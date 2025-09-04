Trump da un ultimátum a Putin y reconfigura el tablero de la seguridad europea

El presidente estadounidense Donald Trump endureció este miércoles su retórica frente a Vladímir Putin, afirmando que “si no estamos satisfechos con la decisión de Putin sobre Ucrania, verán que ocurren cosas”.

Este mensaje, lanzado tras semanas de negociaciones estancadas y una escalada militar rusa en el este ucraniano, marca un nuevo punto de inflexión en la guerra y en la arquitectura de seguridad europea. Mientras tanto, China exhibe músculo diplomático y militar con un desfile y una cumbre que evidencian el cambio irreversible del equilibrio continental.

El futuro inmediato dependerá del grado real de presión que Trump esté dispuesto a ejercer sobre Putin —más allá de las amenazas retóricas— y hasta qué punto China puede mantener unido un bloque tan heterogéneo como el SCO sin provocar choques internos o reacciones occidentales más contundentes.

Mientras tanto, los europeos observan cómo sus esquemas tradicionales saltan por los aires ante la convergencia entre una Rusia agresiva y una China cada vez más asertiva en lo económico, político y militar. La vieja seguridad europea ya es historia; lo que venga dependerá del pulso entre Washington, Moscú y Pekín… pero también de unas sociedades europeas obligadas a repensar su papel ante este incierto nuevo orden global.

A día de hoy, 4 de septiembre de 2025, el conflicto en Ucrania sigue lejos de una resolución. La ofensiva rusa en el Donbás se ha intensificado con el despliegue de fuerzas de élite hacia Donetsk y ataques renovados sobre Kupiansk. Moscú insiste en que sólo aceptará una paz que elimine lo que denomina “las causas raíz” de la guerra, exigiendo prácticamente la capitulación total de Kyiv. Desde Washington, Trump evita dar detalles sobre las medidas concretas que adoptará, pero su advertencia sugiere desde nuevas sanciones hasta posibles apoyos militares adicionales a Ucrania.

Putin, por su parte, se muestra intransigente: “Si no hay acuerdo razonable para acabar con el conflicto, tendremos que lograr nuestro objetivo por medios militares”, declaró desde Pekín al concluir una visita clave a China. El presidente ruso repite así demandas previas a la invasión, como el cambio de régimen en Kyiv y garantías de que Ucrania no se unirá nunca a la OTAN.

Antecedentes: negociaciones rotas y desgaste militar

Este nuevo pulso se produce después de varias rondas fallidas de diálogo. Tras la cumbre trilateral de Alaska entre EE.UU., Rusia y Ucrania en agosto, Trump estableció un plazo de dos semanas para ver avances hacia un alto el fuego. Sin embargo, ese ultimátum expiró sin resultados tangibles. Zelensky ha reiterado su disposición a reunirse directamente con Putin y pide a Washington más presión si Moscú sigue evitando una negociación real.

En el terreno, las tropas rusas intentan rodear posiciones clave en Donetsk mientras Ucrania refuerza sus defensas con sus mejores unidades. El intercambio es feroz: los combates han devastado ciudades como Kupiansk y Pokrovsk. Rusia ha intensificado el uso de guerra electrónica y ataques con drones, mientras Kyiv responde con contraataques limitados e incluso nuevos misiles crucero desarrollados localmente.

La sombra alargada del SCO: China se consolida como actor global

En paralelo a esta crisis, China ha aprovechado la coyuntura para reforzar su liderazgo regional con la última cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) celebrada en Tianjin y un gran desfile militar en Pekín por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Estos eventos han congregado a líderes de Asia Central, Oriente Medio e incluso Europa del Este bajo el paraguas chino.

La SCO nació como mecanismo para resolver disputas fronterizas pero hoy agrupa a 26 países y actúa como plataforma política y económica alternativa al orden occidental. En Tianjin se anunció por fin la creación del Banco de Desarrollo SCO —un viejo anhelo chino bloqueado hasta ahora por Moscú— lo que refleja cómo Rusia va quedando relegada al papel de socio menor ante la creciente dependencia económica y militar respecto a Pekín.

Durante estos encuentros multilaterales:

mantuvo reuniones bilaterales con más de 15 líderes internacionales. Se anunciaron seis nuevas plataformas para cooperación regional: energía, economía digital, industria verde, innovación tecnológica y educación.

India participó en las conversaciones pese a sus tensiones fronterizas históricas con China e intereses divergentes respecto al bloque occidental.

China proyecta estas iniciativas como parte central del surgimiento de un nuevo orden internacional donde Washington ya no ostenta el liderazgo indiscutido.

Un tablero europeo irreconocible

La coincidencia entre el ultimátum estadounidense a Rusia y la exhibición diplomática china no es casual. Europa asiste a una transformación acelerada e irreversible: