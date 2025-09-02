El Kremlin incluye el veto a la expansión de la OTAN hacia el este, en cualquier negociación de paz con Ucrania

Vladimir Putin ha vuelto a condicionar cualquier proceso de paz en Ucrania a que se aborde la expansión de la OTAN hacia el este, una demanda que sitúa en el centro del conflicto la arquitectura de seguridad europea. Las declaraciones del presidente ruso, realizadas durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, llegan en un momento en que la dinámica militar sobre el terreno muestra signos contradictorios: mientras Moscú mantiene su presión ofensiva en el frente oriental, los datos revelan una desaceleración en el ritmo de sus conquistas territoriales.

El mandatario ruso, tras sus encuentros con Xi Jinping y Narendra Modi, ha insistido en que «cualquier negociación seria debe considerar las causas profundas del conflicto, incluido el avance sistemático de la Alianza Atlántica hacia nuestras fronteras». Esta posición refuerza la narrativa del Kremlin de que la guerra no es meramente sobre Ucrania, sino sobre el equilibrio estratégico en Europa Oriental y el papel de Estados Unidos en la región.

La diplomacia entre potencias asiáticas

Los encuentros bilaterales de Putin con los líderes de China e India en el marco de la OCS han cobrado especial relevancia. Xi Jinping ha reiterado su llamamiento a «oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría», mientras que Modi ha mantenido su posición de neutralidad activa, abogando por el diálogo sin tomar partido explícito. Esta triangulación diplomática refleja cómo las potencias asiáticas buscan mantener canales abiertos con Moscú mientras evitan un alineamiento total que pueda complicar sus relaciones con Occidente.

La cumbre de la OCS, que agrupa a China, Rusia, India, Pakistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, se ha convertido en una plataforma alternativa para Putin para proyectar influencia global en un momento de aislamiento occidental. El presidente ruso ha aprovechado este foro para presentar su visión de un orden mundial multipolar como alternativa al sistema liderado por Estados Unidos.

Ralentización en el frente oriental

Paradójicamente, mientras Putin intensifica su retórica diplomática, la situación militar presenta matices complejos. Los datos más recientes indican que los avances militares rusos cayeron un 20% en agosto, con las fuerzas del Kremlin logrando tomar 464 kilómetros cuadrados de territorio, alcanzando el 19% de control total sobre Ucrania. Esta cifra, aunque significativa, representa una desaceleración respecto a meses anteriores.

Sin embargo, Rusia mantiene su presión en sectores específicos. Las fuerzas rusas han capturado recientemente dos localidades más en su ofensiva en la región de Donetsk: Suyesket y Panquisky, ubicadas estratégicamente cerca de la carretera que conecta las ciudades de Don Brilia y Proncor. Estos avances, aunque limitados geográficamente, tienen valor estratégico ya que Don Brilia constituye el punto de partida de una carretera de 50 kilómetros que conduce al norte de Cranstor Cor, considerada la mayor plaza fuerte ucraniana en la región anexada por Moscú en septiembre de 2022.

Más significativo resulta el avance ruso en la región de Dnipro, donde las fuerzas del Kremlin han capturado la localidad de Novoerquiac, cerca de la frontera administrativa con Donetsk. Este movimiento es particularmente relevante porque la región de Dnipro no fue incluida entre los territorios anexados por Moscú en 2022, lo que sugiere una expansión de los objetivos territoriales rusos.

Cambios en la intensidad de los ataques

Los patrones de ataque aéreo también muestran variaciones significativas. Los ataques rusos contra Ucrania con drones de largo alcance disminuyeron en agosto en un tercio respecto a julio, según análisis de agencias internacionales. Rusia lanzó un total de 4.132 drones durante sus ataques nocturnos en agosto, un descenso del 34% que coincide temporalmente con intensos esfuerzos diplomáticos.

Esta reducción de la intensidad aérea no ha impedido que Ucrania mantenga su capacidad defensiva. Las fuerzas ucranianas neutralizaron 76 de los 86 drones lanzados por Rusia en una reciente operación nocturna, mientras que los diez vehículos no tripulados restantes impactaron en seis localizaciones no especificadas.

A día de hoy, 2 de septiembre de 2025, el conflicto mantiene dinámicas aparentemente contradictorias: mientras los avances territoriales rusos se ralentizan, Putin endurece sus condiciones para cualquier proceso de paz. La insistencia del Kremlin en abordar la expansión de la OTAN refleja una estrategia que trasciende Ucrania y apunta al rediseño completo del orden de seguridad europeo.

Las declaraciones de Putin en Tianjin sugieren que Moscú no contempla un alto el fuego que mantenga el statu quo previo a 2022, sino que busca garantías estructurales sobre la configuración futura de Europa Oriental. Esta posición complica cualquier escenario de negociación inmediata, especialmente cuando la OTAN ha reafirmado repetidamente su política de puertas abiertas y su compromiso con la defensa colectiva de sus miembros.

La convergencia entre la diplomacia asiática y la presión militar en Ucrania evidencia una estrategia rusa de largo plazo que combina objetivos territoriales inmediatos con aspiraciones geopolíticas globales, convirtiendo el conflicto ucraniano en un símbolo de la reconfiguración del orden mundial.