La muerte de seis candidatos del partido ultraderechista alemán AfD antes de las elecciones desata una ola de sospechas

El calendario electoral en Renania del Norte-Westfalia, la región más poblada de Alemania con 18 millones de habitantes, se ha teñido de luto y de sospecha.

A solo días de las elecciones locales del 14 de septiembre, seis candidatos del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) han muerto en circunstancias que la policía insiste en definir como naturales. Pero la acumulación de casos –cuatro titulares y dos suplentes en cuestión de semanas– ha bastado para encender el rumor y la especulación en redes sociales, así como un inevitable aire de misterio en la política alemana.

Las autoridades han sido categóricas: no hay evidencia de un crimen. Sin embargo, el goteo de noticias sobre las muertes ha obligado incluso a reimprimir papeletas y a que algunos votantes por correo vuelvan a emitir su voto. Entre los vecinos del estado ya se habla de “casualidades imposibles” y los foros digitales hierven con teorías conspirativas sobre lo que algunos interpretan como una campaña de eliminación encubierta.

El Ministerio del Interior regional ha tratado de poner las cifras en contexto: candidatos de otros partidos, como los Verdes y los Socialdemócratas, también han fallecido en este tiempo. Pero AfD, que en febrero se consolidó como segunda fuerza a nivel federal, no pierde la oportunidad de usar el episodio para reforzar su narrativa de victimización.

La colíder del partido, Alice Weidel, alimentó la sospecha al repetir palabras del economista retirado Stefan Homburg, quien sostuvo que el número de decesos era “estadísticamente casi imposible”. En contraste, su compañero Kay Gottschalk intentó templar los ánimos al reconocer que, de momento, los datos “no respaldan esas sospechas”.

Mientras, la policía asegura que las primeras cuatro muertes se produjeron por causas naturales y que en los otros casos no se divulgaron detalles por respeto a la privacidad de las familias. La línea oficial es clara: no hay crimen. Pero la sombra de la duda se expande.

La tensión es especialmente delicada porque los comicios de Renania del Norte-Westfalia se perciben como la primera gran medición del pulso ciudadano desde la llegada del nuevo gobierno federal. En 2022, AfD apenas alcanzó un 5,4% en el estado, pero la reciente subida hasta el 16,8% en generales proyecta otro horizonte.

A la polémica se suma el apoyo externo. Figuras de la derecha estadounidense han acusado al gobierno alemán de intentar debilitar a AfD mediante trabas burocráticas. Y el propio Elon Musk, aliado mediático de la ultraderecha europea, volvió a unirse al coro: “O Alemania vota por AfD, o será el fin de Alemania”.

En la región del Ruhr, corazón industrial golpeado por la pérdida de empleos, el ambiente electoral se confunde ahora con la sensación de un extraño duelo colectivo. En este escenario, las urnas se abrirán bajo una atmósfera de sospecha donde lo inesperado ya se hizo costumbre.