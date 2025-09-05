Macron reintroduce el servicio militar obligatoria para jóvenes franceses… parcialmente

El anuncio de Emmanuel Macron sobre la instauración de un servicio militar obligatorio parcial de seis meses para jóvenes de 18 años ha sacudido el panorama político francés y europeo.

La medida, que incluye formación en defensa civil y ciberseguridad, responde a la percepción de amenaza creciente en Europa y a la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales en un contexto geopolítico volátil.

A día de hoy, 5 de septiembre del 2025, Francia se encuentra en plena redefinición de su estrategia de defensa. El presidente justifica este giro como una respuesta a la “mayor amenaza a la libertad europea desde 1945”, en un entorno donde la guerra en Ucrania y la incertidumbre sobre el apoyo estadounidense han hecho saltar las alarmas sobre la seguridad continental.

Antecedentes: una Europa en alerta y el rearme francés

La abolición del servicio militar obligatorio en Francia data del año 2001. Desde entonces, el país apostó por unas fuerzas armadas profesionales y voluntarias. Sin embargo, los últimos años han estado marcados por una escalada de tensiones internacionales, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. El temor a que el conflicto se extienda más allá del Este europeo ha llevado a varios gobiernos del continente a replantearse sus políticas de defensa.

Francia ya había comenzado a fortalecer su ejército mediante un incremento progresivo del gasto militar. Macron anunció recientemente que adelantará a 2027 el objetivo de duplicar ese gasto respecto al nivel de 2017, hasta alcanzar los 64.000 millones de euros anuales. Se prevé también duplicar el número de reservistas hasta los 105.000 para 2035, como parte del plan para ampliar la capacidad militar y ofrecer nuevas oportunidades de servicio voluntario a los jóvenes.

Esta tendencia no es exclusiva de Francia. Países como Alemania, Suecia, Letonia o Croacia han reintroducido recientemente algún tipo de servicio militar obligatorio o lo están debatiendo activamente, convencidos de que una reserva amplia y formada es clave para la disuasión y la seguridad nacional.

El nuevo modelo francés: obligatorio pero parcial

El plan anunciado por Macron contempla que todos los jóvenes franceses cumplan seis meses de servicio nacional antes de cumplir los 20 años. La formación incluirá:

Defensa civil y primeros auxilios

Ciberseguridad y protección frente a amenazas híbridas

Entrenamiento básico militar (no necesariamente orientado al combate)

La medida busca no solo aumentar el personal disponible para las fuerzas armadas y la reserva, sino también crear una cultura cívica compartida y familiarizar a toda una generación con los desafíos contemporáneos, desde el terrorismo hasta los ciberataques o las catástrofes naturales.

El gobierno insiste en que este servicio será inclusivo, con especial énfasis en atraer tanto a hombres como mujeres, y adaptado a los perfiles y capacidades individuales. Se pretende así fortalecer el tejido social, mejorar la cohesión nacional y preparar mejor al país para responder ante crisis.

Reacciones políticas y sociales

El anuncio ha generado un intenso debate público:

Sectores conservadores y nacionalistas lo consideran necesario ante el deterioro del entorno internacional.

Grupos progresistas y defensores de derechos civiles critican la obligatoriedad parcial, aunque reconocen el valor formativo en áreas como ciberseguridad o protección civil.

Expertos militares destacan que el principal reto no será tanto logístico como pedagógico: lograr que el nuevo modelo combine eficacia operativa con utilidad social real.

El vicealmirante retirado Patrick Chevallereau subraya que “no solo necesitamos más personal, sino también más personal especializado en áreas clave”, como drones o tecnologías de información. El éxito del plan dependerá en buena medida del presupuesto definitivo aprobado por el Parlamento francés y del apoyo político que logre recabar Macron dentro de un clima interno marcado por divisiones y crisis recientes.

Perspectiva internacional: Europa mira hacia París

El movimiento francés se interpreta como parte de una ola europea orientada al rearme y al refuerzo del compromiso ciudadano con la defensa nacional. La OTAN ha fijado objetivos ambiciosos para sus miembros: destinar hasta el 3,5% del PIB al gasto militar antes de 2035. Países bálticos y nórdicos mantienen sistemas obligatorios similares, mientras otros socios comunitarios estudian fórmulas mixtas o voluntarias para aumentar sus reservas militares ante la amenaza rusa.

Esta tendencia plantea preguntas incómodas sobre derechos fundamentales como la objeción de conciencia o el papel del Estado frente al individuo. Alemania, por ejemplo, acaba de aprobar leyes que restringen ese derecho en caso de guerra o emergencia nacional.

Claves para el futuro inmediato

El nuevo servicio militar obligatorio parcial podría entrar en vigor ya en 2026 si logra superar los trámites parlamentarios.

La medida busca anticiparse a posibles crisis mayores e integrar la defensa civil y digital como parte esencial del concepto moderno de seguridad nacional.

El éxito dependerá tanto del diseño pedagógico como del respaldo político-social.

En definitiva, Francia se coloca otra vez a la vanguardia europea en materia defensiva con una apuesta polémica pero cargada de simbolismo: reconstruir una cultura nacional común frente a tiempos inciertos. El reto ahora es traducir este impulso institucional en resultados tangibles sin fracturar aún más un país sometido a fuerte presión política e internacional.