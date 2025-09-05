Xi y Putin desafían a Trump y sus aliados japoneses y coreanos con maniobras militares conjuntas en el Pacífico

El rugido de motores navales y el zumbido de aviones militares han vuelto a sacudir el Mar de China Oriental.

Las maniobras conjuntas anunciadas por Xi Jinping y Vladímir Putin marcan un nuevo episodio en la escalada de tensiones entre las superpotencias del planeta.

El despliegue, que incluye 40 buques y 50 aeronaves, no solo refuerza la cooperación entre China y Rusia, sino que envía un mensaje inequívoco a Washington y Tokio: la rivalidad global por el control del Pacífico está en pleno auge.

La alianza estratégica entre Pekín y Moscú se traduce, este agosto, en los ejercicios militares denominados Joint Sea 2025, realizados cerca de Vladivostok y frente a la costa occidental de Japón. Según el Ministerio de Defensa chino, se trata de una operación anual que no apunta oficialmente contra ningún país específico.

Sin embargo, el contexto no deja lugar a dudas: la presencia simultánea de maniobras estadounidenses como Resolute Force Pacific 2025, con más de 400 aeronaves y 12.000 efectivos aliados desplegados en la región, eleva el pulso geopolítico a niveles inéditos.

Un escenario marcado por la competencia naval

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, las imágenes difundidas por la Flota del Pacífico rusa muestran cañones girando y disparando desde el destructor Admiral Tributs, mientras helicópteros y aviones chinos y rusos ejecutan complejas maniobras antisubmarinas. El ejercicio culminó con un ataque simulado y patrullajes conjuntos, evidenciando una coordinación militar cada vez más sofisticada.

Este despliegue no es un hecho aislado. En los últimos años, China ha incrementado su inversión en capacidades navales, apostando por portaaviones modernos, destructores furtivos y sistemas antisatélite. Rusia, por su parte, se apoya en su experiencia en guerra electrónica y submarinos nucleares para mantener su estatus como potencia militar global. La suma de fuerzas busca equilibrar la influencia estadounidense en Asia-Pacífico, especialmente ante el refuerzo del tratado de seguridad entre Washington y Tokio.

Antecedentes: maniobras como herramienta geopolítica

Las maniobras conjuntas entre China y Rusia no son nuevas. Desde 2012 han realizado ejercicios anuales que han ido ampliando su escala e intensidad. Pero el contexto actual es especialmente tenso:

La guerra en Ucrania ha acercado aún más a Moscú y Pekín.

Las disputas territoriales en el Mar del Sur de China generan fricciones constantes con Estados Unidos y sus aliados.

Japón ha incrementado su presupuesto militar y modernizado sus fuerzas navales ante el temor de una escalada regional.

En este entorno, los ejercicios Joint Sea 2025 no solo prueban capacidades militares. Sirven para afianzar alianzas políticas, compartir tecnología y enviar señales claras al bloque occidental.

Superpotencias globales: comparación militar

País Buques principales Aeronaves (combate) Personal activo Presupuesto defensa anual Estados Unidos ~490 ~2.900 ~1.350.000 $886 mil millones China ~355 ~1.600 ~2.000.000 $230 mil millones Rusia ~230 ~900 ~1.000.000 $85 mil millones Japón ~155 ~370 ~247.000 $52 mil millones

Las cifras ilustran cómo las maniobras actuales forman parte de una pugna por el liderazgo estratégico en Asia-Pacífico.

Evolución futura: ¿más tensión o estabilización?

El anuncio oficial insiste en que los ejercicios no buscan provocar a terceros ni responder a crisis concretas. No obstante, las declaraciones del portavoz chino Zhang Xiaogang apuntan hacia una crítica directa al papel estadounidense: “Estados Unidos muestra músculo militar bajo pretexto de maniobras e intimida a otros países, socavando la paz regional”. La percepción compartida por Rusia refuerza esta narrativa.

Analistas internacionales consideran que estas maniobras podrían convertirse en habituales, consolidando una “alianza de facto” entre ambos países frente al bloque occidental. El riesgo principal reside en un posible incidente accidental o malinterpretación durante las patrullas conjuntas que incremente la tensión militar.

La reacción en Tokio ha sido inmediata: aumento del nivel de alerta marítima e intensificación del diálogo con Washington para reforzar la disuasión conjunta. Corea del Sur sigue con atención los movimientos rusos cerca de sus aguas territoriales, recordando episodios previos de incursiones aéreas.