje como motivo principal del retorno. La escena, entre lo tragicómico y lo simbólico, ha desatado una oleada de críticas en redes sociales y en ciertos sectores políticos, que ven en este episodio el reflejo de un tipo de activismo que califican de “progres de pacotilla”.

La imagen de la expedición regresando a puerto tan solo horas después de la partida ha servido de munición para los críticos de la izquierda institucional y de los llamados “rojos caviar”. El episodio ha sido interpretado como un ejemplo de la brecha entre el discurso solidario y la realidad de la acción política. Frases como “mareados de tanto oleaje solidario” o “humanitarios de salón” han circulado en tertulias y redes, alimentando la percepción de que parte de la izquierda vive más pendiente de la estética que de la eficacia.

El bochorno ha sido especialmente notorio porque en la expedición figuraban nombres destacados, como el concejal de ERC Jordi Coronas y la activista sueca Greta Thunberg, o la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El propio partido ha tratado de justificar la decisión aludiendo a la seguridad de los participantes, especialmente de las embarcaciones más pequeñas. Sin embargo, el episodio ha servido para reavivar el debate sobre la coherencia y el alcance real de las campañas solidarias promovidas por figuras políticas y mediáticas.

La flotilla internacional —integrada por cerca de 20 barcos y 300 participantes de 44 países— sigue amarrada en el puerto de Barcelona. Su futuro inmediato depende de la evolución meteorológica y de la capacidad de sus promotores para recomponer la moral y la logística tras el sonoro traspié.

Contexto internacional: Gaza, doble vara y el foco mediático

El regreso exprés de la flotilla coincide con un momento de máxima tensión en Oriente Próximo. El bloqueo israelí sobre Gaza sigue en vigor, con la población palestina sufriendo una crisis humanitaria agravada por la falta de alimentos y medicinas. Organizaciones internacionales advierten de hambrunas y miles de muertes por desnutrición, mientras la guerra supera ya los 22 meses y la cifra de fallecidos se sitúa por encima de los 63.000.

En este contexto, la cobertura y la reacción política en España evidencian lo que muchos califican como “doble vara de medir” de la izquierda. Mientras se exige la exclusión de Israel de eventos internacionales como Eurovisión por su actuación en Gaza, la reacción ante otros conflictos —como la invasión rusa de Ucrania o las vulneraciones de derechos humanos en países árabes— ha sido mucho menos contundente.

La polémica por el televoto en Eurovisión, que otorgó la máxima puntuación a la representante israelí pese a la postura oficial del Gobierno, ha puesto sobre la mesa las contradicciones entre la narrativa institucional y la opinión pública. El propio presidente Pedro Sánchez ha sido acusado de incoherencia por partidos de la oposición y parte de la opinión pública, mientras que desde el Ejecutivo se insiste en que se actúa por “humanidad” y no por ideología.

Rojos caviar y la narrativa del activismo de escaparate

El fracaso de la flotilla ha servido para reforzar la crítica a los llamados “rojos caviar”, esa élite política y mediática que promueve causas internacionales desde posiciones de privilegio. La escena de los activistas regresando a puerto, incapaces de soportar el temporal, se ha convertido en un símbolo de lo que algunos consideran el “activismo de escaparate”: gestos grandilocuentes de solidaridad que, en la práctica, no resisten la mínima adversidad.

Se señala el contraste entre las proclamas solidarias y la falta de eficacia real.

Se acusa a ciertos sectores de la izquierda de usar causas internacionales como palanca de visibilidad y rédito político.

El episodio ha alimentado la percepción de que existe un abismo entre la retórica y la acción efectiva.

En paralelo, el debate sobre la “doble vara” sigue candente. La exclusión de Rusia de competiciones internacionales y la presión para hacer lo propio con Israel se utiliza como ejemplo de la selectividad moral de parte del arco político y mediático español.

¿Y ahora qué? Evolución y perspectivas

La organización de la Global Sumud Flotilla mantiene la intención de retomar el viaje en cuanto mejore el tiempo. La previsión era reanudar la travesía hacia Túnez en las próximas horas, para integrarse en un convoy internacional de más de 50 barcos y 500 participantes, con el objetivo de llegar a las costas de Gaza a mediados de septiembre.

Sin embargo, el episodio ha dejado tocada la imagen de la misión y de sus promotores. La amenaza israelí de interceptar la flotilla y tratar a sus integrantes como terroristas añade un punto de tensión y riesgo real a la expedición. En cualquier caso, el bochorno del regreso exprés pesará en la narrativa de la izquierda solidaria durante las próximas semanas.

En el trasfondo, la crisis humanitaria en Gaza y el debate sobre la coherencia del activismo político seguirán marcando la agenda, mientras la sociedad española observa, entre el escepticismo y la indignación, el vaivén de quienes dicen actuar en nombre de la solidaridad global.

El episodio deja una lección evidente: la solidaridad, para que sea efectiva, necesita menos gestos simbólicos y más compromiso real, especialmente cuando el contexto exige algo más que proclamas y fotos en el puerto.